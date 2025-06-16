РУС
Новости Атака беспилотников
3 252 4

Россия изменила тактику воздушного террора: дроны атакуют с новых высот и в нескольких направлениях

Россияне увеличивают количество БПЛА, атакующих

Российские захватчики ввели новые подходы к использованию беспилотников и все чаще концентрируют их сразу на нескольких направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что "шахеды" теперь запускаются на более высоких высотах, недосягаемых для стрелкового оружия и обычных пулеметов, что значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Вместо точечных ударов, РФ все чаще концентрирует беспилотники сразу на нескольких направлениях.

Новая тактика позволяет России оказывать давление не только на инфраструктуру, но и на психоэмоциональное состояние населения.

"Вместо наносить удары то тут, то там они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", - рассказал содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Яка несподіванка...
16.06.2025 07:00 Ответить
повідомлення для "мудрого наріду від "зепокуїстів безпеки життя українського народу" на перспективу-"будя хужє"
16.06.2025 09:32 Ответить
Ще більше пишіть про наслідки атак дронів, кідари дуже тупі но читати вміють і на превеликий жаль теж швидко вчаться.
16.06.2025 10:55 Ответить
Феєрверки зеніток найефективніший спосіб ураження шахедів на висоті.
16.06.2025 11:20 Ответить
 
 