Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники,- Повітряні сили (оновлено)

фіксуються пуски шахедів

Ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА",- повідомлялося о 19:56.

"Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний", - повідомлялося о 19:59.

Оновлення

О 20:06 ПС повідомили:

  • Запорізька область та Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • БпЛА на сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний.

"Увага! м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА! Перебувайте в укриттях!",-повідомлялося о 20:17.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північний,- повідомлялся о 20:38.

Декілька груп ударних БпЛА на сході Сумщини, курс - південно-західний,- повідомлялося о 20:39.

О 20:57 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - західний.

Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку, - повідомлялося о 21:16.

Увага! м.Суми! Біля міста ворожі БпЛА!, - повідомлялося о 21:22.

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя, - повідомлялося о 21:25.

Увага! м.Кривий Ріг, м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу!, - повідомлялося о 21:28. 

Декілька груп ворожих БпЛА з Чернігівщини рухаються в напрямку Київщини, - повідомлялося о 21:34.

Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного заходу, - повідомлялося о 21:41.

Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:46.

Увага! м.Чернігів, м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу, - повідомлялося о 21:47.

Увага! м.Запоріжжя, м.Кривий Ріг, м.Харків! У вашому напрямку ворожі БпЛА!, - повідомлялося о 22:02. 

О 22:28 ПС повідомили:

  • Декілька десятків БпЛА в центральній частині та на заході Сумщини, курс - південний/південно-західний;
  • Декілька десятків БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний, на півдні - курс західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - південний/південно-східний;
  • Нові групи БпЛА заходять на сході Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - східний;
  • БпЛА на північному заході Запорізької області, курс - західний;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Миколаївщини, курс - північно-західний.

Увага! м.Київ, м.Полтава, м.Суми, м.Харків! Біля вас ворожі БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 23:01. 

Оновлення

О 23:26 ПС повідомили:

  • Декілька десятків БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
  • Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;
  • БпЛА на північному сході та сході Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс - південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Запорізької області, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході та північному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний;
  • БпЛА на ТОТ Херсонщини, курс - м.Херсон.

О 00:49 ПС повідомили:

  • БпЛА в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - піденний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на межі Чернігівщини і Київщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на сході та заході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - західний (Одещина).

Увага! м.Київ!  Ворожий БпЛА на півночі від міста,- повідомлялося о 01:06.

Також ПС попередили про загрозу для Одеської області. 

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 01:45 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на південному сходіі Кіровоградщини, курс - північно-східний;
  • Декілька груп БпЛА на південному заході та в центральній частині Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - західний (м.Одеса/м.Чорноморськ);
  • БпЛА на північному заході від м.Одеси, курс - на місто.

Читайте також: Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках

Топ коментарі
+8
Ну і де відповідь як по рашиських містах, так і логістиці ворога в лднр ?
показати весь коментар
20.06.2025 20:50 Відповісти
+5
жаль тільки єроплан схибив - захєрачив у автопарковку біля автозавода Aurus, за 800 метрів від найближчого шахєдного цеху, ось сюди - 55°49'13.3"N 52°03'59.9"E
Були би КР, то ті вісім сараїв можно було би за добу розхєрачить, і на наступний день на ту СЕЗ взагалі хєр би хто на роботу вийшов.
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
+3
Вова 🤡 вже поп#зд#ував їх рахувати!
Зеленський діє за принципом: не маю чим збивати, то хоч порахую! 🤭😆😂
показати весь коментар
20.06.2025 22:19 Відповісти
Розвідка Естонії: Росія може зменшити кількість дронових атак по Україні через ситуацію на Близькому Сході
показати весь коментар
20.06.2025 20:12 Відповісти
разведка Украины, рф с лета сможет будет запускать по 500 шахедов , кому верить?
показати весь коментар
20.06.2025 20:16 Відповісти
Судя по тому, что рано запустили и несколько дней было около сотни, то сегодня их будет много
показати весь коментар
20.06.2025 20:22 Відповісти
разом з "гєрбєрами" та "пародіями" за дві сотні завалить.
показати весь коментар
20.06.2025 20:28 Відповісти
зимой в 17 00 запускали , очень редко после 18 00
показати весь коментар
20.06.2025 20:30 Відповісти
зимой запускали как темнело, а сейчас и по видному летят.
показати весь коментар
20.06.2025 20:35 Відповісти
запустили в 20 00, когда будут подлетать, уже будет темно
показати весь коментар
20.06.2025 20:39 Відповісти
У нас в Сумской они летят уже с 20-00 в сторону Черниговской. Активно МВГ работают.
показати весь коментар
20.06.2025 20:41 Відповісти
ну в прифронтовые города они могут в любое время пускать там расстояние никакое и сбить тяжело, а вот в глубь страны днем можно наши птички(кукурузники, вертолеты всякие) поднять, и сбить, чего не сделаешь в темноте
показати весь коментар
20.06.2025 20:44 Відповісти
Ну і де відповідь як по рашиських містах, так і логістиці ворога в лднр ?
показати весь коментар
20.06.2025 20:50 Відповісти
ось відповідь:
"Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський"
показати весь коментар
20.06.2025 22:18 Відповісти
НЕ росіяни, а НЕОФАШИСТИ (рашиzди) !!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:15 Відповісти
Не таким Мусоліні фашизм бачив...
показати весь коментар
20.06.2025 23:23 Відповісти
Вова 🤡 вже поп#зд#ував їх рахувати!
Зеленський діє за принципом: не маю чим збивати, то хоч порахую! 🤭😆😂
показати весь коментар
20.06.2025 22:19 Відповісти
Тим часом на Суспільному дивлюся https://www.youtube.com/watch?v=pCQos8f3-iY чергову серію "А побазікати хочеться"
показати весь коментар
20.06.2025 22:33 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 23:35 Відповісти
жаль тільки єроплан схибив - захєрачив у автопарковку біля автозавода Aurus, за 800 метрів від найближчого шахєдного цеху, ось сюди - 55°49'13.3"N 52°03'59.9"E
Були би КР, то ті вісім сараїв можно було би за добу розхєрачить, і на наступний день на ту СЕЗ взагалі хєр би хто на роботу вийшов.
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
Кончєні тварі, тримайся Полтавщина.
показати весь коментар
21.06.2025 06:31 Відповісти
Кременчук сьогодні атакували більше 70х Шахедів, Кинджали, Калібри, балістика та крилаті ракети. (c)
показати весь коментар
21.06.2025 06:51 Відповісти
А НПЗ чомусь взагалі перестали дамбіть, їрмаку прийшла вказівка від куратора?
показати весь коментар
21.06.2025 07:32 Відповісти
 
 