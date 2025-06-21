Взрывы прогремели в Кременчуге: город атакуют российские дроны
В ночь на субботу, 21 июня, в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает "Суспільне. Полтава" со ссылкой на местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы слышны в Кременчуге. Сейчас в области продолжается воздушная тревога", - сказано в сообщении.
В 00:52 Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города движутся несколько вражеских дронов.
"Внимание! г.Кременчуг! В вашем направлении несколько вражеских БпЛА! Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.
