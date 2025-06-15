12 078 41
Єлабугу атакували дрони: там розташовано завод, де збирають "Шахеди". ФОТО (оновлення)
Сьогодні, 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Регіон могли атакувати дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АSTRA.
"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ.
У мережі публікують кадри з нібито роботою ППО та пожежею.
Офіційних заяв з боку місцевої влади поки не надходило.
Оновлення
Пізніше президент Республіки Татарстан Мініханов підтвердив атаку на регіон і повідомив, що одна людина загинула, 13 постраждали через атаку БПЛА в Татарстані, уламки впали на КПП заводу.
Нагадаємо, у Єлабузі розташовано завод, де збирають "Шахеди".
Топ коментарі
+30 Dic Dolovo
показати весь коментар15.06.2025 13:46 Відповісти Посилання
+17 Алла Новосад #194524
показати весь коментар15.06.2025 14:45 Відповісти Посилання
+17 Urs
показати весь коментар15.06.2025 15:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це тому що довоєнний ВВП на душу не перевищував $6000.
Розгляд причин - то окрема довга розмова.
Не-ідіот, буде конкретний перелік? Люди не ******* витрачати гроші (тим більше платників податків, за які треба хоч якось звітувати) просто так.
>А що сталося з Іраном, при намаганні створити ядерну зброю?
А що сталося з США, Індією, Пакистаном, СРСР, Ізраїлем при намаганні створити ядерну зброю?
>Так само і ми б не змогли застосувати її першими.
Бо рептилоїди забороняють?
>але чи зможемо її утримувати
В чому конкретно проблема?
>чи погодяться всі сусіди і не тільки, щоб ми її мали?
Як суверенна нація, яка переживає геноцидальну війну, розпочату ядерною країною, ми маємо повне право не питати когось про те, чи треба нам створювати ЯЗ.
Шуфрич з бойком, та єфремов із сівковичем, можуть пояснити, тільки не в приміщенні, а у вітряний день, бо сморід від них, дуже смердючий! Мертвечук з клюєвими, та льовочниними, нервово гризуть нігті…
Слава Україні!
Потужна потужність, вона така...
2021 рік
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
Вийдіть із середньовічного мишлення
Буде достатньо пару прильотів балістикиу сараї в Аабугє, і мірнає насєлєніє вже не буде горіти бажанням там працювати.
Еще наверное есть Набутылено и Вротибалено