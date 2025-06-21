Війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука

У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ударними безпілотниками та кількома ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для Кременчука Полтавської області.

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що під атакою перебував об'єкт енергетичної інфраструктури поблизу Кременчука.

Офіційного підтвердження та інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.