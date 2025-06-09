Завод, що виготовляв антени для "шахедів", уражено у Чебоксарах, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили об'єкт російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф.



Це об'єкт воєнно-промислового комплексу рф, виробник навігаційного обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Наразі підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються.

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