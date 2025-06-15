12 078 41
Елабугу атаковали дроны: там расположен завод, где собирают "Шахеды". ФОТО (обновление)
Сегодня, 15 июня 2025 года, в городе Елабуга (Татарстан, РФ) были слышны взрывы. Регион могли атаковать дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЅТРА.
"В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге", - пишут российские СМИ.
В сети публикуют кадры с якобы работой ПВО и пожаром.
Официальных заявлений со стороны местных властей пока не поступало.
Обновление
Позже президент Республики Татарстан Миниханов подтвердил атаку на регион и сообщил, что один человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Татарстане, обломки упали на КПП завода.
Напомним, в Елабуге расположен завод, где собирают "Шахеды".
