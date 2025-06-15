Сили оборони уразили потужності з виробництва БпЛА у Татарстані, - Генштаб
У неділю, 15 червня, Сили оборони України атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, що у російській республіці Татарстан.
"Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - сказано в заяві.
У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додав Генштаб.
Нагадаємо, що 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Повідомлялося, що регіон могли атакувати дрони.
Це такий же новояз як "хлопок", "уламки" або "частковий успіх".
Досить цьої зради.
Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 19 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в СЕЗ Алабуга, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
На гуглмап ви можете бачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. На нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м. Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі мають площу 19,2 гектари.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками, або не прилетить пару балістичних ракет, що повинно значно зменшити бажання місцевих мірних расіян працювати на цьому виробництві. Але це нявряд чи станеться у найближчому в осяжному майбутньому.
І не кажіть, що в асфальті. "Грім-2" давно спроектовано, напрацювання для ОТРК "Сапсан" були, за 3+ роки можна завершити розробку.
Навіть іран має такі ракети. Навіть кндр має. У нас всі інженери переплили Тису, чи що?