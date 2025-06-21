Войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы сообщали об угрозе для Кременчуга
В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, была угроза для Кременчуга Полтавской области.
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что под атакой находился объект энергетической инфраструктуры вблизи Кременчуга.
Официального подтверждения и информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
сибіга, терміново починай хитати оонівських імпотентів!
єрмачина, готуй новий переможний саміт миру, з потужними кластерними гарантіями!
зе!шмаркля, невтомно продовжуй заглядати в очко плєшивой крємляді та рудого фріка!
і звісно: брехати та мародерити!!!