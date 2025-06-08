РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Россию Пожары в РФ
5 832 30

Беспилотники атаковали предприятие химической промышленности "Азот" в Тульской области РФ: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 8 июня, в Новомосковске в Тульской области прогремело по меньшей мере 5 взрывов. Россияне заявляют об ударе дронов по предприятию химической промышленности "Азот".

Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что местные жители слышали от пяти до восьми взрывов. Телеграмм-каналы распространяют фото и видео, на которых виден пожар.

пожар

пожар

Завод "Азот" в Тульской области РФ является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Некоторые из химических веществ, которые производят здесь, могут использоваться в военных целях, в частности для изготовления ракетного топлива, взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в субботу, 7 июня, в Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе вблизи нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл".

Смотрите также: Масштабный пожар произошел на битумном заводе рядом с объектом "Лукойла" в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5970) россия (96192) дроны (4112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Дышите поглубже, дорогие пи@ары. Набирайте побольше кислоты в лёгкие. Это к вам пришла ваша же "движуха".
показать весь комментарий
08.06.2025 01:09 Ответить
+17
І хто це зробив? - "дурний приклад - заразний" (с)

показать весь комментарий
08.06.2025 02:12 Ответить
+14
Гарне підприємство, дуже отруйне.
А вітер має дути на Москву.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тула спишь?! Ставь самовар!!🤪
показать весь комментарий
08.06.2025 01:03 Ответить
взагалі-то це Новомосковск.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:12 Ответить
Не важно, ВСУ пряники привезли!!🥱🤪🤗🥳
показать весь комментарий
08.06.2025 01:21 Ответить
І про пряник не забудь .
показать весь комментарий
08.06.2025 08:33 Ответить
Гарний початок нового дня
показать весь комментарий
08.06.2025 01:03 Ответить
а вот "азот" бруднодупим кнурособакам зносити це вже діло
показать весь комментарий
08.06.2025 01:08 Ответить
Бітум файно горить і смердить - у правильному напрямку безпилотники літять
показать весь комментарий
08.06.2025 01:09 Ответить
Дышите поглубже, дорогие пи@ары. Набирайте побольше кислоты в лёгкие. Это к вам пришла ваша же "движуха".
показать весь комментарий
08.06.2025 01:09 Ответить
І амміаку теж
показать весь комментарий
08.06.2025 10:11 Ответить
...
показать весь комментарий
08.06.2025 01:10 Ответить
Дуже добре, це вже третій раз протягом останніх двох тижнів. Мабуть знов відновили роботу після травневих уражень. Треба продовжувати, не так багато у кацапів виробників концентрованої азотної кислоти на теріторії європейської частини рф.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:10 Ответить
горить там зараз на комбінаті:
показать весь комментарий
08.06.2025 01:36 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-07;@38.21,54.09,13.00z
показать весь комментарий
08.06.2025 01:37 Ответить
Згорів аеродром гори й Азот. Алюмінь! ☝️😇🤘
показать весь комментарий
08.06.2025 01:13 Ответить
Гарне підприємство, дуже отруйне.
А вітер має дути на Москву.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:16 Ответить
НПЗ касапські потрібно нишити! І їхню перевалку!
показать весь комментарий
08.06.2025 01:18 Ответить
на НПЗ "Сибур-Кстов" вчора прилетіло. Правда нажаль на самий край теріторії, у бітумне виробництво.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:43 Ответить
лаптеногим тем более
показать весь комментарий
08.06.2025 01:33 Ответить
Зачем во всех новостях постить одно и тоже? Как-раз это поможет. Это компонент производства взрывчатки.
показать весь комментарий
08.06.2025 01:36 Ответить
Ще як допоможе !
показать весь комментарий
08.06.2025 01:43 Ответить
І хто це зробив? - "дурний приклад - заразний" (с)

показать весь комментарий
08.06.2025 02:12 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 02:13 Ответить
це просто якась фантастика.
треба дрони або їх компоненти завозити на рф. Хопперів там дохера. Головне - зупинити потяг у потрібній геолокації.
показать весь комментарий
08.06.2025 02:27 Ответить
не обов'язково це можуть бути контейнери. Для цього підходять дахи товарних вагонів, вагонів-рефрижераторів і таке інше, які можно використовувати втемну, а активація системи може відбуватись автоматично при досягненні певного району ближче до цілей. Також для цього підходять і водні шляхи, які часто проходять повз великих міських агломерацій, де повно військових цілей і підприємств ВПК. Баржі\теплоходи\земснаряди важче контролювати, ніж автотранспорт, на річках нема постів ГАІ Так що все цікаве ще попереду. Я вже не кажу про те, що один дрончик можно легко підвезти на відстань у 10 кілометрів до будь-якого летовища, і непомітно залишити у підкодящому для старта місці, а один дрон - це майже гарантовано мінус один літак.
показать весь комментарий
08.06.2025 04:58 Ответить
ПТМ-3, ОЗМ-72 і лєпєсткі нам в поміч. Якби Ви знали, скільки підарів ними було виведено зі строю тільки однією нашою ротою! А на рассєї, на місці, там можна розжитися їхніми ж ПТМ-4, (ще легша) і отак, з фур просто понакладати...
показать весь комментарий
08.06.2025 06:28 Ответить
Питання стоїть так - "тотальна паніка"... Вони зараз "затрахаються" шмон влаштовувать на транспорті... Це будуть затримки в перевезенні вантажів, перевантаження "перевіряльщиків... А при масовому перевантаженні саме "людського фактору" - зростання помилок. А це - НП, порушення логыстичних ланцюгыв поставок... А попереду - ЖНИВА!!! . Російську залізницю і так зараз лихоманить і вона несе збитки, в зв"язку з війною - а тут ще й "рейкова війна"... Уже ніякі "мантри", стосовно того, що, "Если-бы мы не ударили первыми - хахлы абязательна напали-бы на нас...", не допомогатимуть...
показать весь комментарий
08.06.2025 05:08 Ответить
2 nedeli kak minimum zapax budet,desiatki tysiac zyvotnix pogybnet konecno ix zalko ,kacapov tak net pust sdoxnet ot boleznej oni eto zasluzili.Reka jesli jest nedaleko,toze budet problemi na dolgo
показать весь комментарий
08.06.2025 07:49 Ответить
На таких "мирних" фабриках, як цей Азот, виробляють крім іншого в величезних кількостях концентровані азотну, сірчану та соляну кислоти. А без них не може здійснюватись жодний техпроцес виробництва вибухівки, починаючи від банальних тротилових шашок до твердопаливних двигунів ракет всяких там "ярсів".
показать весь комментарий
08.06.2025 08:56 Ответить
 
 