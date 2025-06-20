УКР
Вночі у Воронежі пролунали вибухи. Ймовірно, БпЛА атакували нафтопереробний завод

Воронеж атакували безпілотники

У ніч проти п’ятниці, 20 червня, у російському Воронежі пролунали вибухи. Росіяни повідомляють про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраві спалахи в небі над містом.  За попередніми даними, українські безпілотники намагаються атакувати місцевий НПЗ у Лівобережному районі міста. Наразі офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.

Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що черговими силами ППО в небі над Воронежем виявлено і знищено кілька безпілотних літальних апаратів. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає,

Раніше в аеропорту Волгограда було введено план "Ковер". Літакам заборонено злітати і сідати в повітряній гавані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували російський Волгоград. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

безпілотник (4930) Удари по РФ (551)
Коментувати
ой бяда-бяда огорчєніє...
показати весь коментар
20.06.2025 07:00 Відповісти
Ймовірно?🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.06.2025 07:14 Відповісти
Котик з вул Лізюклова - навідник.
показати весь коментар
20.06.2025 07:32 Відповісти
Де далекобійні ракети та балістика? Зелю геть!
показати весь коментар
20.06.2025 10:24 Відповісти
 
 