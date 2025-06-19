Беспилотники атаковали российский Волгоград. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беспилотники атаковали российский Волгоград в ночь на 19 июня 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что якобы была отражена массированная атака БПЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части города.

Также вводились временные ограничения на полеты (план "Ковер") в аэропортах Волгограда и Калуги.





Минобороны страны-оккупанта заявило, что сбит и перехвачен 81 БПЛА:

19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, 7 - над Волгоградской, 6 - над Орловской, 5 - над Ростовской, 5 - над временно оккупированным Крымом, по три БпЛА - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московской.

Смотрите: Орел в РФ атаковали дроны: взрывы прогремели возле НПЗ. ВИДЕО