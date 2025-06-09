Дрон-камикадзе садится на плечо раненому оккупанту и отрывает ему голову. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал раненого оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи уничтожения россиянина видно, что украинский воин посадил БПЛА оккупанту на плечо. Взрывом захватчику оторвало голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+19 Urs
показать весь комментарий09.06.2025 10:53 Ответить Ссылка
+15 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий09.06.2025 10:51 Ответить Ссылка
+14 Алекс Скела
показать весь комментарий09.06.2025 10:51 Ответить Ссылка
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Та приємних новин його матері.
А матері труп без башки. Бажано чужий. Їх, на щастя, вистачає.
А так трупяка лежатиме собакам на їжу.
Вопще якби хто порадив безпілотникам не вбивати а відривати ноги і хай втрачають сили на інвалідів.
Ну, якщо прийшов вбивати, то любові тут не шукай
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался Фагот, - Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
І ще, можливо, за вушком погладити?
Цікава ідея
в реалі дрон втратить стабілізацію після першого ж торкання.
Може акамулятор не дозволяв довго чекати, чи боялись що включиться РЕБ
Одразу в голову, не мучався)))
Треба показувати Натам різницю між СОУ та Пітьмою
це означає що є великий запас пілотів серед цивільних