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Новини Атака дронів на регіони РФ
8 072 42

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа, - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти середи, 11 червня 2025 року у місті Котовськ Тамбовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, було атаковано Тамбовський пороховий завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Тамбовський пороховий завод у Котовську горить після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Про те, що на кадрах знято територію поряд із заводом, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки ЗСУ на нафтобазу в Енгельсі та завод у російських Чебоксарах. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Пізніше ЗМІ опублікували ще одне відео, на якому, як стверджується, зафіксовано атаку на завод. 

Автор: 

безпілотник (4357) Удари по РФ (369)


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Топ коментарі
+25
ета двіжуха...
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11.06.2025 06:41 Відповісти
+17
Щось горить. Кацапам смішно...
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11.06.2025 06:42 Відповісти
+15
Потомкі Пушкіна .
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11.06.2025 06:50 Відповісти
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ета двіжуха...
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11.06.2025 06:41 Відповісти
Щось горить. Кацапам смішно...
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11.06.2025 06:42 Відповісти
Не "ЩОСЬ", а "БЕЗДИМНИЙ ПОРОХ"... Саме такий відтінок має полум"я, при горінні нітропорохів...
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11.06.2025 08:32 Відповісти
На жаль відновлять швидко..виробництво примінивне...складування практично нема..цеха розсереджені..сировина що надходить мокра..
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11.06.2025 08:54 Відповісти
Ти ще забув уключить головний компонент, який покаже марність ударів по порохових заводах - "СИРОВИНА СЛАБОГОРЮЧА"...
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11.06.2025 09:07 Відповісти
Ну, тепер у москалів шахедів, ракет и снарядів не буде. А ні, буде. Є Корея, Китай, зауральськіє території. Перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по містах, як це роблять москалі, теж чисто психологічно. І бажано тим, на що Зелька забив свій піструн, балістикою.
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11.06.2025 06:47 Відповісти
достатньо декілька дрг, теракти у метро, по схемі чеченів
навіщо шось вигадувати
московіти сцикливі
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11.06.2025 07:40 Відповісти
Але ж чеченам, наче, не допомогло?
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11.06.2025 08:41 Відповісти
*****?
чечня на срасії зараз привилейований регіон с окремою владою
їх кацапи купили, бо завоювати не могли а теракти москалів били у саме очко
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11.06.2025 09:23 Відповісти
Так в тому й питання: Ви теж так хочете? Стати регіоном рф, як Ви висловилися. Подорожче продатися. А потім на Берлін, тиктокі знимати у третьому ешелоні
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11.06.2025 09:26 Відповісти
Трамп звинуватиме в терорізмі. Захоче всі копалини собі лічно, напопалам з ******. Допомоги і зброї не дасть! І європейцям такє "мєтро" теж не сподобаєтьтся.
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11.06.2025 08:58 Відповісти
давно вже тотально покуй 😎 на те що там хто скаже
нас вбивають, чи не зрозуміло тобі?
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11.06.2025 09:24 Відповісти
Щось не чутно від вас останнім часом про 3 кг і шибки.
Натомість змінили платівку на "єто нє ущєрб, всьо бистро восстановят, і вообщє за Урал пєрєнєсут".
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11.06.2025 09:10 Відповісти
та ні, тепер в РФ пороха не буде зовсім! ура, товаришчі
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11.06.2025 09:16 Відповісти
Буде, звісно, але менше.
Вирішили в поляризацію: або все, або нічого.
Ну, так у житті не буває.
Можна тоді сказати, що не взяла русня Кієв за трі дня, всю Украіну за двє нєдєлі - значить, програла війну.
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11.06.2025 09:18 Відповісти
Потомкі Пушкіна .
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11.06.2025 06:50 Відповісти
Ефіопи?😃
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11.06.2025 08:00 Відповісти
