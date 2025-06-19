РУС
Беспилотники атаковали российский Волгоград. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беспилотники атаковали российский Волгоград в ночь на 19 июня 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что якобы была отражена массированная атака БПЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части города.

Также вводились временные ограничения на полеты (план "Ковер") в аэропортах Волгограда и Калуги.

БПЛА атаковали российский Волгоград. Что известно

Минобороны страны-оккупанта заявило, что сбит и перехвачен 81 БПЛА:

19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, 7 - над Волгоградской, 6 - над Орловской, 5 - над Ростовской, 5 - над временно оккупированным Крымом, по три БпЛА - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московской.

Смотрите: Орел в РФ атаковали дроны: взрывы прогремели возле НПЗ. ВИДЕО

Волгоград (61) россия (97335) Удары по РФ (542)
3000 балістичних ракет, обіцяних ЗЄ десь ше блукають...
19.06.2025 08:54 Ответить
а ви ще віріте у все що каже зе в наркотичному угарі??
19.06.2025 08:57 Ответить
Вони не блукають,вони не язиці в Зеленського.Так як і "Рій дронів"який обіцяли мудаки Зеленського і він сам.
19.06.2025 08:57 Ответить
3000 балістичних ракет, обіцяних ЗЄ десь ше блукають...
19.06.2025 08:54 Ответить
а ви ще віріте у все що каже зе в наркотичному угарі??
19.06.2025 08:57 Ответить
Згадалося... )))

https://www.youtube.com/live/9ethYOGRvL4 Літаки летять, будем всіх бомбить!
19.06.2025 09:58 Ответить
Головне що в це вірять ЗЕ виборці і патріоти за кордоном, бо так зручно. Не дай боже закінчиться війна і патріотів почнуть повертати додому
19.06.2025 13:44 Ответить
Ога- був би ти на його місці, дійшов би до кремля за три дні, так ботік кремлівський? ))))
19.06.2025 09:56 Ответить
Його місце - це його місце. Він взагалі нікуди не йде, а тупо краде і тримається за владу. І плювати йому на війну, на армію, на жертви.

От, як Трамппу плювати і він хоче бігділ, отак і Зеленському. Тільки маштаби інші - Трамп хоче угод, а ЗЄ тупо розкрадає бюджет.
19.06.2025 10:15 Ответить
Чого зразу бот , хіба не правда?
19.06.2025 12:44 Ответить
Тренуються літати.
19.06.2025 11:03 Ответить
В мільярді зелених дерев.
19.06.2025 11:14 Ответить
він брехун і це факт,а більшисть з його заяв виявилися маячнею.
19.06.2025 12:23 Ответить
Вони не блукають,вони не язиці в Зеленського.Так як і "Рій дронів"який обіцяли мудаки Зеленського і він сам.
19.06.2025 08:57 Ответить
Зовні ця "атака" більш схожа шо бухий кацап шмальнув ракетою з панциря...
19.06.2025 09:09 Ответить
А де "Паляниця"?
19.06.2025 09:12 Ответить
З'їли миші, типу стефанчука
19.06.2025 09:28 Ответить
Та там така "миша" що ніяких паляниць не вистачить.
19.06.2025 09:31 Ответить
Не розумію коли Іран і КНДР під жорсткими санкціями зуміли дійти до ядерної зброї а Україна маючи технології і підприємства які можуть масово виготовляти балістику нічого не робить то що це ? Це державна зрада влади.Тільки крадуть і крадуть.
19.06.2025 09:17 Ответить
5 колона ДУЖЕ старалася та "відпрацьовувала" криваві московські рублі....
= НАЙСТРАШНІША московська зброя....


треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
19.06.2025 09:39 Ответить
при том что, там 20 млн населения и никто по большому счету их уничтожить не собирается...
19.06.2025 09:48 Ответить
Ще 2019 році готові були серійно випускати деякі нові зразки ракет але прийшов у владу цей одоробло який напризначав російських агентів і все згорнули,що було напрацьовано за попереднього президента..
19.06.2025 12:27 Ответить
Там стоїть велика баба з мечем та з перекошеною від злості до України мордою. Треба по ній в'ї@ати.
19.06.2025 09:20 Ответить
Не забувайте, що в Києві теж стоїть велика баба. Теж не красуня, але шансів по ній в'їбати, у москалів, набагато більше.
19.06.2025 10:08 Ответить
Я звісно очікував подібну відповідь. І це логічно. І можнна пафосно написати що у нас берегиня України, а там якась мразота... Але все простіше. Треба спочатку зробити, а потім подивитися.
19.06.2025 11:01 Ответить
Ну то подивіться статистику, скільки їхнього до Києва долітає, а скільки нашого до Волгограду !
20.06.2025 15:40 Ответить
Я подивився, що щось влучило десь у волгоградє три дні тому. Цього достатньо щоб зрозуміти що через три дні у волгоградє щось може влучити у величезну скульптуру у вигляді хабалки з мечем.
20.06.2025 16:07 Ответить
Щось, це штук 3-5 які оминули їхнє ППО.
А тут мало не кожну ніч по 300-400 шт. плюс ракети.
20.06.2025 20:54 Ответить
Здається ви загубили суть справи. Ви заперечуєте можливість прильоту по істукану у волгоградє,чи що?
20.06.2025 21:17 Ответить
Нє, військові пишуть, краще використати БПЛА на військовий, чи промисловий об"єкт.
З тих 3-5, що долетять до того міста.
До речі, колись, давно, був там на екскурсії.
21.06.2025 12:19 Ответить
Маніпулювання темою військових аби тільки довести що власні фантазії правильні? Ну нехай буде так.🥴
21.06.2025 13:22 Ответить
Цікаво - згадує родичка, з Волгограду, про ту "м"ясорубку", яку я пророчив ще в березні 2014-го, чуючи вибухи? Казав же їй: "Полезет Россия в Украину - получит кровавую баню на долгий срок"!". Тепер має сина-інваліда...
19.06.2025 09:42 Ответить
і чому вона тоді не спинила рашу...
19.06.2025 09:54 Ответить
Та вона до 24.02.2022-го за Путіа "рвала сраку на німецький хрест"!!! Що зараз вона, з сім"єю, думає - не знаємо... Бо була "послана" ще 23-го, коли на своїй сторінці, в "Одноглазніках", виклала вірш-славослов"я цьому маніяку... І всі наші родичі, чоловіки призивного віку, воюють зараз на фронті, проти кацапні... Включаючи і її власного племінника та чоловіків кількох племінниць...
19.06.2025 10:07 Ответить
СЛАВА ЗСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
19.06.2025 10:25 Ответить
Скільки волгорадокацапів сдохло ?!
19.06.2025 10:50 Ответить
На святоє позарілісь - Сталінград опасностє!!
19.06.2025 11:06 Ответить
На г. волжском с той стороні реки от волгограда есть алюминиевый комбинат, который выпускает компоненты твердого ракетного топлива. Вот куда надо бахнуть. В случае удачи от комбината останутся обгорелые руины.
19.06.2025 11:22 Ответить
А коли по мацкві будуть удари? Коли вони будуть покарані за удари по Україні (за всі міста одразу)? Коли на москві план ковьор буде цілодобово?
19.06.2025 12:09 Ответить
за цієї влади-ніколи!
19.06.2025 12:30 Ответить
Это НЕ атака, это комаринный укус свадебным дроном. Надо признать, что ЗСУ не способны на реальный ОТВЕТ. Причина : крот Сыркин - агент рашки.
19.06.2025 12:21 Ответить
а хто його призначив?
19.06.2025 12:31 Ответить
20.06.2025 15:45 Ответить
Ні хера тому волгограду немає, по житловим кварталам, по мирняку потрібно лупити
19.06.2025 15:29 Ответить
 
 