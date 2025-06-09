Росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки

У ніч проти понеділка, 9 червня, мешканці Воронезької, Тамбовської й Нижегородської областей РФ чули вибухи на фоні атаки БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, про звуки, схожі на політ БПЛА, повідомляють мешканці Саваслейки Нижегородської області. Як відомо, у Саваслейці знаходиться військовий аеродром.

Також звуки схожі на проліт БПЛА і вибухи чули жителі Липецької області.

Окрім того, повідомляється про вибухи над військовим аеродромом Бутурлінівка у Воронезькій області.

Перед цим канали писали про атаку безпілотників на Тамбовську область. Очевидці чули БПЛА, гелікоптери, постріли, вибухи.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Чебоксари. Ймовірно, під ударом опинився завод ВНДІР, який займається розробкою та виробництвом систем релейного захисту та автоматики для підстанцій.

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