Поражен объект ВПК россиян в Московской области, - Генштаб ВСУ
В ночь на 12 июня 2025 года Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили объект ВПК России.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники", - говорится в сообщении.
Результаты огневого поражения уточняются.
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