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В Енгельсі третій день горить нафтобаза, уражена українськими безпілотниками
У місті Енгельс Саратовської області РФ третій день горить нафтобаза "Комбінат Кристал" після атаки українських безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Тим часом влада Саратовської області стверджує, що у повітрі у межах житлової забудови на території Енгельса не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин.
"Комбінат Кристал" – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2".
Обєкт було уражено у ніч на 6 червня. Це вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем ЗСУ від початку 2025 року.
Топ коментарі
+14 Перехватчик
показати весь коментар08.06.2025 16:30 Відповісти Посилання
+11 Sсhool Bus
показати весь коментар08.06.2025 16:35 Відповісти Посилання
+9 Наталия Гончар
показати весь коментар08.06.2025 16:37 Відповісти Посилання
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особливо новоросійськ, як головний термінал, та схованка, залишків могутнього чорноморського флоту кацапіїї.
а, ще прикольно, чути про маріупольський бердянський порти!
про залізницю мелітополя.
егеш......
"Там база горит, с которой заправляли самолёты, которые бомбят Украину. Чем можете помочь?"
"Ну каністру бензина можу дати"
😄
рукою податьпаляницею докинути.
повинна теж згоріти до тла 🙁
Пора і к станіцам пєрєходіть, коториє чєтвьортиє суткі тойво...