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Новини Удар по аеродрому РФ
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В Енгельсі третій день горить нафтобаза, уражена українськими безпілотниками

пожежа на нафтобазі в Енгельсі

У місті Енгельс Саратовської області РФ третій день горить нафтобаза "Комбінат Кристал" після атаки українських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тим часом влада Саратовської області стверджує, що у повітрі у межах житлової забудови на території Енгельса не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин.

"Комбінат Кристал" – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар на випередження: атаковано аеродроми Енгельс та Дягілево, - Генштаб

Обєкт було уражено у ніч на 6 червня. Це вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем ЗСУ від початку 2025 року.

Автор: 

пожежа (4353) росія (66070) аеродром (314)


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Топ коментарі
+14
Гарно горить
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08.06.2025 16:30 Відповісти
+11
Так вихідні ж в пожежників, в понеділок і займуться. )
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08.06.2025 16:35 Відповісти
+9
побільше таких вєчных агнєй !!!
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08.06.2025 16:37 Відповісти
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Гарно горить
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08.06.2025 16:30 Відповісти
побільше таких вєчных агнєй !!!
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08.06.2025 16:37 Відповісти
Головне - не наврочити, нехай горить.
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08.06.2025 16:32 Відповісти
Так вихідні ж в пожежників, в понеділок і займуться. )
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08.06.2025 16:35 Відповісти
В понеділок кацапи не роблять бо це день відходняка. Може в вівторок на крайняк середа.
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08.06.2025 16:38 Відповісти
Скільки там того вогню? Само вигорить )
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08.06.2025 16:39 Відповісти
Чарівний краєвид. Стояти біля води і нескінченно дивитися на нескінчений шлейф диму.
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08.06.2025 16:36 Відповісти
ой, як вдобно, що тільки в енгельсі нафтобаза, а більше ніде нема.
особливо новоросійськ, як головний термінал, та схованка, залишків могутнього чорноморського флоту кацапіїї.
а, ще прикольно, чути про маріупольський бердянський порти!
про залізницю мелітополя.
егеш......
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08.06.2025 16:42 Відповісти
А был ли хлопок? Трєвожна за ненецких хлопкодєлав...
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08.06.2025 16:45 Відповісти
кантраліруємає вигараніє.
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08.06.2025 16:47 Відповісти
Чєтвьортиє суткі пилаєт саратов...
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08.06.2025 16:48 Відповісти
Мабуть кацапи підливають масла в вогонь
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08.06.2025 16:50 Відповісти
Що згорить - те не згніє 😄
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08.06.2025 16:50 Відповісти
Десь під Енгельсом пожежні зупиняють авто.
"Там база горит, с которой заправляли самолёты, которые бомбят Украину. Чем можете помочь?"
"Ну каністру бензина можу дати"
😄
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08.06.2025 16:54 Відповісти
Нафтопровід Дружба третій рік качає...
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08.06.2025 17:03 Відповісти
Добивайте!!!! Вона має згоріти повністю!!!
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08.06.2025 17:03 Відповісти
треба повторити по комбінатам "Кавказ" та "Атлас", бо у цьому році туди ще не прилітало, і там вже встигли відновити запаси. Тим більше у порівнянні з "Кристалом" до них рукою податьпаляницею докинути.
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08.06.2025 17:03 Відповісти
москва зі всіма терористами і болотною мразотою ,
повинна теж згоріти до тла 🙁
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08.06.2025 17:19 Відповісти
Ну, хоч контролюють... вигорання? Чи з понеділка почнуть?
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08.06.2025 17:29 Відповісти
В Енгельсі третій день горить нафтобаза

Пора і к станіцам пєрєходіть, коториє чєтвьортиє суткі тойво...
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08.06.2025 17:33 Відповісти
Так ми ж не кацапня.
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08.06.2025 17:45 Відповісти
Гарний орієнтир для заходу на посадку... дронів!
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08.06.2025 17:40 Відповісти
"Горит? Сильно горит? Пока криминала нет - нам там делать нечего." ))
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08.06.2025 17:41 Відповісти
 
 