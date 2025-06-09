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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон-камикадзе садится на плечо раненому оккупанту и отрывает ему голову. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал раненого оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи уничтожения россиянина видно, что украинский воин посадил БПЛА оккупанту на плечо. Взрывом захватчику оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Россиянин поднимает руки вверх и сдается, после попадания украинского дрона в его сообщника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) уничтожение (7265) дроны (4116)


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Топ комментарии
+19
каску встиг надягнути, трохи допомогло.
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09.06.2025 10:53 Ответить
+15
Красівоє.
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09.06.2025 10:51 Ответить
+14
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09.06.2025 10:51 Ответить
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09.06.2025 10:51 Ответить
Красівоє.
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09.06.2025 10:51 Ответить
Кумедний кацап. Майже як Николас Кейдж. Здоров'я йому.
Та приємних новин його матері.
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09.06.2025 12:15 Ответить
Кіло пельменів його матері. )
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09.06.2025 12:22 Ответить
Пельмені самці. Сученятам морозиво, фруктове.
А матері труп без башки. Бажано чужий. Їх, на щастя, вистачає.
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09.06.2025 13:28 Ответить
каску встиг надягнути, трохи допомогло.
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09.06.2025 10:53 Ответить
Так, вибух був не такий гучний.
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09.06.2025 11:06 Ответить
напрасна цапа добили він ніби то вже поранений. Хай би тратили сили на його евакуацію лікування. А при евакуації прибити здорових.
А так трупяка лежатиме собакам на їжу.
Вопще якби хто порадив безпілотникам не вбивати а відривати ноги і хай втрачають сили на інвалідів.
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09.06.2025 11:27 Ответить
Ну, у чому справа? ТЦК, навчання, і працюй.
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09.06.2025 11:34 Ответить
нажаль. оператори ваших інструкцій на форумі не читають, бо вони зайняті, а так би вам пояснили, що дрон летить в один кінець, і оператору ***** чи нібито поранений кацап, чи нібито не поранений, а прикидається. А у дрона екном-батарея, бо елементів не вистачає батареї ліпити, тому голови приходиться відривати всім - і пораненим, і не пораненим.
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09.06.2025 11:52 Ответить
в них і без башки живуть усе життя, і навіть третьої групи не мають.
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09.06.2025 12:17 Ответить
Так, фпв-камікадзе назад не повернеться, бо бч усе одно здетонує при приземленні. Політати довго та знайти більш жирну ціль-батарейки може не вистачити. Ще до війни дивився на ютубі фпвішників, у яких хобі політати на великих швидкостях у складних місцях на невеличких 7-8 дюймових дронах. Вони виїзжали на свої літання з декількома батарейками, тому що однієї вистачало лише на 6-10 хвилин політу. А з великою батарейкою він може не злетіти. З додатковою вагою час буде ще менше.
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09.06.2025 12:47 Ответить
він детонує не від приземлення, там є датчик цілі. Якщо акуратно "паркуватись", то при наявності достатньої батареї, а також часу і натхнення оператора, дрон може досить довго "жити" у режимі "засідки". Зазвичай такі засідки робляться вздовж логістичних шляхів, а дрон піднімається по команді, як тільки "очі" у небі фіксують потенційну ціль.
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09.06.2025 13:08 Ответить
Угу...Перед смертю не так вуха "заложило".
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09.06.2025 11:44 Ответить
колись при совку знімали "фільм докумєнтальний, о дідах". там солдати в касках в воду з якоїсь баржі тіпо десантувались. каски, понятно, як імущєство создане совєцькім народом і прінадлєжащєє совєцкім прапорщікам, були на строгому учоті і шоб не дай бог ну одна не патєрялісь, або втопла, було приказано прочно закріпіти рємєшками на голові. ну баржа до міляка, де по пояс, не дойшла, но приказ плигать в воду, де було ще "з головою" глибини, дали! ну срочніки з масовки й поплигали. проблеми з шийними позвонками, при хлопкові жорстко закріпленої каски об воду, були масовими!! ще така собі водна "шибениця" вийшла!
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09.06.2025 12:14 Ответить
а коли він їхав на війну в нього була голова ?
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09.06.2025 10:53 Ответить
ну так, бо у щось же він їв.
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09.06.2025 11:22 Ответить
Російською напишу - Тєряют голову от любві, а не от нєнавісті до інших.
Ну, якщо прийшов вбивати, то любові тут не шукай
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09.06.2025 10:54 Ответить
+100500. 👍
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09.06.2025 11:05 Ответить
Нехай би помуучився падаль -здохби і так а цим дроном можна було би задвухсотити якось цілого кацапа😀
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09.06.2025 10:54 Ответить
- Между прочим, этот мне надоел. Что бы нам такое с ним сделать?

- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.

- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался Фагот, - Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
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09.06.2025 10:57 Ответить
❝ «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть - несчастье... вечер - семь...» - Вам отрежут голову! ❞
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09.06.2025 11:23 Ответить
Чувааак! В тебе дупа палає, а ти каску на башку одягаєш!
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09.06.2025 11:04 Ответить
Сподіваюсь, дронів вистачить на всіх урфін-джюсиків Х-уйла.
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09.06.2025 11:04 Ответить
У першу чергу мовою...
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09.06.2025 11:08 Ответить
ну ето ж сєкундноє відєо, це ж не то шо відео, де акула у Хургаді їла кацапа.
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09.06.2025 11:14 Ответить
Вважаєте, дрон мав прилетіти і вколоти кацапу знеболююче?
І ще, можливо, за вушком погладити?
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09.06.2025 11:17 Ответить
Ви далеко від лінії фронту? Якщо такі залишаться живими, полізуть далі, окупують вашу місцевість, а потім призначені карателі виб'ють двері вашого будинку чи квартири, як у Бучі, і, при найменших знайдених доказах лояльності до Української держави, вас вб'ють, як вбивали в Бучі і повсюди, де вони побували чи є в Україні, та відзвітують по х-уйловським інстанціям, що ліквідували "укрофашистів", і у вашій оселі встановиться "русский (могильний) мир".
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09.06.2025 11:21 Ответить
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09.06.2025 11:06 Ответить
Жило на московії грішно, і здохло в Україні, смішно!
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09.06.2025 11:08 Ответить
Ну нахрен витрачати дрон на орка який і так подохне?
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09.06.2025 11:12 Ответить
відсутність в заголовку слова ВИБУХ намалювало в уяві картину як дрон мацаками хапає русскоязичного недоноска і відриває голову від тіла...
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09.06.2025 11:15 Ответить
Хм, гексакоптер "Баба-Яга" з бензопилкою "Дружба"...
Цікава ідея
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09.06.2025 11:20 Ответить
для коміксів.
в реалі дрон втратить стабілізацію після першого ж торкання.
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09.06.2025 11:22 Ответить
Та шутку жартую, очевидно ж
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09.06.2025 11:24 Ответить
Нелюдь позбавили страждань, а слід було б залишити щоб подихав повільною смертю.
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09.06.2025 11:21 Ответить
Ссышся, кацап, да ???
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09.06.2025 11:33 Ответить
Ні таким як ти його засуджувати, якщо повернешся зможеш сказати йому в очі. А поки йди на .....
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09.06.2025 11:37 Ответить
Для чого витрачати дорогоцінний дрон для і так важкопораненого москаля ? А потім після таких відосиків кацапи звіріють і розстрілюють наших полонених. В 2 світову війну літом 1941 німці спершу до радянських військовополонених ставились хороше але коли побачили звірства червоних над німецькими полоненими стали теж звірствувати.
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09.06.2025 11:20 Ответить
німецькі концтабори були жахливими, але радянські - ще гіршими
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09.06.2025 11:26 Ответить
Теж саме було у Афганістані, наші не здавалися в полон, поки бачили що творять з військовополоненими.
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09.06.2025 11:34 Ответить
Якщо поранення важке, невже не краще залишите як є, або чекати на евакуаційну команду
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09.06.2025 11:25 Ответить
Їх часто кидають без евакувації.
Може акамулятор не дозволяв довго чекати, чи боялись що включиться РЕБ
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09.06.2025 11:39 Ответить
Я теж такої думки, важкопоранений принесе нам більше користі,чим легко мертвий. Важкопораненого треба лікувати, потім виплачувати гроші, а він буде тягарем до кінця життя. Хоча і розумію хлопців яки втратили побратимів
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09.06.2025 11:43 Ответить
Скільки ще казати, не бийте по голові, вони без неї живуть, робить так щоб не могли розмножуватись
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09.06.2025 11:31 Ответить
Гуманна пацифікація.
Одразу в голову, не мучався)))
Треба показувати Натам різницю між СОУ та Пітьмою
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09.06.2025 11:38 Ответить
У безголового не буває голови, тільки макітра для їди, носіння пілотки та сосання кадирівського ....уя.
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09.06.2025 11:48 Ответить
Все таки дрон зря истратили, он денег стоит, а покалеченный, если и выживет, уже не вояка, а обуза для государства.
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09.06.2025 11:49 Ответить
Кацап і так був 200. А якщо не 200- то навіть краще. Потрібен ресурс на евакуацію, лікування. Можна і було почекати поки допомога йому прибуде. Схоже, в підрозділі забагато зайвих дронів.
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09.06.2025 11:54 Ответить
Здичавілі, бездомні коти за зиму розтовстіли...
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09.06.2025 11:56 Ответить
І загаварілі на руцком.
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09.06.2025 12:04 Ответить
Смерть окупантам!
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09.06.2025 12:12 Ответить
дуже тішить кількість експертів, які на перший погляд визначають важкість поранення, знають як треба було зробити краще, а ше й мислять стратегічно
це означає що є великий запас пілотів серед цивільних
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09.06.2025 12:26 Ответить
Українці повинні перестати штурмувати заміновані посадки м'ясними штурмами. Відривати голови, руки, ноги окупантам повинні такі маленькі прекрасні дрончики. Кожен український солдат повинен бути в нас на вагу золота. Слава ЗСУ!
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09.06.2025 12:47 Ответить
 
 