Россия изменила тактику воздушного террора: дроны атакуют с новых высот и в нескольких направлениях

Российские захватчики ввели новые подходы к использованию беспилотников и все чаще концентрируют их сразу на нескольких направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что "шахеды" теперь запускаются на более высоких высотах, недосягаемых для стрелкового оружия и обычных пулеметов, что значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Вместо точечных ударов, РФ все чаще концентрирует беспилотники сразу на нескольких направлениях.

Новая тактика позволяет России оказывать давление не только на инфраструктуру, но и на психоэмоциональное состояние населения.

"Вместо наносить удары то тут, то там они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", - рассказал содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек пострадал в результате атаки российских БпЛА на Киевщину