Беспилотники атаковали предприятие химической промышленности "Азот" в Тульской области РФ: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 8 июня, в Новомосковске в Тульской области прогремело по меньшей мере 5 взрывов. Россияне заявляют об ударе дронов по предприятию химической промышленности "Азот".

Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что местные жители слышали от пяти до восьми взрывов. Телеграмм-каналы распространяют фото и видео, на которых виден пожар.

Завод "Азот" в Тульской области РФ является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Некоторые из химических веществ, которые производят здесь, могут использоваться в военных целях, в частности для изготовления ракетного топлива, взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в субботу, 7 июня, в Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе вблизи нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл".

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