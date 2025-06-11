Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа, - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти середи, 11 червня 2025 року у місті Котовськ Тамбовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, було атаковано Тамбовський пороховий завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Тамбовський пороховий завод у Котовську горить після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Про те, що на кадрах знято територію поряд із заводом, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше ЗМІ опублікували ще одне відео, на якому, як стверджується, зафіксовано атаку на завод.