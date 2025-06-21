РУС
Войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы сообщали об угрозе для Кременчуга

ракета и шахиды

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для Кременчуга Полтавской области.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что под атакой находился объект энергетической инфраструктуры вблизи Кременчуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Кременчуге: город атакуют российские дроны

Официального подтверждения и информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.

Автор: 

Кременчуг (381) Полтавская область (1272) Кременчугский район (49)
Термiново надiслати у вiдповiдь 100500 потужних вiдосикiв!!!
21.06.2025 07:39 Ответить
В аккурат в з суботи на неділю не атакували бо 22 червня , історична дата , не камельфо ..на день раніше вирішили питання
21.06.2025 07:55 Ответить
а, у відповідь!!
сибіга, терміново починай хитати оонівських імпотентів!
єрмачина, готуй новий переможний саміт миру, з потужними кластерними гарантіями!
зе!шмаркля, невтомно продовжуй заглядати в очко плєшивой крємляді та рудого фріка!
і звісно: брехати та мародерити!!!
21.06.2025 08:19 Ответить
 
 