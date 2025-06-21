РУС
Войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Ранен человек. ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести.

Позже в ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Полтавщину.

Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу
Кременчук після обстрілу

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.

А шо там їхні НПЗ? АААААААААААА ми не бєм. Ну прикольно.

А взагалі шикарно - дивишся серіал про слугу народа, а потім РАЗ і нема націю в 44 млн - просто счезла з карти
показать весь комментарий
21.06.2025 08:58 Ответить
А поляки ще й за франшизою свій зняли. По Г+Г крутили.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:10 Ответить
Вночі у Воронежі пролунали вибухи. Ймовірно, БпЛА атакували нафтопереробний завод
Ну що поробиш коли в одну сторону летять десятки ракет по півтонни, а в іншу декілька дринчаків по 10 кг вибухівки - наслідки будуть відповідними.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:04 Ответить
А було по москальській інфраструктурі чи партнери заважають?(
показать весь комментарий
21.06.2025 09:18 Ответить
Основним акціонером ПАТ "НК "Роснефть" у Росії є АТ "Роснефтегаз", яке належить державі. Частка "Роснефтегаза" у статутному капіталі "Роснефти" становить 50,00000001%. Крім того, у "Роснефти" є інші акціонери, включаючи BP Russian Investments та QH Oil Investments LLC......
Дивись останні букви......
Роснефть: має ряд НПЗ, включаючи Комсомольський, Туапсинський, Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Ачинський, Саратовський НПЗ, а також Рязанською нафтопереробною компанією...........
продовжити чи є питавнняяяяяя.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:28 Ответить
Дякую за інформацію,але інфраструктура це не лиш НПЗ.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:43 Ответить
Інфраструктура це Транспортна інфраструктура

(дороги, мости, залізниці, аеропорти

Енергетична інфраструктура

(електростанції, лінії електропередач)

Комунікаційна інфраструктура

(канали зв'язку, інтернет)

Соціальна інфраструктура

(школи, лікарні, культурні заклади)
по чому будемо бити ?
А доходи від нафти і газу у федеральному бюджеті займають набагато суттєвішу частку лише 38% усіх доходів...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:45 Ответить
А нафіга мені оці дані?)38 % не від НПЗ.По енергетичній структурі.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:10 Ответить
 
 