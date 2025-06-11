Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа, - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО
У ніч проти середи, 11 червня 2025 року у місті Котовськ Тамбовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, було атаковано Тамбовський пороховий завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
"Тамбовський пороховий завод у Котовську горить після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Про те, що на кадрах знято територію поряд із заводом, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
Пізніше ЗМІ опублікували ще одне відео, на якому, як стверджується, зафіксовано атаку на завод.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.06.2025 06:41 Відповісти Посилання
+17 Andrew Moon
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+15 Moshe_Dayan
показати весь коментар11.06.2025 06:50 Відповісти Посилання
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навіщо шось вигадувати
московіти сцикливі
чечня на срасії зараз привилейований регіон с окремою владою
їх кацапи купили, бо завоювати не могли а теракти москалів били у саме очко
нас вбивають, чи не зрозуміло тобі?
Натомість змінили платівку на "єто нє ущєрб, всьо бистро восстановят, і вообщє за Урал пєрєнєсут".
Вирішили в поляризацію: або все, або нічого.
Ну, так у житті не буває.
Можна тоді сказати, що не взяла русня Кієв за трі дня, всю Украіну за двє нєдєлі - значить, програла війну.
Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.
Тим паче, що свої фахівці пороходєли вже давно удобрюють цирозними печінками русскую зємлю, а от повторити експорт учьоних хахлов з Гєтьманщини, як свого часу зробив Алексєй Міхайловіч Романов, у нинішнього *********** московіі нє получаєтся....