Россияне заявили об атаке на военные аэродромы: взрывы слышали в районе Саваслейки и Бутурлиновки

В ночь на понедельник, 9 июня, жители Воронежской, Тамбовской и Нижегородской областей РФ слышали взрывы на фоне атаки БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В частности, о звуках, похожих на полет БПЛА, сообщают жители Саваслейки Нижегородской области. Как известно, в Саваслейке находится военный аэродром.

Также звуки похожие на пролет БПЛА и взрывы слышали жители Липецкой области.

Кроме того, сообщается о взрывах над военным аэродромом Бутурлиновка в Воронежской области.

Перед этим каналы писали об атаке беспилотников на Тамбовскую область. Очевидцы слышали БПЛА, вертолеты, выстрелы, взрывы.

Напомним, ночью беспилотники атаковали Чебоксары. Вероятно, под ударом оказался завод ВНИИР, который занимается разработкой и производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций.

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