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ЗСУ уразили Тамбовський пороховий завод, вибухи лунали біля складу БК та аеродрому, - Генштаб

Генштаб звітує про ураження низки об’єктів країни-агресора росії

У ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб. 

Зазначається, що у рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території.

"Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин", - зазначили у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа (оновлено). ВIДЕО

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) Тамбов (4) Курськ (1164) Удари по РФ (369)


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Топ коментарі
+5
Була операія "павутина" а це операція " ***** що з їбальником"
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11.06.2025 18:04 Відповісти
+5
https://www.youtube.com/watch?v=PXlcQu-PosM
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11.06.2025 18:09 Відповісти
+2
чого ж лунали?
вибухи у котовску ще породовжують лунати
до речі, вже встановлено навідника

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11.06.2025 18:06 Відповісти
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Була операія "павутина" а це операція " ***** що з їбальником"
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11.06.2025 18:04 Відповісти
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11.06.2025 18:06 Відповісти
чого ж лунали?
вибухи у котовску ще породовжують лунати
до речі, вже встановлено навідника

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11.06.2025 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PXlcQu-PosM
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11.06.2025 18:09 Відповісти
👍
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11.06.2025 18:29 Відповісти
сфотографували просто в момент переписки з СБУ у тєлєграмі.
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11.06.2025 18:40 Відповісти
Такі об'єкти добре далекобійними ракетами їпти удень разом із персоналом. По чутках незабаром в нас вже має щось своє з'явитися у пристойних обсягах.
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11.06.2025 18:20 Відповісти
Завод дронов в Елабуге сразу бы накрылся от прилета ракет..
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11.06.2025 18:21 Відповісти
це претендент №1 на перший політ балістики.
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11.06.2025 18:47 Відповісти
вдень туди мало шансів долетіти, бо занадто близько від кордону, і по світлому значно менше шансів. Вдень можно буде, коли почнуть літати "барси" або щось подібне.
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11.06.2025 18:46 Відповісти
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11.06.2025 18:23 Відповісти
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11.06.2025 18:27 Відповісти
 
 