Завод, производивший антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили объект российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов".
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ.
Это объект военно-промышленного комплекса РФ, производитель навигационного оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.
Сейчас подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/i/status/1931910958588313653