В Енгельсі третій день горить нафтобаза, уражена українськими безпілотниками

У місті Енгельс Саратовської області РФ третій день горить нафтобаза "Комбінат Кристал" після атаки українських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тим часом влада Саратовської області стверджує, що у повітрі у межах житлової забудови на території Енгельса не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин.

"Комбінат Кристал" – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар на випередження: атаковано аеродроми Енгельс та Дягілево, - Генштаб

Обєкт було уражено у ніч на 6 червня. Це вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем ЗСУ від початку 2025 року.