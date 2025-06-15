Сили оборони уразили потужності з виробництва БпЛА у Татарстані, - Генштаб

У неділю, 15 червня, Сили оборони України атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, що у російській республіці Татарстан.

"Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - сказано в заяві.

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додав Генштаб.

Нагадаємо, що 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Повідомлялося, що регіон могли атакувати дрони.

