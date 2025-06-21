Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники,- Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА",- повідомлялося о 19:56.

"Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний", - повідомлялося о 19:59.

Оновлення

О 20:06 ПС повідомили:

Запорізька область та Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

БпЛА на сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний.

"Увага! м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!",-повідомлялося о 20:17.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північний,- повідомлялся о 20:38.

Декілька груп ударних БпЛА на сході Сумщини, курс - південно-західний,- повідомлялося о 20:39.

О 20:57 ПС повідомили:

БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на Запоріжжі, курс - західний;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - західний.

Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 21:16.

Увага! м.Суми! Біля міста ворожі БпЛА!, - повідомлялося о 21:22.

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя, - повідомлялося о 21:25.

Увага! м.Кривий Ріг, м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу!, - повідомлялося о 21:28.

Декілька груп ворожих БпЛА з Чернігівщини рухаються в напрямку Київщини, - повідомлялося о 21:34.

Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного заходу, - повідомлялося о 21:41.

Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:46.

Увага! м.Чернігів, м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу, - повідомлялося о 21:47.

Увага! м.Запоріжжя, м.Кривий Ріг, м.Харків! У вашому напрямку ворожі БпЛА!, - повідомлялося о 22:02.

О 22:28 ПС повідомили:

Декілька десятків БпЛА в центральній частині та на заході Сумщини, курс - південний/південно-західний;

Декілька десятків БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний, на півдні - курс західний/південно-західний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - південний/південно-східний;

Нові групи БпЛА заходять на сході Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході Київщини, курс - західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - східний;

БпЛА на північному заході Запорізької області, курс - західний;

БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на північному сході Миколаївщини, курс - північно-західний.

Увага! м.Київ, м.Полтава, м.Суми, м.Харків! Біля вас ворожі БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 23:01.

Оновлення

О 23:26 ПС повідомили:

Декілька десятків БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;

Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;

БпЛА на північному сході та сході Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс - південно-західний/північно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Запорізької області, курс - північно-західний;

БпЛА на сході та північному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний;

БпЛА на ТОТ Херсонщини, курс - м.Херсон.

О 00:49 ПС повідомили:

БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - піденний/південно-західний/південно-східний;

БпЛА на межі Чернігівщини і Київщини, курс - південно-західний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на сході та заході Миколаївщини, курс - північно-західний;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - західний (Одещина).

Увага! м.Київ! Ворожий БпЛА на півночі від міста,- повідомлялося о 01:06.

Також ПС попередили про загрозу для Одеської області.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 01:45 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на південному сходіі Кіровоградщини, курс - північно-східний;

Декілька груп БпЛА на південному заході та в центральній частині Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Черкащини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - західний (м.Одеса/м.Чорноморськ);

БпЛА на північному заході від м.Одеси, курс - на місто.

