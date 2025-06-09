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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Россияне заявили об атаке на военные аэродромы: взрывы слышали в районе Саваслейки и Бутурлиновки

Украинские дроны атаковали ряд регионов РФ

В ночь на понедельник, 9 июня, жители Воронежской, Тамбовской и Нижегородской областей РФ слышали взрывы на фоне атаки БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В частности, о звуках, похожих на полет БПЛА, сообщают жители Саваслейки Нижегородской области. Как известно, в Саваслейке находится военный аэродром.

Также звуки похожие на пролет БПЛА и взрывы слышали жители Липецкой области.

Кроме того, сообщается о взрывах над военным аэродромом Бутурлиновка в Воронежской области.

Перед этим каналы писали об атаке беспилотников на Тамбовскую область. Очевидцы слышали БПЛА, вертолеты, выстрелы, взрывы.

Напомним, ночью беспилотники атаковали Чебоксары. Вероятно, под ударом оказался завод ВНИИР, который занимается разработкой и производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций.

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Автор: 

беспилотник (3767) аэродром (308)


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І що ж тут поганого
Ми не проти щоб всю рашку бомбити. Кожну забиту дєрьовню.
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09.06.2025 08:07 Ответить
Ета ескалация ! Зєлєнскій толька на славах дєкларірюєт желаніє міра.
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09.06.2025 08:13 Ответить
Ескалація чого?Єсколація бомбування?-так але,це є війною.Зеленський був і є популістом і брехлом.К томуж він химерний в залежності від обставин.Побажаннє у нього лише одне - задовольнити своє его і щоб в цьому його ніхто не звинивачував.
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09.06.2025 09:08 Ответить
Кацапи, ето цветочкі. Йде розробка дронів по каналізаційних трубах. Ви чекаєте з фури? а Х вам в сраку, знизу підуть роєм по всім аеродромам. То ли еще будет ой-ой-ой (с)
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09.06.2025 08:31 Ответить
Мабудь це не спрацює.
70 % кацапів срати ходять в дірку у землі в дерев'яних будках.
А ті експонати унітазів, які вони спиз затрофеїли в Україні, це них елемент каргокульта.
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09.06.2025 08:55 Ответить
У мацквабаді є каналізація)) нехай ловлять))
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09.06.2025 08:57 Ответить
😂
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09.06.2025 09:15 Ответить
 
 