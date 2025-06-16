РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
7 777 8

Орел в РФ атаковали дроны: взрывы прогремели возле НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 16 июня в российском Орле прогремели взрывы. Местные заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщали о по меньшей мере 10 взрывах, прогремевших в районе нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы также зафиксировали яркие вспышки в небе.

По предварительным данным, работали системы ПВО.

Некоторые из российских мониторинговых каналов намекают на возможные поражения объектов инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили мощности по производству БпЛА в Татарстане, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (4284) Удары по РФ (539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Психологічна атака? На психіку?
показать весь комментарий
16.06.2025 07:18 Ответить
Видно орки суттєво підсилили захист своїх НПЗ тому відучора похєрили "енергетичне перемир'я".
Нагадали чого варті договора з расєєй...
показать весь комментарий
16.06.2025 08:04 Ответить
Додали ще кілька кілометрів сітки ?
показать весь комментарий
16.06.2025 08:10 Ответить
Тепер менше можливостей проконтролювати результат:
Росіян почали штрафувати за кадри прильотів українських БпЛА, - росЗМІ
показать весь комментарий
16.06.2025 08:37 Ответить
всі станції перекачки захистити вони ніяк не в змозі. І навіть якщо поставлять ППО коло кожного НПЗ - один дрон з десяти прорветься.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:12 Ответить
По мирняку потрібно, щоб хороші рускі нарешті зрозуміли що йде війна
показать весь комментарий
16.06.2025 11:37 Ответить
ну, ту саханську самогонну шарагу (52°55'31.3"N 35°56'22.1"E) тільки у гарячці можно назвати нафтопереробним заводом. Але хай буде.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:51 Ответить
комбінат "Кристал" горить девяту добу.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-16;@46.09,51.44,13.00z
показать весь комментарий
16.06.2025 20:58 Ответить
 
 