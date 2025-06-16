Орел в РФ атаковали дроны: взрывы прогремели возле НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 16 июня в российском Орле прогремели взрывы. Местные заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщали о по меньшей мере 10 взрывах, прогремевших в районе нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы также зафиксировали яркие вспышки в небе.

По предварительным данным, работали системы ПВО.

Некоторые из российских мониторинговых каналов намекают на возможные поражения объектов инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили мощности по производству БпЛА в Татарстане, - Генштаб