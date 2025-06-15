УКР
Атака дронів на регіони РФ
12 078 41

Єлабугу атакували дрони: там розташовано завод, де збирають "Шахеди". ФОТО (оновлення)

Сьогодні, 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Регіон могли атакувати дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АSTRA.

"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ.

У мережі публікують кадри з нібито роботою ППО та пожежею.

Також читайте: Уражено ворожі об’єкти ВПК із виробництва вибухових речовин - потужності АТ "ННК" та комбінат Невинномиськ , - Генштаб

вибухи в Єлабузі

Офіційних заяв з боку місцевої влади поки не надходило. 

Оновлення

Пізніше президент Республіки Татарстан Мініханов підтвердив атаку на регіон і повідомив, що одна людина загинула, 13 постраждали через атаку БПЛА в Татарстані, уламки впали на КПП заводу.

Нагадаємо, у Єлабузі розташовано завод, де збирають "Шахеди".

Автор: 

Шахед (1521) Удари по РФ (541)
+30
Весь світ з нами, але ми б'ємо по рф не гіперзвуковми, балістичними та крилатими ракетами, а дирчиками, як якісь бабуїни третього світу.
15.06.2025 13:46
+17
Обрані мудрим_нарідом зелені покручі відмовились просити в США надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Ізраїль такий статус має.

2021 рік

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
15.06.2025 14:45
+17
поки до Алабуги та Іжевська не почнуть долітати ракети, то шахєди будуть летіти по нашій теріторії.
Буде достатньо пару прильотів балістикиу сараї в Аабугє, і мірнає насєлєніє вже не буде горіти бажанням там працювати.
15.06.2025 15:04
"А нас-то за что?!" (с.)
15.06.2025 13:46
"А нас то во что?"
15.06.2025 15:57
Ви праві - увесь бабуїнський світ з нами, тому і б'ємо, як бабуїни. Але чомусь усі "сильні світу цього" якщо не відверто проти нас, то просто бла-бла-бла: "скільки треба, скільки буде потрібно, треба-треба-треба, ніззя-ніззя-ніззя" і т.п.
15.06.2025 14:02
Злодію скільки не дай, все одно красти буде, а ще добав хронічне жлобство одного персонажа і зрозумієш поведінку сильних світу цього.
15.06.2025 14:24
Подивіться з іншого боку: країна, яка б'є гіперзвуковими, балістичними і крилатими ракетами, не може захиститись від бабуїнських дирчиків, натомість сама перейшла на переважне використання тих самих дирчиків, тільки імпортних та потужніших.
15.06.2025 14:37
Я зараз зроблю боляче.
Це тому що довоєнний ВВП на душу не перевищував $6000.
Розгляд причин - то окрема довга розмова.
15.06.2025 15:47
Що світ втратить, якщо Україну захоплять, а всіх українців - виріжуть? Нічого. Під час війни ми не можемо створити щось на кшталт TSMC, тому треба шукати негативні причини підтримувати нас, наприклад - страх ядерного апокаліпсису. Для цього треба створити ядерну зброю, а це цілком реально: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
15.06.2025 16:11
Ти ідіот, що втратить світ якщо зникне європейський народ? Так само можна поставити питання про чехів, словаків, хорватів, балтійські народи, фінів, румин і т.д. В країнах НАТО (крім США і німецьких Таурусів) немає далекобійних ракет на 500км. Україна може їх виробляти при відвовідному фінансуванні. Якби ми мали сотні ракет з дальністю до 5000км. і боєвою частиною хоча б 500кг. цього вже було б достатньо, щоб завдати москалям дуже болючих втрат. А що сталося з Іраном, при намаганні створити ядерну зброю? Ізраїль має ядерну зброю, але не застосовує її першим. Так само і ми б не змогли застосувати її першими. Можливо ми б і були б не проти її мати, але чи зможемо її утримувати, чи погодяться всі сусіди і не тільки, щоб ми її мали?
15.06.2025 16:45
>Ти ідіот, що втратить світ якщо зникне європейський народ?
Не-ідіот, буде конкретний перелік? Люди не ******* витрачати гроші (тим більше платників податків, за які треба хоч якось звітувати) просто так.

>А що сталося з Іраном, при намаганні створити ядерну зброю?
А що сталося з США, Індією, Пакистаном, СРСР, Ізраїлем при намаганні створити ядерну зброю?

>Так само і ми б не змогли застосувати її першими.
Бо рептилоїди забороняють?

>але чи зможемо її утримувати
В чому конкретно проблема?

