Наслідки атаки ЗСУ на нафтобазу в Енгельсі та завод у російських Чебоксарах. СУПУТНИКОВІ ФОТО

З'явилися супутникові знімки атаки Сил оборони України на нафтобазу в Енгельсі у Саратовській області РФ та Чебоксари Чуваської республіки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові супутникові знімки, які отримав NV.

Так, на знімках від 10 червня можна помітити знищення чи критичне пошкодження щонайменше п’ятьох або семи резервуарів з пальним, що вдвічі більше, ніж вважалося раніше.

7 червня видання публікувало супутникові знімки, які фіксували наслідки атак на Енгельс. На знімках можна було побачити масштабну пожежу та руйнування, однак через велике задимлення, що розтягнулось на десятки кілометрів, оцінити масштаби руйнувань було неможливо.

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Також супутникові знімки підтверджують успішну атаку БПЛА на завод "ВНІІР-Прогрес" у місті Чебоксари на території Чуваської республіки РФ, що за 975 км від державного кордону України.

Станом на 10 червня через невисоку якість кадрів складно оцінити масштаби руйнувань, однак на даху одно з корпусів з’явилися сліди пожежі.

"З тією якістю кадру, що є наразі, пожежу важко помітити одразу, проте зміни стають очевидними в порівнянні зі знімками супутників до атаки БПЛА", - додали у виданні.

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Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони в ніч проти 9 червня уразили підприємство "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах. По заводу російського ВПК вдарили щонайменше два дрони, виникла масштабна пожежа.

Зокрема, завод виробляє чи досліджує навігаційну та транспортну апаратуру, а саме приймачі й антени, включно з модулем "Комета", що застосовується в БПЛА та ракетах "Іскандер-М" і "Калібр" для здійснення обходу українського РЕБ.

Про атаку на Енгельс Генштаб ЗСУ офіційно повідомив вранці 6 червня. Сили оборони заявили про ураження щонайменше трьох резервуарів.

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