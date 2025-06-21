Войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Ранен человек. ФОТОрепортаж
В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.
В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести.
Позже в ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Полтавщину.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.
А взагалі шикарно - дивишся серіал про слугу народа, а потім РАЗ і нема націю в 44 млн - просто счезла з карти
Ну що поробиш коли в одну сторону летять десятки ракет по півтонни, а в іншу декілька дринчаків по 10 кг вибухівки - наслідки будуть відповідними.
Дивись останні букви......
Роснефть: має ряд НПЗ, включаючи Комсомольський, Туапсинський, Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Ачинський, Саратовський НПЗ, а також Рязанською нафтопереробною компанією...........
продовжити чи є питавнняяяяяя.
(дороги, мости, залізниці, аеропорти
Енергетична інфраструктура
(електростанції, лінії електропередач)
Комунікаційна інфраструктура
(канали зв'язку, інтернет)
Соціальна інфраструктура
(школи, лікарні, культурні заклади)
по чому будемо бити ?
А доходи від нафти і газу у федеральному бюджеті займають набагато суттєвішу частку лише 38% усіх доходів...