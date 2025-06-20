Вночі у Воронежі пролунали вибухи. Ймовірно, БпЛА атакували нафтопереробний завод
У ніч проти п’ятниці, 20 червня, у російському Воронежі пролунали вибухи. Росіяни повідомляють про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраві спалахи в небі над містом. За попередніми даними, українські безпілотники намагаються атакувати місцевий НПЗ у Лівобережному районі міста. Наразі офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.
Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що черговими силами ППО в небі над Воронежем виявлено і знищено кілька безпілотних літальних апаратів. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає,
Раніше в аеропорту Волгограда було введено план "Ковер". Літакам заборонено злітати і сідати в повітряній гавані.
