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Росіянин здіймає руки догори і здається, після влучання українського дрона у його спільника. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідував одного із двох окупантів, які брели полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що спільник знищеного загарбника після атаки здійняв руки догори і побіг здаватися у полон.
"Російський окупант вирішує здатися у полон лише після того, як на його очах український дрон влітає у товариша. Кадри роботи пілотів батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до запису.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє іноземних найманців із армії РФ здійняли руки догори перед українським дроном і здалися у полон. ВIДЕО
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