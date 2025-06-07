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Новости Фото Пожары в РФ
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Масштабный пожар произошел на битумном заводе рядом с объектом "Лукойла" в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 7 июня, в Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе вблизи нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл".

Об этом сообщает МЧС России и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Российское МЧС говорит, что возгорание возникло на установке, которая используется для производства битума. Речь идет о резервуаре объемом в 200 кубических метров.

Причины пожара не установлены.

пожар рф

Россияне пишут, что открытое возгорание было ликвидировано на 4000 м2.

пожар рф

Отмечается, что огнем полностью уничтожены две и частично повреждена одна емкость с битумом.

пожар рф

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Автор: 

завод (515) НПЗ (242) пожар (5969) россия (96184)


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Топ комментарии
+11
красівоє.
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07.06.2025 20:01 Ответить
+10
побачивши у новині слово "бітум" зелена шваль занурилася у солодкі спогади про перші роки свого безславного правління...
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07.06.2025 20:01 Ответить
+4
Як же вони теперка - без бітуму...
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07.06.2025 20:00 Ответить
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Як же вони теперка - без бітуму...
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07.06.2025 20:00 Ответить
Шикарний шанс не тягнути негрів на війну,а просто своїх закоптити.Бажано наглухо
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07.06.2025 20:27 Ответить
Дарогі...дарогі...дарогі..
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07.06.2025 21:19 Ответить
красівоє.
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07.06.2025 20:01 Ответить
побачивши у новині слово "бітум" зелена шваль занурилася у солодкі спогади про перші роки свого безславного правління...
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07.06.2025 20:01 Ответить
Та вони й зараз дороги роблять, не партесь..
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07.06.2025 21:20 Ответить
До песды тот кран, типа песдатый...
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07.06.2025 20:03 Ответить
Малюк, не треба бітумні заводи руйнувати, хай кацапи дороги будують!
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07.06.2025 20:06 Ответить
Ойвєй!
Оставілі россію бєз асфальта!
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07.06.2025 20:30 Ответить
То тільки бітум вигорів... шкода, наші промазали по НПЗ, ну, хоч щось, дофіга диму, нехай потравляться...
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07.06.2025 20:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/ Олег Пономарь:

"Тяжелый самолетоподобный украинский дрон-камикадзе поразил нефтеперерабатывающий завод Лукойл в г. Кстово, Нижегородской области, вызвав пожар в резервуаре с битумом и разлив на площади 100 кв. м. Завод, перерабатывающий 17 млн ​​тонн нефти в год, производит топливо, дизельное топливо, авиатопливо и битум.
UPD: по обновлённым данным, горит производство битума".

https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/
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07.06.2025 20:45 Ответить
Это не я, Может Зинка? 🤔😄
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07.06.2025 20:41 Ответить
 
 