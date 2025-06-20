РУС
Новости
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

фиксируются пуски шахидов

Вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:56.

"Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный", - сообщалось в 19:59.

Обновление

В 20:06 ВС сообщили:

  • Запорожская область и Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА!
  • БпЛА на востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный.

"Внимание! Город Запорожье! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА! Находитесь в укрытиях!" - сообщалось в 20:17.

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный, - сообщалось в 20:38.

Несколько групп ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс - юго-западный, сообщалось в 20:39.

В 20:57 ВС сообщили:

  • БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на Запорожье, курс – западный;
  • БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – западный.

Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления, – сообщалось в 21:16.

Внимание! Сумы! У города враждебны БпЛА! - сообщалось в 21:22.

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины, Черниговщины, Запорожья, - сообщалось в 21:25.

Внимание! Кривой Рог, г. Запорожье! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока!, – сообщалось в 21:28.

Несколько групп враждебных БПЛА из Черниговщины двигаются в направлении Киевщины, - сообщалось в 21:34.

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-запада, – сообщалось в 21:41.

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 21:46.

Внимание! г.Чернигов, г.Запорожье! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока, - сообщалось в 21:47.

Внимание! г.Запорожье, г.Кривой Рог, г.Харьков! В вашем направлении враждебны БпЛА! – сообщалось в 22:02.

В 22:28 ВС сообщили:

  • Несколько десятков БпЛА в центральной части и на западе Сумщины, курс - южный/юго-западный;
  • Несколько десятков БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный, на юге – курс западный/юго-западный;
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс – южный/юго-восточный;
  • Новые группы БПЛА заходят на востоке Харьковщины с ТОТ Луганщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - юго-западный;
  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс – восточный;
  • БпЛА на северо-западе Запорожской области, курс – западный;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Николаевщины, курс – северо-западный.

Внимание! Города Киев, Полтава, Сумы, Харьков! Вблизи вас вражеские БпЛА! Находитесь в безопасных местах, – сообщалось в 23:01.

Читайте також: Россия изменила тактику воздушного террора: дроны атакуют с новых высот и нескольких направлениях

+8
Ну і де відповідь як по рашиських містах, так і логістиці ворога в лднр ?
20.06.2025 20:50 Ответить
+5
жаль тільки єроплан схибив - захєрачив у автопарковку біля автозавода Aurus, за 800 метрів від найближчого шахєдного цеху, ось сюди - 55°49'13.3"N 52°03'59.9"E
Були би КР, то ті вісім сараїв можно було би за добу розхєрачить, і на наступний день на ту СЕЗ взагалі хєр би хто на роботу вийшов.
21.06.2025 00:23 Ответить
+3
Вова 🤡 вже поп#зд#ував їх рахувати!
Зеленський діє за принципом: не маю чим збивати, то хоч порахую! 🤭😆😂
20.06.2025 22:19 Ответить
Розвідка Естонії: Росія може зменшити кількість дронових атак по Україні через ситуацію на Близькому Сході
20.06.2025 20:12 Ответить
разведка Украины, рф с лета сможет будет запускать по 500 шахедов , кому верить?
20.06.2025 20:16 Ответить
Судя по тому, что рано запустили и несколько дней было около сотни, то сегодня их будет много
20.06.2025 20:22 Ответить
разом з "гєрбєрами" та "пародіями" за дві сотні завалить.
20.06.2025 20:28 Ответить
зимой в 17 00 запускали , очень редко после 18 00
20.06.2025 20:30 Ответить
зимой запускали как темнело, а сейчас и по видному летят.
20.06.2025 20:35 Ответить
запустили в 20 00, когда будут подлетать, уже будет темно
20.06.2025 20:39 Ответить
У нас в Сумской они летят уже с 20-00 в сторону Черниговской. Активно МВГ работают.
20.06.2025 20:41 Ответить
ну в прифронтовые города они могут в любое время пускать там расстояние никакое и сбить тяжело, а вот в глубь страны днем можно наши птички(кукурузники, вертолеты всякие) поднять, и сбить, чего не сделаешь в темноте
20.06.2025 20:44 Ответить
Ну і де відповідь як по рашиських містах, так і логістиці ворога в лднр ?
20.06.2025 20:50 Ответить
ось відповідь:
"Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський"
20.06.2025 22:18 Ответить
НЕ росіяни, а НЕОФАШИСТИ (рашиzди) !!!!!
20.06.2025 21:15 Ответить
Не таким Мусоліні фашизм бачив...
20.06.2025 23:23 Ответить
Вова 🤡 вже поп#зд#ував їх рахувати!
Зеленський діє за принципом: не маю чим збивати, то хоч порахую! 🤭😆😂
20.06.2025 22:19 Ответить
Тим часом на Суспільному дивлюся https://www.youtube.com/watch?v=pCQos8f3-iY чергову серію "А побазікати хочеться"
20.06.2025 22:33 Ответить
20.06.2025 23:35 Ответить
жаль тільки єроплан схибив - захєрачив у автопарковку біля автозавода Aurus, за 800 метрів від найближчого шахєдного цеху, ось сюди - 55°49'13.3"N 52°03'59.9"E
Були би КР, то ті вісім сараїв можно було би за добу розхєрачить, і на наступний день на ту СЕЗ взагалі хєр би хто на роботу вийшов.
21.06.2025 00:23 Ответить
Кончєні тварі, тримайся Полтавщина.
21.06.2025 06:31 Ответить
Кременчук сьогодні атакували більше 70х Шахедів, Кинджали, Калібри, балістика та крилаті ракети. (c)
21.06.2025 06:51 Ответить
А НПЗ чомусь взагалі перестали дамбіть, їрмаку прийшла вказівка від куратора?
21.06.2025 07:32 Ответить
 
 