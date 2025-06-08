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Новости Удар по аэродрому РФ
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В Энгельсе третий день горит нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками

пожар на нефтебазе в Энгельсе

В городе Энгельс Саратовской области РФ третий день горит нефтебаза "Комбинат Кристалл" после атаки украинских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Между тем власти Саратовской области утверждают, что в воздухе в пределах жилой застройки на территории Энгельса не обнаружено превышения концентрации вредных веществ.

"Комбинат Кристалл" - стратегический объект, который используется как база хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар на опережение: атакованы аэродромы Энгельс и Дягилево, - Генштаб

Объект был поражен в ночь на 6 июня. Это уже третье успешное поражение этого объекта Силами беспилотных систем ВСУ с начала 2025 года.

Автор: 

пожар (5970) россия (96192) аэродром (307)


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Топ комментарии
+14
Гарно горить
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08.06.2025 16:30 Ответить
+11
Так вихідні ж в пожежників, в понеділок і займуться. )
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08.06.2025 16:35 Ответить
+9
побільше таких вєчных агнєй !!!
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08.06.2025 16:37 Ответить
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Гарно горить
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08.06.2025 16:30 Ответить
побільше таких вєчных агнєй !!!
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08.06.2025 16:37 Ответить
Головне - не наврочити, нехай горить.
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08.06.2025 16:32 Ответить
Так вихідні ж в пожежників, в понеділок і займуться. )
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08.06.2025 16:35 Ответить
В понеділок кацапи не роблять бо це день відходняка. Може в вівторок на крайняк середа.
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08.06.2025 16:38 Ответить
Скільки там того вогню? Само вигорить )
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08.06.2025 16:39 Ответить
Чарівний краєвид. Стояти біля води і нескінченно дивитися на нескінчений шлейф диму.
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08.06.2025 16:36 Ответить
ой, як вдобно, що тільки в енгельсі нафтобаза, а більше ніде нема.
особливо новоросійськ, як головний термінал, та схованка, залишків могутнього чорноморського флоту кацапіїї.
а, ще прикольно, чути про маріупольський бердянський порти!
про залізницю мелітополя.
егеш......
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08.06.2025 16:42 Ответить
А был ли хлопок? Трєвожна за ненецких хлопкодєлав...
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08.06.2025 16:45 Ответить
кантраліруємає вигараніє.
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08.06.2025 16:47 Ответить
Чєтвьортиє суткі пилаєт саратов...
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08.06.2025 16:48 Ответить
Мабуть кацапи підливають масла в вогонь
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08.06.2025 16:50 Ответить
Що згорить - те не згніє 😄
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08.06.2025 16:50 Ответить
Десь під Енгельсом пожежні зупиняють авто.
"Там база горит, с которой заправляли самолёты, которые бомбят Украину. Чем можете помочь?"
"Ну каністру бензина можу дати"
😄
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08.06.2025 16:54 Ответить
Нафтопровід Дружба третій рік качає...
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08.06.2025 17:03 Ответить
Добивайте!!!! Вона має згоріти повністю!!!
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08.06.2025 17:03 Ответить
треба повторити по комбінатам "Кавказ" та "Атлас", бо у цьому році туди ще не прилітало, і там вже встигли відновити запаси. Тим більше у порівнянні з "Кристалом" до них рукою податьпаляницею докинути.
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08.06.2025 17:03 Ответить
москва зі всіма терористами і болотною мразотою ,
повинна теж згоріти до тла 🙁
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08.06.2025 17:19 Ответить
Ну, хоч контролюють... вигорання? Чи з понеділка почнуть?
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08.06.2025 17:29 Ответить
В Енгельсі третій день горить нафтобаза

Пора і к станіцам пєрєходіть, коториє чєтвьортиє суткі тойво...
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08.06.2025 17:33 Ответить
Так ми ж не кацапня.
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08.06.2025 17:45 Ответить
Гарний орієнтир для заходу на посадку... дронів!
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08.06.2025 17:40 Ответить
"Горит? Сильно горит? Пока криминала нет - нам там делать нечего." ))
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08.06.2025 17:41 Ответить
 
 