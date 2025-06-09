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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Завод, производивший антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах, - Генштаб ВСУ

Поражен завод, который производил шахиды. Подробности удара ВСУ

Силы обороны Украины поразили объект российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ.

Это объект военно-промышленного комплекса РФ, производитель навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

Также читайте: Атака на ракетный комплекс "Искандер" в Брянской области: ликвидировано 8 российских военных, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА

Отмечается, что предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

Сейчас подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются.

Также смотрите: Беспилотники атаковали Чебоксары: раздавались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6482) россия (96200) Шахед (1166) Удары по РФ (362)


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Топ комментарии
+3
Жирна ціль. Через ці антени на ішакєди більше не діє наш РЕБ, а ще головніше - КАБи літають значно точніше.
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09.06.2025 09:35 Ответить
+2
дайте посилання на відео з дахом.
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09.06.2025 09:49 Ответить
+1
так, але по відео там схоже тільки дах пошкодили
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09.06.2025 09:42 Ответить
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Жирна ціль. Через ці антени на ішакєди більше не діє наш РЕБ, а ще головніше - КАБи літають значно точніше.
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09.06.2025 09:35 Ответить
так, але по відео там схоже тільки дах пошкодили
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09.06.2025 09:42 Ответить
дайте посилання на відео з дахом.
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09.06.2025 09:49 Ответить
пошукай в ТГ
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09.06.2025 09:50 Ответить
це як у гівно послати. Дякувати не буду..
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09.06.2025 09:55 Ответить
Судя по густому дыму, там не только крыша поражена...

https://x.com/i/status/1931910958588313653
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09.06.2025 10:05 Ответить
там долетіло щонайменше два Ан-196, а того ВНИИРа три корпуси (56°06'11.5"N 47°15'55.2"E), так що виробництво розхбало добряче.
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09.06.2025 10:16 Ответить
Так звичайно москалі коментують, у них ніколи наши БПЛА нижчого не нищать, а щось горить, так це курили не там
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09.06.2025 09:57 Ответить
тєлєгу читаєте?
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09.06.2025 09:54 Ответить
Уражено не значить знищено. Но теж непогано. Знищення це про НПЗ, якї захищає наш Бубочка. П.С. РФ достатньо кнопку натиснути, щоб десяток ракет полетіло на завод.
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09.06.2025 09:52 Ответить
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09.06.2025 09:59 Ответить
це тільки початок, восени ще і балістика чувашам і чувіхам почне прилітати.
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09.06.2025 10:18 Ответить
 
 