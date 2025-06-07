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Масштабный пожар произошел на битумном заводе рядом с объектом "Лукойла" в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 7 июня, в Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе вблизи нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл".
Об этом сообщает МЧС России и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Российское МЧС говорит, что возгорание возникло на установке, которая используется для производства битума. Речь идет о резервуаре объемом в 200 кубических метров.
Причины пожара не установлены.
Россияне пишут, что открытое возгорание было ликвидировано на 4000 м2.
Отмечается, что огнем полностью уничтожены две и частично повреждена одна емкость с битумом.
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"Тяжелый самолетоподобный украинский дрон-камикадзе поразил нефтеперерабатывающий завод Лукойл в г. Кстово, Нижегородской области, вызвав пожар в резервуаре с битумом и разлив на площади 100 кв. м. Завод, перерабатывающий 17 млн тонн нефти в год, производит топливо, дизельное топливо, авиатопливо и битум.
UPD: по обновлённым данным, горит производство битума".
https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/