Війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука
У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ударними безпілотниками та кількома ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, була загроза для Кременчука Полтавської області.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що під атакою перебував об'єкт енергетичної інфраструктури поблизу Кременчука.
Офіційного підтвердження та інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сибіга, терміново починай хитати оонівських імпотентів!
єрмачина, готуй новий переможний саміт миру, з потужними кластерними гарантіями!
зе!шмаркля, невтомно продовжуй заглядати в очко плєшивой крємляді та рудого фріка!
і звісно: брехати та мародерити!!!