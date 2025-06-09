Дрон-камикадзе садится на плечо раненому оккупанту и отрывает ему голову. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал раненого оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи уничтожения россиянина видно, что украинский воин посадил БПЛА оккупанту на плечо. Взрывом захватчику оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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