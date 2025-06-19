Беспилотники атаковали российский Волгоград. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Беспилотники атаковали российский Волгоград в ночь на 19 июня 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что якобы была отражена массированная атака БПЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части города.
Также вводились временные ограничения на полеты (план "Ковер") в аэропортах Волгограда и Калуги.
Минобороны страны-оккупанта заявило, что сбит и перехвачен 81 БПЛА:
19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, 7 - над Волгоградской, 6 - над Орловской, 5 - над Ростовской, 5 - над временно оккупированным Крымом, по три БпЛА - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московской.
https://www.youtube.com/live/9ethYOGRvL4 Літаки летять, будем всіх бомбить!
От, як Трамппу плювати і він хоче бігділ, отак і Зеленському. Тільки маштаби інші - Трамп хоче угод, а ЗЄ тупо розкрадає бюджет.
= НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
А тут мало не кожну ніч по 300-400 шт. плюс ракети.
З тих 3-5, що долетять до того міста.
До речі, колись, давно, був там на екскурсії.