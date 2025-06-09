Россиянин поднимает руки вверх и сдается после попадания украинского дрона в его сообщника. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко ликвидировал одного из двух оккупантов, которые брели по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что сообщник уничтоженного захватчика после атаки поднял руки вверх и побежал сдаваться в плен.

"Российский оккупант решает сдаться в плен только после того, как на его глазах украинский дрон влетает в товарища. Кадры работы пилотов батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к записи.

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