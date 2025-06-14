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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражены вражеские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ - мощности АО "ННК" и комбинат Невинномысск, - Генштаб

атака на завод в РФ

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области РФ. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также осуществлено огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае рф - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

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"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляют в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали предприятия в Ставропольском крае и Самарской области РФ.

Автор: 

Генштаб ВС (6508) Удары по РФ (370)


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Гарно. Але https://www.reuters.com/world/europe/russian-billionaires-whose-chemical-factories-fuel-russias-war-machine-2024-12-30/ ще є що робити.
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14.06.2025 11:26 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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14.06.2025 11:33 Ответить
Героям слава!!
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14.06.2025 12:01 Ответить
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14.06.2025 11:37 Ответить
сценка ППО нє ПОП
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14.06.2025 11:59 Ответить
Треба щє самокатний та пейджерний! Не покладайте рук ☝️
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14.06.2025 12:31 Ответить
 
 