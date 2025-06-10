Последствия атаки ВСУ на нефтебазу в Энгельсе и завод в российских Чебоксарах

Появились спутниковые снимки атаки Сил обороны Украины на нефтебазу в Энгельсе в Саратовской области РФ и Чебоксары Чувашской республики РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые получил NV.

Так, на снимках от 10 июня можно заметить уничтожение или критическое повреждение по меньшей мере пяти или семи резервуаров с горючим, что вдвое больше, чем считалось ранее.

7 июня издание публиковало спутниковые снимки, которые фиксировали последствия атак на Энгельс. На снимках можно было увидеть масштабный пожар и разрушения, однако из-за большого задымления, растянувшегося на десятки километров, оценить масштабы разрушений было невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский Татарстан атаковали беспилотники: под ударом оказались заводы. ВИДЕО

Также спутниковые снимки подтверждают успешную атаку БПЛА на завод "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ, что в 975 км от государственной границы Украины.

По состоянию на 10 июня из-за невысокого качества кадров сложно оценить масштабы разрушений, однако на крыше одного из корпусов появились следы пожара.

"С тем качеством кадра, что есть сейчас, пожар трудно заметить сразу, однако изменения становятся очевидными по сравнению со снимками спутников до атаки БПЛА", - добавили в издании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиян начали штрафовать за кадры прилетов украинских БпЛА, - росСМИ

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны в ночь на 9 июня поразили предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. По заводу российского ВПК ударили по меньшей мере два дрона, возник масштабный пожар.

В частности, завод производит или исследует навигационную и транспортную аппаратуру, а именно приемники и антенны, включая модуль "Комета", который применяется в БПЛА и ракетах "Искандер-М" и "Калибр" для осуществления обхода украинского РЭБ.

Об атаке на Энгельс Генштаб ВСУ официально сообщил утром 6 июня. Силы обороны заявили о поражении по меньшей мере трех резервуаров.

Смотрите также: Беспилотники атаковали Чебоксары: раздавались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО