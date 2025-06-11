ВСУ нанесли удар по Тамбовскому пороховому заводу, взрывы раздавались возле склада БК и аэродрома, - Генштаб
В ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов на территории России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.
Отмечается, что в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории.
"Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ", - отметили в Генштабе.
Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ.
Результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили там.
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вибухи у котовску ще породовжують лунати
до речі, вже встановлено навідника
А перекинуть дешевше і швидше маршруткою... У мене, прямо від дому, ідуть на Київ. Здається, ідуть на ст. метро "Лісова". Зідзвонимося, коли наберу хоч кілограмів з 5...
А "Кристал" продовжує горіти.