Силы обороны нанесли удар по мощностям по производству БПЛА в Татарстане, - Генштаб

В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали мощности по производству беспилотников в Елабуге, что в российской республике Татарстан.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения способностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов 15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, расположенной в российской республике Татарстан.

"Этот объект ВПК российских окупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.

В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, однако результаты еще уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.

Напомним, что 15 июня 2025 года в городе Елабуга (Татарстан, РФ) было слышно взрывы. Сообщалось, что регион могли атаковать дроны.

