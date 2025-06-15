Силы обороны нанесли удар по мощностям по производству БПЛА в Татарстане, - Генштаб
В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали мощности по производству беспилотников в Елабуге, что в российской республике Татарстан.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках снижения способностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов 15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, расположенной в российской республике Татарстан.
"Этот объект ВПК российских окупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.
В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, однако результаты еще уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.
Напомним, что 15 июня 2025 года в городе Елабуга (Татарстан, РФ) было слышно взрывы. Сообщалось, что регион могли атаковать дроны.
Це такий же новояз як "хлопок", "уламки" або "частковий успіх".
Досить цьої зради.
Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 19 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в СЕЗ Алабуга, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
На гуглмап ви можете бачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. На нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м. Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі мають площу 19,2 гектари.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками, або не прилетить пару балістичних ракет, що повинно значно зменшити бажання місцевих мірних расіян працювати на цьому виробництві. Але це нявряд чи станеться у найближчому в осяжному майбутньому.
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.
Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?