В Энгельсе третий день горит нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками

В городе Энгельс Саратовской области РФ третий день горит нефтебаза "Комбинат Кристалл" после атаки украинских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Между тем власти Саратовской области утверждают, что в воздухе в пределах жилой застройки на территории Энгельса не обнаружено превышения концентрации вредных веществ.

"Комбинат Кристалл" - стратегический объект, который используется как база хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".

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Объект был поражен в ночь на 6 июня. Это уже третье успешное поражение этого объекта Силами беспилотных систем ВСУ с начала 2025 года.