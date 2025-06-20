РУС
Атака дронов на регионы РФ
Ночью в Воронеже прогремели взрывы. Вероятно, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод

Воронеж атаковали беспилотники

В ночь на пятницу, 20 июня, в российском Воронеже прогремели взрывы. Россияне сообщают об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе над городом. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ в Левобережном районе города. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер". Самолетам запрещено взлетать и садиться в воздушной гавани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали российский Волгоград. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

беспилотник (4309) Удары по РФ (545)
ой бяда-бяда огорчєніє...
20.06.2025 07:00 Ответить
Ймовірно?🤡🤡🤡
20.06.2025 07:14 Ответить
Котик з вул Лізюклова - навідник.
20.06.2025 07:32 Ответить
Де далекобійні ракети та балістика? Зелю геть!
20.06.2025 10:24 Ответить
 
 