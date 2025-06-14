Поражены вражеские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ - мощности АО "ННК" и комбинат Невинномысск, - Генштаб
В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В частности, как отмечается, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области РФ. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.
Также осуществлено огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае рф - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.
"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляют в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали предприятия в Ставропольском крае и Самарской области РФ.
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