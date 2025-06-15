РУС
Силы обороны нанесли удар по мощностям по производству БПЛА в Татарстане, - Генштаб

Генштаб об уничтожении вражеских объектов

В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины атаковали мощности по производству беспилотников в Елабуге, что в российской республике Татарстан.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения способностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов 15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, расположенной в российской республике Татарстан.

"Этот объект ВПК российских окупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.

В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели, однако результаты еще уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.

Напомним, что 15 июня 2025 года в городе Елабуга (Татарстан, РФ) было слышно взрывы. Сообщалось, что регион могли атаковать дроны.

Читайте также: Елабугу атаковали дроны: там расположен завод, где собирают "Шахеды". ФОТО (обновление)

беспилотник (4284) Генштаб ВС (6978) производство (539) атака (536)
Топ комментарии
+14
Та, є вже підтвердження. Попали по парковці біля заводу. Потрібна балістика. Просрана зе-макакою.
показать весь комментарий
15.06.2025 20:12 Ответить
+7
Де власні балістичні ракети на 1000 км?
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.

Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?
показать весь комментарий
15.06.2025 20:56 Ответить
+4
Це какошніков сказав? Щодо балістики - так
показать весь комментарий
15.06.2025 20:14 Ответить
https://x.com/hochu_dodomu/status/1934235323577385275
показать весь комментарий
15.06.2025 20:37 Ответить
Ну так по парковці по заводу - це також "уражено".
Це такий же новояз як "хлопок", "уламки" або "частковий успіх".
показать весь комментарий
15.06.2025 21:40 Ответить
То уламок одно зі збитих... У Невзорова є фотки цеха вже без даху, бо вигорів вщент. І в середині помітно, що не слабі руйнування.
Досить цьої зради.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:46 Ответить
Пошліть іще безпілотники ,- Щоб Уточнили.
показать весь комментарий
15.06.2025 20:27 Ответить
для розуміння масштабу проблеми з виробництвом шахедів в Алабузі.

Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 19 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в СЕЗ Алабуга, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.

На гуглмап ви можете бачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. На нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м. Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі мають площу 19,2 гектари.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками, або не прилетить пару балістичних ракет, що повинно значно зменшити бажання місцевих мірних расіян працювати на цьому виробництві. Але це нявряд чи станеться у найближчому в осяжному майбутньому.
показать весь комментарий
15.06.2025 20:30 Ответить
Я думаю, один раз асфальтом від найвеличнішого лідора галактики, і можна на шашлики
показать весь комментарий
16.06.2025 14:55 Ответить
Де власні балістичні ракети на 1000 км?
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.

Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?
показать весь комментарий
15.06.2025 20:56 Ответить
Якщо в нас немає можливостей перехоплювати всі дрони, то є інші варіанти, наприклад хибні «жирні» цілі, підставні агенти, які радо погоджуються співпрацювати й зливають ворогу різні картонні заводи, несправжні аеродроми й таке інше…
показать весь комментарий
15.06.2025 21:03 Ответить
Ефективність цих ударів буде видно по кількості щоденних запусків шахедів по Україні. Якщо зменшень не буде-це бажане за дійсне.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:01 Ответить
Боже, проглянула коментарі - ТАКІ ВСІ РОЗУМНІ ДИВАННІ ЕКСПЕРТИ ПІД ПИВКО З ЧІПСИКАМИ!!! Може, хоч один з окопів??????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
16.06.2025 06:01 Ответить
і як воно там на опорнику в перукарні?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:56 Ответить
 
 