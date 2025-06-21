Войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы сообщали об угрозе для Кременчуга

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для Кременчуга Полтавской области.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что под атакой находился объект энергетической инфраструктуры вблизи Кременчуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Кременчуге: город атакуют российские дроны

Официального подтверждения и информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.