Вибухи пролунали у Кременчуці: місто атакують російські дрони
У ніч на суботу, 21 червня, у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне. Полтава" з посиланням на місцевих жителів, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи чутно у Кременчуці. Нині в області триває повітряна тривога", - сказано в повідомленні.
О 00:52 Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку міста рухаються декілька ворожих дронів.
"Увага! м.Кременчук! У вашому напрямку декілька ворожих БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.
