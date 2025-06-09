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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон-камікадзе сідає на плече пораненому окупанту і відриває йому голову. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував пораненого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі знищення росіянина видно, що український воїн посадив БПЛА окупанту на плече. Опісля, вибухом загарбнику відірвало голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Росіянин здіймає руки догори і здається, після влучання українського дрона у його спільника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) дрони (4913)


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Топ коментарі
+11
каску встиг надягнути, трохи допомогло.
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09.06.2025 10:53 Відповісти
+9
а коли він їхав на війну в нього була голова ?
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09.06.2025 10:53 Відповісти
+8
Красівоє.
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09.06.2025 10:51 Відповісти
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09.06.2025 10:51 Відповісти
Красівоє.
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09.06.2025 10:51 Відповісти
каску встиг надягнути, трохи допомогло.
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09.06.2025 10:53 Відповісти
Так, вибух був не такий гучний.
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09.06.2025 11:06 Відповісти
напрасна цапа добили він ніби то вже поранений. Хай би тратили сили на його евакуацію лікування. А при евакуації прибити здорових.
А так трупяка лежатиме собакам на їжу.
Вопще якби хто порадив безпілотникам не вбивати а відривати ноги і хай втрачають сили на інвалідів.
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09.06.2025 11:27 Відповісти
Ну, у чому справа? ТЦК, навчання, і працюй.
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09.06.2025 11:34 Відповісти
Угу...Перед смертю не так вуха "заложило".
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09.06.2025 11:44 Відповісти
а коли він їхав на війну в нього була голова ?
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09.06.2025 10:53 Відповісти
ну так, бо у щось же він їв.
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09.06.2025 11:22 Відповісти
Російською напишу - Тєряют голову от любві, а не от нєнавісті до інших.
Ну, якщо прийшов вбивати, то любові тут не шукай
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09.06.2025 10:54 Відповісти
+100500. 👍
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09.06.2025 11:05 Відповісти
Нехай би помуучився падаль -здохби і так а цим дроном можна було би задвухсотити якось цілого кацапа😀
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09.06.2025 10:54 Відповісти
- Между прочим, этот мне надоел. Что бы нам такое с ним сделать?

- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.

- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался Фагот, - Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
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09.06.2025 10:57 Відповісти
❝ «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть - несчастье... вечер - семь...» - Вам отрежут голову! ❞
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09.06.2025 11:23 Відповісти
Чувааак! В тебе дупа палає, а ти каску на башку одягаєш!
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09.06.2025 11:04 Відповісти
Сподіваюсь, дронів вистачить на всіх урфін-джюсиків Х-уйла.
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09.06.2025 11:04 Відповісти
У першу чергу мовою...
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09.06.2025 11:08 Відповісти
ну ето ж сєкундноє відєо, це ж не то шо відео, де акула у Хургаді їла кацапа.
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09.06.2025 11:14 Відповісти
Вважаєте, дрон мав прилетіти і вколоти кацапу знеболююче?
І ще, можливо, за вушком погладити?
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09.06.2025 11:17 Відповісти
Ви далеко від лінії фронту? Якщо такі залишаться живими, полізуть далі, окупують вашу місцевість, а потім призначені карателі виб'ють двері вашого будинку чи квартири, як у Бучі, і, при найменших знайдених доказах лояльності до Української держави, вас вб'ють, як вбивали в Бучі і повсюди, де вони побували чи є в Україні, та відзвітують по х-уйловським інстанціям, що ліквідували "укрофашистів", і у вашій оселі встановиться "русский (могильний) мир".
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09.06.2025 11:21 Відповісти
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09.06.2025 11:06 Відповісти
Жило на московії грішно, і здохло в Україні, смішно!
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09.06.2025 11:08 Відповісти
Ну нахрен витрачати дрон на орка який і так подохне?
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09.06.2025 11:12 Відповісти
відсутність в заголовку слова ВИБУХ намалювало в уяві картину як дрон мацаками хапає русскоязичного недоноска і відриває голову від тіла...
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09.06.2025 11:15 Відповісти
Хм, гексакоптер "Баба-Яга" з бензопилкою "Дружба"...
Цікава ідея
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09.06.2025 11:20 Відповісти
для коміксів.
в реалі дрон втратить стабілізацію після першого ж торкання.
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09.06.2025 11:22 Відповісти
Та шутку жартую, очевидно ж
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09.06.2025 11:24 Відповісти
Нелюдь позбавили страждань, а слід було б залишити щоб подихав повільною смертю.
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09.06.2025 11:21 Відповісти
Ссышся, кацап, да ???
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09.06.2025 11:33 Відповісти
Ні таким як ти його засуджувати, якщо повернешся зможеш сказати йому в очі. А поки йди на .....
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09.06.2025 11:37 Відповісти
Для чого витрачати дорогоцінний дрон для і так важкопораненого москаля ? А потім після таких відосиків кацапи звіріють і розстрілюють наших полонених. В 2 світову війну літом 1941 німці спершу до радянських військовополонених ставились хороше але коли побачили звірства червоних над німецькими полоненими стали теж звірствувати.
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09.06.2025 11:20 Відповісти
німецькі концтабори були жахливими, але радянські - ще гіршими
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09.06.2025 11:26 Відповісти
Теж саме було у Афганістані, наші не здавалися в полон, поки бачили що творять з військовополоненими.
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09.06.2025 11:34 Відповісти
Якщо поранення важке, невже не краще залишите як є, або чекати на евакуаційну команду
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09.06.2025 11:25 Відповісти
Їх часто кидають без евакувації.
Може акамулятор не дозволяв довго чекати, чи боялись що включиться РЕБ
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09.06.2025 11:39 Відповісти
Я теж такої думки, важкопоранений принесе нам більше користі,чим легко мертвий. Важкопораненого треба лікувати, потім виплачувати гроші, а він буде тягарем до кінця життя. Хоча і розумію хлопців яки втратили побратимів
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09.06.2025 11:43 Відповісти
Скільки ще казати, не бийте по голові, вони без неї живуть, робить так щоб не могли розмножуватись
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09.06.2025 11:31 Відповісти
Гуманна пацифікація.
Одразу в голову, не мучався)))
Треба показувати Натам різницю між СОУ та Пітьмою
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09.06.2025 11:38 Відповісти
У безголового не буває голови, тільки макітра для їди, носіння пілотки та сосання кадирівського ....уя.
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09.06.2025 11:48 Відповісти
Все таки дрон зря истратили, он денег стоит, а покалеченный, если и выживет, уже не вояка, а обуза для государства.
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09.06.2025 11:49 Відповісти
 
 