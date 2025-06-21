Вибухи пролунали у Кременчуці: місто атакують російські дрони

У ніч на суботу, 21 червня, у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне. Полтава" з посиланням на місцевих жителів, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи чутно у Кременчуці. Нині в області триває повітряна тривога", - сказано в повідомленні.

О 00:52 Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку міста рухаються декілька ворожих дронів.

"Увага! м.Кременчук! У вашому напрямку декілька ворожих БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

