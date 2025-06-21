УКР
Новини
Війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука

ракети та шахеди

У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ударними безпілотниками та кількома ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для Кременчука Полтавської області. 

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що під атакою перебував об'єкт енергетичної інфраструктури поблизу Кременчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Кременчуці: місто атакують російські дрони

Офіційного підтвердження та інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

Кременчук (327) Полтавська область (1238) Кременчуцький район (50)
Термiново надiслати у вiдповiдь 100500 потужних вiдосикiв!!!
21.06.2025 07:39 Відповісти
В аккурат в з суботи на неділю не атакували бо 22 червня , історична дата , не камельфо ..на день раніше вирішили питання
21.06.2025 07:55 Відповісти
а, у відповідь!!
сибіга, терміново починай хитати оонівських імпотентів!
єрмачина, готуй новий переможний саміт миру, з потужними кластерними гарантіями!
зе!шмаркля, невтомно продовжуй заглядати в очко плєшивой крємляді та рудого фріка!
і звісно: брехати та мародерити!!!
21.06.2025 08:19 Відповісти
 
 