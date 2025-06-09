Завод, що виготовляв антени для "шахедів", уражено у Чебоксарах, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили об'єкт російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів".
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф.
Це об'єкт воєнно-промислового комплексу рф, виробник навігаційного обладнання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.
Наразі підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються.
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Напевно, всі вже читали попередження про те, що ворог планує провести масштабну комбіновану атаку по Україні цієї або найближчої ночі, бо Додік дав прутіну добро на цей акт. Моніторингові канали повідомляють, що «Шахеди» вже почали запускати і зробили це раніше, ніж зазвичай, а це може означати, що запуск «Шахедів» планується не раз із одних і тих самих засобів запуску. Також відомо про те, що чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС і шість важких бомбардувальників Ту-22М3 уже споряджено ракетами і вони готові до старту з авіабаз «Олєнья» і «Енгельс-2». Словом, кожен повинен мати на увазі цю інформацію, тому що її джерел як мінімум три.
Проте ми звернемо увагу на дещо інші події, що відбуваються просто зараз і висвітлюються ворожими джерелами. Як уже раніше повідомлялося, противник натужно форсить тему про те, що ударне угруповання військ, зібране біля кордону України в смт Тьоткіно, потрапило в тактичне оточення і що там зовсім сумно. Частіше за все згадують про бійців 1-го батальйону 56-го десантно-штурмового полку. Чим цей підрозділ заробив собі такий імідж, щоб про нього згадували окремо, мені невідомо, але там є підрозділи ракетників, льотчиків, прикордонників, спецназу та інших військових формувань.
Скажімо так, від ЗСУ немає жодної інформації про події в цій локації, або мені вони просто не потрапляли на очі. У свою чергу, те ж саме вороже джерело «Сєвєрний канал», яке кілька днів писало, що їхні війська потрапили у вогневий мішок, тепер пише таке:
«Тьоткіно. За нашою інформацією, у штабі ГВ Сєвєр обговорюється план виведення 1 батальйону 56 десантного полку. Все просто. Ні сил, ні можливості повноцінно їх постачати чи деблокувати немає. План ще не затвердили, надто високий ризик втрат при виході. Виведення військ - це не просто крок назад. Іноді він складніший, ніж захід на позиції. Головне зараз - не допустити, щоб спроба порятунку перетворилася на ще більшу».
Якщо ці дані відповідають дійсності, то в разі здачі Тьоткіно противник отримає загрозу флангу свого ударного угруповання, націленого на Суми, і плюс до того, з'явиться можливість взяти під контроль частину комунікацій, які зв'язують курник із Білорусією. А це дуже погана ввідна для ворога. В такій ситуації, якщо вона справді має місце, ЗСУ отримали можливість перемолоти це угруповання вогнем із трьох боків. Наші військові не раз потрапляли в подібну ситуацію і зазнавали втрат, а тепер із цим може стикнутися й ворог.
Але ще цікавіша інформація йде від «Конторської табакерки», яка хоча й не артикулює це прямо, але, мабуть, описує реакцію в кремлі на те, що по москві може полетіти балістика, причому - найближчими тижнями. Адже одна справа - розповідати про те, що небо москви на замку, і зовсім інша - самому повірити в цей замок і залишитися на місці, попри явні зміни ситуації з далекобійними засобами ЗСУ. Виглядає це так:
«Ще восени 2022 року ми написали, що в уряді обговорювався резервний сценарій перенесення центрів прийняття рішень зі столиці до іншого міста. Серед кандидатів було три міста: Ярославль, Єкатеринбург і Казань. На той момент багато хто вважав це нереальним сценарієм. Адже перенесення столиці - це дорого, довго і логістично неймовірно складно.
І ось через 2,5 роки починає з'являтись інформація, що в уряді таки дозріли до перенесення столиці. Почати хочуть із окремих політичних інститутів та відомств. І, о диво, релокацію хочуть проводити у Новосибірськ і Казань. Який збіг, правда? Черговий наш інсайд підтвердився, хоча у владі до останнього намагаються уникнути переїзду відомств за межі Москви…»
Залишу це без коментарів. Але просто зверну увагу на те, що жодного героїзму такі обговорення не випромінюють. Зовсім. Тому коли звідти знову лунатиме крик у стилі: «Всіх порішаю!», просто згадайте про те, що цей рішатель уже готується до переїзду в Новосибірськ.