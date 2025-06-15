УКР
Атака дронів на регіони РФ
Сили оборони уразили потужності з виробництва БпЛА у Татарстані, - Генштаб

атака по Єлабузі

У неділю, 15 червня, Сили оборони України атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, що у російській республіці Татарстан.

"Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - сказано в заяві. 

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додав Генштаб.

Нагадаємо, що 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Повідомлялося, що регіон могли атакувати дрони.

Дивіться також: Єлабугу атакували дрони: там розташовано завод, де збирають "Шахеди". ФОТО (оновлення)

безпілотник (4904) Генштаб ЗС (7284) виробництво (1751) атака (536)
Топ коментарі
+14
Та, є вже підтвердження. Попали по парковці біля заводу. Потрібна балістика. Просрана зе-макакою.
показати весь коментар
15.06.2025 20:12 Відповісти
+7
Де власні балістичні ракети на 1000 км?
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.

Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?
показати весь коментар
15.06.2025 20:56 Відповісти
+4
Це какошніков сказав? Щодо балістики - так
показати весь коментар
15.06.2025 20:14 Відповісти
https://x.com/hochu_dodomu/status/1934235323577385275
показати весь коментар
15.06.2025 20:37 Відповісти
Ну так по парковці по заводу - це також "уражено".
Це такий же новояз як "хлопок", "уламки" або "частковий успіх".
показати весь коментар
15.06.2025 21:40 Відповісти
То уламок одно зі збитих... У Невзорова є фотки цеха вже без даху, бо вигорів вщент. І в середині помітно, що не слабі руйнування.
Досить цьої зради.
показати весь коментар
16.06.2025 08:46 Відповісти
Пошліть іще безпілотники ,- Щоб Уточнили.
показати весь коментар
15.06.2025 20:27 Відповісти
для розуміння масштабу проблеми з виробництвом шахедів в Алабузі.

Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 19 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в СЕЗ Алабуга, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.

На гуглмап ви можете бачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. На нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м. Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі мають площу 19,2 гектари.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками, або не прилетить пару балістичних ракет, що повинно значно зменшити бажання місцевих мірних расіян працювати на цьому виробництві. Але це нявряд чи станеться у найближчому в осяжному майбутньому.
показати весь коментар
15.06.2025 20:30 Відповісти
Я думаю, один раз асфальтом від найвеличнішого лідора галактики, і можна на шашлики
показати весь коментар
16.06.2025 14:55 Відповісти
Де власні балістичні ракети на 1000 км?
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.

Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?
показати весь коментар
15.06.2025 20:56 Відповісти
Якщо в нас немає можливостей перехоплювати всі дрони, то є інші варіанти, наприклад хибні «жирні» цілі, підставні агенти, які радо погоджуються співпрацювати й зливають ворогу різні картонні заводи, несправжні аеродроми й таке інше…
показати весь коментар
15.06.2025 21:03 Відповісти
Ефективність цих ударів буде видно по кількості щоденних запусків шахедів по Україні. Якщо зменшень не буде-це бажане за дійсне.
показати весь коментар
15.06.2025 22:01 Відповісти
Боже, проглянула коментарі - ТАКІ ВСІ РОЗУМНІ ДИВАННІ ЕКСПЕРТИ ПІД ПИВКО З ЧІПСИКАМИ!!! Може, хоч один з окопів??????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
16.06.2025 06:01 Відповісти
і як воно там на опорнику в перукарні?
показати весь коментар
16.06.2025 14:56 Відповісти
 
 