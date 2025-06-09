Завод, производивший антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили объект российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ.



Это объект военно-промышленного комплекса РФ, производитель навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

Сейчас подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются.

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