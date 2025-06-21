Войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Ранен человек. ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести.

Позже в ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Полтавщину.

























Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.