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В Энгельсе третий день горит нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками
В городе Энгельс Саратовской области РФ третий день горит нефтебаза "Комбинат Кристалл" после атаки украинских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Между тем власти Саратовской области утверждают, что в воздухе в пределах жилой застройки на территории Энгельса не обнаружено превышения концентрации вредных веществ.
"Комбинат Кристалл" - стратегический объект, который используется как база хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".
Объект был поражен в ночь на 6 июня. Это уже третье успешное поражение этого объекта Силами беспилотных систем ВСУ с начала 2025 года.
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+14 Перехватчик
показать весь комментарий08.06.2025 16:30 Ответить Ссылка
+11 Sсhool Bus
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+9 Наталия Гончар
показать весь комментарий08.06.2025 16:37 Ответить Ссылка
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особливо новоросійськ, як головний термінал, та схованка, залишків могутнього чорноморського флоту кацапіїї.
а, ще прикольно, чути про маріупольський бердянський порти!
про залізницю мелітополя.
егеш......
"Там база горит, с которой заправляли самолёты, которые бомбят Украину. Чем можете помочь?"
"Ну каністру бензина можу дати"
😄
рукою податьпаляницею докинути.
повинна теж згоріти до тла 🙁
Пора і к станіцам пєрєходіть, коториє чєтвьортиє суткі тойво...