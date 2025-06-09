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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россиян начали штрафовать за кадры прилетов украинских БПЛА, - росСМИ

В России штрафуют за кадры атак украинских БПЛА

Власти Калужской и Тульской областей РФ начали штрафовать местных жителей и журналистов за публикацию в соцсетях фото и видео с "прилетами" украинских беспилотников.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на начало июня в суды было направлено 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения дронов.

В двух случаях нарушителями стали средства массовой информации, в пяти - граждане. Также три протокола касаются комментариев в соцсетях. Другие составлены на администраторов или владельцев Telegram-каналов, пабликов "ВКонтакте" и авторов персональных страниц.

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В Тульской области уже оштрафовали первого нарушителя - 25 тыс. рублей за видео с атаки на город Алексин.

В целом запрет на публикации такого контента ввели в 12 регионах России, среди которых Калуга, Тула, Санкт-Петербург и другие. Власти объясняют это тем, что обнародованные кадры помогают Украине планировать дальнейшие удары.

Размер штрафов для физлиц составляет от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона.

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россия (96200) суд (25140) дроны (4116) Удары по РФ (362)


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Топ комментарии
+3
Штрафувати??))) Розстрілюйте вже!))
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09.06.2025 13:05 Ответить
+1
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09.06.2025 13:30 Ответить
+1
Ну чому русня забороняє публікувати фотографії шибок, розбитих трьохкілограмовими українськими фанерними недодронами?
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09.06.2025 13:40 Ответить
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Штрафувати??))) Розстрілюйте вже!))
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09.06.2025 13:05 Ответить
соловей перед своїми імбецилами саме так й пропонує. Там начеб-то хтось й вішати пропонував. Можна було б і довічне їм давати. От тільки погано що без таких операторів наша розвідка буде довше отримувати підтвердження уражень.
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09.06.2025 13:11 Ответить
тому на новину про атаку на будь-який об'єкт тут на форумі від місцевих ботів буде з'являтись купа коментів про розбиті шибки і пошкоджний дах.
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09.06.2025 13:19 Ответить
Секта свідків вибитих шибок тут має декілька членів. Їм дійсно сподобаються новини без відеопідтверджень, тому що єдиними підтвердженнями застосування наших дронів будуть тільки заяви болотних губернаторів "всє бпла сбілі, жертв і разрушєній нє дапущєно". А отже-ми бездарно щось запустили, раз пів-ростова чи бєлгорода не палає. Зрада.
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09.06.2025 13:39 Ответить
ну так, штатні тут - андруша лаврінєнко і гарік грант.
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09.06.2025 13:42 Ответить
Один з них-головний пастор ) От тільки цікаво, що у новинах, де на кацапії щось сильно палає, секта не згадує, що це від тих самих шибкових дронів з "дитячою кількістю вибухівки" )
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09.06.2025 14:27 Ответить
андруша тут самий затятий. А вся ця міцева шобла навіть уявлення про дрони не мають, їм якщо навіть тризуб на кремлі повісять, тоасе одно напишуть що криво.
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09.06.2025 14:32 Ответить
Проблема в тому, що кацапи дуже підвержені зомбуванню і жити не можуть без царя. Тож ***** мало що загрожує. Там досі переважна більшість щиро вірить, що якби не ********** "сво", то нато вже б захоплювало їхні аварійні халупи з протікаючими стелями.
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09.06.2025 14:36 Ответить
а, да, забув ще одного.
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09.06.2025 13:51 Ответить
Та я все маю надію, що коли почнуть кошмарити нєпадєцкі - може підуть кремля палити, погроми влаштовувати..історія ж циклічна, начасі вже повторити 1917 рік)) і не до нас стане..
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09.06.2025 14:12 Ответить
Кацапська пропаганда просто , як завжди , стврює , для свого населення , іншу реальність ... щоб не трапилось - кацапи повинні думати , що в них все нормально !
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09.06.2025 13:27 Ответить
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09.06.2025 13:30 Ответить
"Загалом заборону на публікації такого контенту запровадили у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші." Інші це мабуть маацква, якщо не так то ЗСУ сподіваюсь підправить...
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09.06.2025 13:33 Ответить
 
 