>чи погодяться всі сусіди і не тільки, щоб ми її мали?
Як суверенна нація, яка переживає геноцидальну війну, розпочату ядерною країною, ми маємо повне право не питати когось про те, чи треба нам створювати ЯЗ.
15.06.2025 16:52
Это факт, пока Украина не смотря на угрозы запада не делать ядерное оружие делать его любой ценой прикрывшись защита как Израиль если в нато не принимают. Повоняют и закончат, с войной на нас не пойдут. Иначе Украина исчезнет .
16.06.2025 04:37
То не пожежа, то шашлики до дня росіі мажать.
показати весь коментар
Дружина підписана на Невзорова в телезі так там фото нормально так зруйнованого цеху з обгорілими залишками даху...
показати весь коментар
та то не ми
15.06.2025 13:48 Відповісти
Увесь Світ в захваті,як ми бьємо нашими дронами загарбників,їх літаки та кораблі. Час прийде і наші ракети знайдуть свої цілі.
15.06.2025 13:51 Відповісти
Коли??? Аааа, Зельц це ти? Знімаю питання як безглузде.
15.06.2025 14:13 Відповісти
У прутіна, і його дрючбана Трампа, діарея і перелякані очі, як у якунОвоща з ригоАНАЛАМИ, у 2014 році!
Шуфрич з бойком, та єфремов із сівковичем, можуть пояснити, тільки не в приміщенні, а у вітряний день, бо сморід від них, дуже смердючий! Мертвечук з клюєвими, та льовочниними, нервово гризуть нігті…
Слава Україні!
15.06.2025 13:52 Відповісти
15.06.2025 13:54 Відповісти
Хто теж побачив зеленого динозавра на фото, лайк.
15.06.2025 13:55 Відповісти
Та ні, там зелена жаба
15.06.2025 14:41 Відповісти
В цей же час- Ізраїль, повністю знищив завод по виробництву дронів "шахедів"та інш.!
Потужна потужність, вона така...
Потужна потужність, вона така...
15.06.2025 14:02 Відповісти
Ізраїль б'є ************** ракетами, а ми - весільними дрончиками, як то кажуть, "відчуйте різницю"
15.06.2025 14:04 Відповісти
А "друга країна світу" використовує для ударів по Харкову "Блискавки" зроблені з гімна та палок. Але ж долітають, та наносять пошкождення.....Так що, задля досягнення мети, всі інструменти заслуговують на увагу.
15.06.2025 15:57 Відповісти
Одні використовують примітивніші інструменти бо це дешевше, інші - бо в них нічого кращого немає.
15.06.2025 16:15 Відповісти
Американською зброєю за амер.підтримки! Герої!
15.06.2025 14:36 Відповісти
15.06.2025 14:45 Відповісти
А за часів Куликовської битви Україна також була проти НАТО. А за часів середньовіччя....
Вийдіть із середньовічного мишлення
Вийдіть із середньовічного мишлення
16.06.2025 09:59 Відповісти
Єрєсь не треба нести. Де Куликовська битва, а де НАТО! І нинішня війна, факт якої зелені покручі ігнорували.
16.06.2025 10:18 Відповісти
Ізраїль би, після трьох років війни з еквівалентом параші і без допомоги США, на четвертий рік тільки б дулі крутив. А отримати ************ зброю в необмеженій кількості і винести завод, практично без спротиву ППО, багато геройства не треба....
15.06.2025 14:55 Відповісти
поки до Алабуги та Іжевська не почнуть долітати ракети, то шахєди будуть летіти по нашій теріторії.
Буде достатньо пару прильотів балістикиу сараї в Аабугє, і мірнає насєлєніє вже не буде горіти бажанням там працювати.
15.06.2025 15:04 Відповісти
Покійний чловік Вам аплодував би за ций пост. Дякую.
15.06.2025 16:10 Відповісти
навряд чи очевидні речі заслуговують на аплодисменти, але дякую.
15.06.2025 16:41 Відповісти
Саме так, влучний приліт ракети руйнує бетонні перекриття та має руйнівні наслідки тому,що несе у сотню разів більш потужну бойову частину. Можливо по НПЗ та базам з цистернами і дрону вистачить тому їх також не варто списувати з рахунку.
15.06.2025 18:14 Відповісти
у алабузі нема проблнм з бетонними перекриттями, там кацапи набудували великі виробничі площі з легкх конструкцій, які не потребують кинетичного проникнення. З алабугою проблеми тільки у відстані і можливостями масового швидкісного дольоту високоточної зброї, навіть якщо вона і не буде мати б\ч великої ваги. Тому бажано ще мати певні розвіддані, бо треба знати, у яку частину будівлі розміром 150х250 метрів треба влучити.
15.06.2025 18:38 Відповісти
Ох и назвы НА ПАРАШЕ
Еще наверное есть Набутылено и Вротибалено
15.06.2025 16:25 Відповісти
ви даремно вигадуєте фантастичні назви. У реалі там і так куди не поткнись, то або Ніжніє Дуплі
15.06.2025 16:59 Відповісти
Большой Смердяч і Малий Смердяч
16.06.2025 13:47 Відповісти
Єлабугу атакувала "********"
15.06.2025 17:00 Відповісти
От шоб ще цю ЕлдаБугу ще балістика атакувала, булоб ще краще. Ну і за це дякую нашим воїнам.
15.06.2025 17:57 Відповісти
Zastanawiam się co historycy będą pisać po latach Dlaczego doszło do tak dramatycznych zdarzeń w czasie gdy rozwój cywilizacji jest na tak wysokim poziomie czy cofniemy się w czasie czy też wynajdziemy nowoczesną technologię pogromu ludzkości? Świat jak sami widzicie pomaga Ukraińcom ale wychodzi na to że nie tym co potrzebują pomocy . Jedni tracą życie ,rodziny na tej samej wojnie drudzy się bogacą kosztem tych pierwszych i tych co Ukraińcom pomagają choć nie muszą i ciągle mało i mało . A może ta wojna jest potrzebna aby wszyscy zrozumieli co za sobą niesie a wiadomo nic dobrego tylko łzy i zdziczenie człowieka.
16.06.2025 08:07 Відповісти
 
 