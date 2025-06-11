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ВСУ нанесли удар по Тамбовскому пороховому заводу, взрывы раздавались возле склада БК и аэродрома, - Генштаб

Генштаб сообщает об уничтожении ряда объектов страны-агрессора России

В ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов на территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории.

"Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ", - отметили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, поднялся пожар (обновлено). ВИДЕО

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке на военные аэродромы: взрывы слышали в районе Саваслейки и Бутурлиновки

Автор: 

Генштаб ВС (6493) Тамбов (5) Курск (1152) Удары по РФ (367)


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Топ комментарии
+11
https://www.youtube.com/watch?v=PXlcQu-PosM
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11.06.2025 18:09 Ответить
+10
чого ж лунали?
вибухи у котовску ще породовжують лунати
до речі, вже встановлено навідника

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11.06.2025 18:06 Ответить
+9
Була операія "павутина" а це операція " ***** що з їбальником"
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11.06.2025 18:04 Ответить
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Була операія "павутина" а це операція " ***** що з їбальником"
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11.06.2025 18:04 Ответить
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11.06.2025 18:06 Ответить
чого ж лунали?
вибухи у котовску ще породовжують лунати
до речі, вже встановлено навідника

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11.06.2025 18:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PXlcQu-PosM
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11.06.2025 18:09 Ответить
👍
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11.06.2025 18:29 Ответить
Бг-ггг... Дык, медед - бедосик-2... ХЕХ...
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11.06.2025 20:46 Ответить
сфотографували просто в момент переписки з СБУ у тєлєграмі.
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11.06.2025 18:40 Ответить
Так! ти про шрапнель не забув? Про своє "замовлення"?
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11.06.2025 19:58 Ответить
у мене виробничий процес безперервний.
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11.06.2025 20:12 Ответить
Ну, то я тобі доповідаю: Один сусід, що займається розборкою електрообладнання, сказав, що болтів набрав уже півкілограма. Другий у село ще не їздив. Тому з "катанкою" ще питання не вирішене. Саме головне - я підключив внука!. Він у мене зараз на практиці. Той пройшовся по СТО. На жаль, болти потрібного розміру - в дефіциті. Спиталися, чи не підійдуть гайки 10-12? І директор запропонував підшипники. Сказав - не буде роботи - я тобі дам три відра старих підшипників - сидітимеш, і вибиратимеш... (це ж ІДЕАЛЬНА КАРТЕЧ!)
А перекинуть дешевше і швидше маршруткою... У мене, прямо від дому, ідуть на Київ. Здається, ідуть на ст. метро "Лісова". Зідзвонимося, коли наберу хоч кілограмів з 5...
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11.06.2025 20:37 Ответить
Маргиналы!
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11.06.2025 19:51 Ответить
Такі об'єкти добре далекобійними ракетами їпти удень разом із персоналом. По чутках незабаром в нас вже має щось своє з'явитися у пристойних обсягах.
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11.06.2025 18:20 Ответить
Завод дронов в Елабуге сразу бы накрылся от прилета ракет..
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11.06.2025 18:21 Ответить
це претендент №1 на перший політ балістики.
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11.06.2025 18:47 Ответить
вдень туди мало шансів долетіти, бо занадто близько від кордону, і по світлому значно менше шансів. Вдень можно буде, коли почнуть літати "барси" або щось подібне.
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11.06.2025 18:46 Ответить
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11.06.2025 18:23 Ответить
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11.06.2025 18:27 Ответить
там на 9-й ЦАРЗ в Єнгельсі, де ремонтують радянський танковий мотлох та мотолиги, щось гарно влучило. Позначка геотегу стоїть на ЦАРЗі.
А "Кристал" продовжує горіти.
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11.06.2025 18:54 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-07;@46.10,51.45,14.00z
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11.06.2025 18:58 Ответить
Крч, ***@ть русню по всему миру
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11.06.2025 19:53 Ответить
 
 