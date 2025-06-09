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Новини Атаки БпЛА по РФ
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Росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки

Українські дрони атакували низку регіонів РФ

У ніч проти понеділка, 9 червня, мешканці Воронезької, Тамбовської й Нижегородської областей РФ чули вибухи на фоні атаки БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, про звуки, схожі на політ БПЛА, повідомляють мешканці Саваслейки Нижегородської області. Як відомо, у Саваслейці знаходиться військовий аеродром.

Також звуки схожі на проліт БПЛА і вибухи чули жителі Липецької області.

Окрім того, повідомляється про вибухи над військовим аеродромом Бутурлінівка у Воронезькій області.

Перед цим канали писали про атаку безпілотників на Тамбовську область. Очевидці чули БПЛА, гелікоптери, постріли, вибухи.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Чебоксари. Ймовірно, під ударом опинився завод ВНДІР, який займається розробкою та виробництвом систем релейного захисту та автоматики для підстанцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Енгельсі третій день горить нафтобаза, уражена українськими безпілотниками

Автор: 

безпілотник (4339) аеродром (315)


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І що ж тут поганого
Ми не проти щоб всю рашку бомбити. Кожну забиту дєрьовню.
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09.06.2025 08:07 Відповісти
Ета ескалация ! Зєлєнскій толька на славах дєкларірюєт желаніє міра.
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09.06.2025 08:13 Відповісти
Ескалація чого?Єсколація бомбування?-так але,це є війною.Зеленський був і є популістом і брехлом.К томуж він химерний в залежності від обставин.Побажаннє у нього лише одне - задовольнити своє его і щоб в цьому його ніхто не звинивачував.
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09.06.2025 09:08 Відповісти
Кацапи, ето цветочкі. Йде розробка дронів по каналізаційних трубах. Ви чекаєте з фури? а Х вам в сраку, знизу підуть роєм по всім аеродромам. То ли еще будет ой-ой-ой (с)
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09.06.2025 08:31 Відповісти
Мабудь це не спрацює.
70 % кацапів срати ходять в дірку у землі в дерев'яних будках.
А ті експонати унітазів, які вони спиз затрофеїли в Україні, це них елемент каргокульта.
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09.06.2025 08:55 Відповісти
У мацквабаді є каналізація)) нехай ловлять))
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09.06.2025 08:57 Відповісти
😂
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09.06.2025 09:15 Відповісти
 
 