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11.06.2025 08:15 Відповісти
Росія передислокувала частину бомбардувальників Ту-160 з аеродрому під Енгельсом на аеродром під Анадырем, розташованому більш ніж за 6600 кілометрів від України.
Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.
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11.06.2025 07:06 Відповісти
Фура дні за три доїде.
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11.06.2025 09:19 Відповісти
Чарівні расєянки не матюкаються вони матом розмовляють
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11.06.2025 07:12 Відповісти
Яка багата російська мова!
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11.06.2025 07:16 Відповісти
А нормальні слова, які іноді використовують орки, служать для зв'язки мату.
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11.06.2025 09:18 Відповісти
Молодці, наші хлопчики!!! ВБИВЦІ мають відчувати "двіжуху", яку організував їм НЕДОМІРОК пуйло!!! Слава ВОЇНАМ ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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11.06.2025 07:16 Відповісти
та ні.. ета двіжуха, а нє пізд єц. ))
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11.06.2025 07:17 Відповісти
Удари треба наносити не тільки по військовим об'єктам, але і по цивільним. Якщо кацапи влучили по пологовому будинку в Одесі - то відповідь повинна бути точно такою , або по будинках в Харкові - відповідь така сама. Тобто населення кацапстана повинно винищуватися - якщо цього не роблять, це означає, що в Україні проросійська агентура захопила владу.
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11.06.2025 07:19 Відповісти
Ти те населення бачив? Їм дохнути за "вялічіє" - це щастя.
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11.06.2025 07:50 Відповісти
Ось і чудове. А ти населення в Пітєрі і в Маскві бачив? Як думаєшь - їм під обстрілами без світу і води теж за щастя буде(((:
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11.06.2025 08:10 Відповісти
А мацву ти бачив? Там 32 ТЕЦ. І ППО зі всієї расеї. Багато настріляєш? Хиба що пару шибок в Москоу-Сіті. Сенс був би, якщо населення піде на кремль чи валдай. Сподіваєшся на це??
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11.06.2025 08:20 Відповісти
Ти ж харківець , і Білгород мабуть бачив ? Це чудове місто . Чому це чудове місто не знищити разом з усіма його мешканцями , для початку? І Харкову було б легше.
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11.06.2025 08:36 Відповісти
Харківці дуже добрі, навіть надмірно. Коли про це кажу знайомим, половина відповідає, що у них там то теща, то кум-сват. Як так можна? І пофіх, шо ті родичі тебе вже давно "бендерою" кличуть і кидають слухалку коли ім розповідають про черговий обстріл. "Вас абманивают!"
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11.06.2025 08:54 Відповісти
То просто розумово неповноцінні люди, хоча багато , хто з них закінчили ХІРЕ, ХАІ, Універсітет та інші заклади .
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11.06.2025 09:03 Відповісти
Достатньо перебити насосну станцію в Яхромі, на каналі, і всьо - Мацква без води назавжди. Детройт відпочиває.
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11.06.2025 08:43 Відповісти
Без світла і води то можна. А от по цивільних житлових кварталах- не можна! Ми ж не кацапьоZZZди!
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11.06.2025 09:00 Відповісти
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11.06.2025 07:19 Відповісти
Порохові заводи завжди гарно горять. Яскраво горять. А то були добрі дрони, дяка добрим дронам.
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11.06.2025 07:47 Відповісти
Та да.
Тим паче, що свої фахівці пороходєли вже давно удобрюють цирозними печінками русскую зємлю, а от повторити експорт учьоних хахлов з Гєтьманщини, як свого часу зробив Алексєй Міхайловіч Романов, у нинішнього *********** московіі нє получаєтся....
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11.06.2025 07:59 Відповісти
На першому відео ,істинно язик Пушкіна
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11.06.2025 08:34 Відповісти
файний відос...святковий.. а саме головне по ньому видно що вєпали не в контору а там де чортам спекотно, тобіш в пороховик..Подяка курвославним за відос..так тримати.... движуха..
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11.06.2025 08:39 Відповісти
Це вже вдруге по тому ж самому ?
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11.06.2025 08:40 Відповісти
 
 