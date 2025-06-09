Россиян начали штрафовать за кадры прилетов украинских БПЛА, - росСМИ

Власти Калужской и Тульской областей РФ начали штрафовать местных жителей и журналистов за публикацию в соцсетях фото и видео с "прилетами" украинских беспилотников.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на начало июня в суды было направлено 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения дронов.

В двух случаях нарушителями стали средства массовой информации, в пяти - граждане. Также три протокола касаются комментариев в соцсетях. Другие составлены на администраторов или владельцев Telegram-каналов, пабликов "ВКонтакте" и авторов персональных страниц.

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В Тульской области уже оштрафовали первого нарушителя - 25 тыс. рублей за видео с атаки на город Алексин.

В целом запрет на публикации такого контента ввели в 12 регионах России, среди которых Калуга, Тула, Санкт-Петербург и другие. Власти объясняют это тем, что обнародованные кадры помогают Украине планировать дальнейшие удары.

Размер штрафов для физлиц составляет от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона.

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