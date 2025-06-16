Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках

Російські загарбники запровадили нові підходи до використання безпілотників та дедалі частіше концентрують їх одразу на кількох напрямках.

Зазначається, що "шахеди" тепер запускаються на вищих висотах, недосяжних для стрілецької зброї та звичайних кулеметів, що значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Замість точкових ударів, РФ дедалі частіше концентрує безпілотники одразу на кількох напрямках.

Нова тактика дозволяє Росії чинити тиск не лише на інфраструктуру, а й на психоемоційний стан населення.

"Замість завдавати ударів то тут, то там вони концентрують удари і здатні досягти максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного", – розповів співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

