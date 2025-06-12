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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражен объект ВПК россиян в Московской области, - Генштаб ВСУ

Удар по технопарку Резонит в Московской области

В ночь на 12 июня 2025 года Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили объект ВПК России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники", - говорится в сообщении.

Результаты огневого поражения уточняются.

Читайте: ВСУ поразили Тамбовский пороховой завод, взрывы раздавались возле склада БК и аэродрома, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6497) россия (96246) Удары по РФ (369)


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А хто здав секретний об'єкт в місті Києві, де ніби виробляли дрони і куди прилетіли ракети? Невже той сами Потужний і Піарний мальчік, що заради свого піару та рейтингу приніс найбільшу шкоду в черговий раз для нас?. Кацапам і розвідки не потрібно, головне слівдкувати за відосами простого мальчіка, так 73%?
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12.06.2025 09:54 Ответить
Ти на тому " секретному об'єктові " працював що так в курсі : "де ніби виробляли дрони і куди прилетіли ракети" , чи просто кацапів наслухався, для яких остріли пологових - "удари по центрах прийняття рішень " ????? А може ти просто троль кацапський , що зараз почне гавкотіти що я зєльону власть захищаю ?
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12.06.2025 11:47 Ответить
Ніхто не розміщує секретні обʼєкти в Києві. Тим паче під секонд хендами
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12.06.2025 12:19 Ответить
В Україні загалом, а в Києві зокрема, стільки підземних потужностей для різноманітних виробництв, що залишилися у спадок від часів "холодної війни", що можна заблудитися. Інша справа, що такі об'єкти мали витримати ядерний удар. У таку ціль калібри та іскандери можуть "прилітати" хоч через годину.
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12.06.2025 10:02 Ответить
У прутіна немає стільки калібрів та іскандерів що запускати кожну годину.
Не заганяйся дурнею.
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12.06.2025 12:22 Ответить
 
 