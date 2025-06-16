УКР
Новини Атака безпілотників
Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

Російські загарбники запровадили нові підходи до використання безпілотників та дедалі частіше концентрують їх одразу на кількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

 Зазначається, що "шахеди" тепер запускаються на вищих висотах, недосяжних для стрілецької зброї та звичайних кулеметів, що значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Замість точкових ударів, РФ дедалі частіше концентрує безпілотники одразу на кількох напрямках.

Нова тактика дозволяє Росії чинити тиск не лише на інфраструктуру, а й на психоемоційний стан населення.

"Замість завдавати ударів то тут, то там вони концентрують удари і здатні досягти максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного", – розповів співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину

Автор: 

безпілотник (4904) росія (67862) Україна (6174)
Коментувати
Яка несподіванка...
16.06.2025 07:00 Відповісти
повідомлення для "мудрого наріду від "зепокуїстів безпеки життя українського народу" на перспективу-"будя хужє"
16.06.2025 09:32 Відповісти
Ще більше пишіть про наслідки атак дронів, кідари дуже тупі но читати вміють і на превеликий жаль теж швидко вчаться.
16.06.2025 10:55 Відповісти
Феєрверки зеніток найефективніший спосіб ураження шахедів на висоті.
16.06.2025 11:20 Відповісти
 
 