4 574 44
Дрон-камікадзе сідає на плече пораненому окупанту і відриває йому голову. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував пораненого окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі знищення росіянина видно, що український воїн посадив БПЛА окупанту на плече. Опісля, вибухом загарбнику відірвало голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар09.06.2025 10:53 Відповісти Посилання
+9 Псамметих II
показати весь коментар09.06.2025 10:53 Відповісти Посилання
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.06.2025 10:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так трупяка лежатиме собакам на їжу.
Вопще якби хто порадив безпілотникам не вбивати а відривати ноги і хай втрачають сили на інвалідів.
Ну, якщо прийшов вбивати, то любові тут не шукай
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался Фагот, - Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
І ще, можливо, за вушком погладити?
Цікава ідея
в реалі дрон втратить стабілізацію після першого ж торкання.
Може акамулятор не дозволяв довго чекати, чи боялись що включиться РЕБ
Одразу в голову, не мучався)))
Треба показувати Натам різницю між СОУ та Пітьмою