Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:56.

"Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный", - сообщалось в 19:59.

Обновление

В 20:06 ВС сообщили:

Запорожская область и Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА на востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный.

"Внимание! Город Запорожье! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях!" - сообщалось в 20:17.

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный, - сообщалось в 20:38.

Несколько групп ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс - юго-западный, сообщалось в 20:39.

В 20:57 ВС сообщили:

БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;

БПЛА на Запорожье, курс – западный;

БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – западный.

Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления, – сообщалось в 21:16.

Внимание! Сумы! У города враждебны БпЛА! - сообщалось в 21:22.

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины, Черниговщины, Запорожья, - сообщалось в 21:25.

Внимание! Кривой Рог, г. Запорожье! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока!, – сообщалось в 21:28.

Несколько групп враждебных БПЛА из Черниговщины двигаются в направлении Киевщины, - сообщалось в 21:34.

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-запада, – сообщалось в 21:41.

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 21:46.

Внимание! г.Чернигов, г.Запорожье! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока, - сообщалось в 21:47.

Внимание! г.Запорожье, г.Кривой Рог, г.Харьков! В вашем направлении враждебны БпЛА! – сообщалось в 22:02.

В 22:28 ВС сообщили:

Несколько десятков БпЛА в центральной части и на западе Сумщины, курс - южный/юго-западный;

Несколько десятков БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный, на юге – курс западный/юго-западный;

БпЛА на западе Харьковщины, курс – южный/юго-восточный;

Новые группы БПЛА заходят на востоке Харьковщины с ТОТ Луганщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;

БПЛА на востоке Полтавщины, курс – восточный;

БпЛА на северо-западе Запорожской области, курс – западный;

БпЛА на западе Днепропетровщины, курс – северо-западный;

БПЛА на северо-востоке Николаевщины, курс – северо-западный.

Внимание! Города Киев, Полтава, Сумы, Харьков! Вблизи вас вражеские БпЛА! Находитесь в безопасных местах, – сообщалось в 23:01.

