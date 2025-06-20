Ночью в Воронеже прогремели взрывы. Вероятно, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод

В ночь на пятницу, 20 июня, в российском Воронеже прогремели взрывы. Россияне сообщают об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе над городом. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ в Левобережном районе города. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер". Самолетам запрещено взлетать и садиться в воздушной гавани.

