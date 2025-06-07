Масштабный пожар произошел на битумном заводе рядом с объектом "Лукойла" в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 7 июня, в Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе вблизи нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл".

Об этом сообщает МЧС России и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Российское МЧС говорит, что возгорание возникло на установке, которая используется для производства битума. Речь идет о резервуаре объемом в 200 кубических метров.

Причины пожара не установлены.

Россияне пишут, что открытое возгорание было ликвидировано на 4000 м2.

Отмечается, что огнем полностью уничтожены две и частично повреждена одна емкость с битумом.

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