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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Горит нефтебаза в росиии
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В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: горит нефтебаза

Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Россияне сообщат о масштабном пожаре на нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra и главу Новороссийска Андрея Кравченко.

"В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание емкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на легковые автомобили, стоявшие рядом, и контейнеры", - говорится в сообщении.

Пострадавших якобы нет. Пожар тушат 57 спасателей и 19 единиц техники.

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Он также сказал, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

Около 22:00, как написал Кравченко, возгорание было ликвидировано.

В Новороссийске заявили о масштабном пожаре на НПЗ 28 апреля

На видео, записанных местными жителями, можно слышать взрывы.

В частности, канал Кубань 24 писал, что очевидцы слышали несколько "хлопков".

"Украинские войска сегодня вечером успешно нанесли удар по нефтебазе в российском городе Новороссийск. Сейчас объект горит", - отметил OSINT-аналитик OSINTtechnical в соцсети X.

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Перед этим российские мониторинговые каналы сообщали об угрозе ракетных ударов "Нептуном" в том районе.

Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.

В Новороссийске заявили о масштабном пожаре на НПЗ 28 апреля

Автор: 

взрыв (6759) НПЗ (241) пожар (5950) россия (95604) Удары по РФ (281)


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Топ комментарии
+21
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10
+16
І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04
+10
У Кирилівці нема якоїсь визначної нафтобази. Є https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045'56.7%22N+37%C2%B043'29.8%22E/@44.7657605,37.7223685,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7657567!4d37.7249488?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D невеличка нафтобаза на вулиіці Кирилівській. Найближчі (5 км) великі термінали знаходяться у порту Новоросіська - Новоросійський Мазутний Термінал і термінал "Імпортпіщєпрома".
Якби ж поцілили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'37.8%22N+37%C2%B042'49.1%22E/@44.7771793,37.7110501,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7771755!4d37.7136304?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Кирилівська" (220/110/35/10/6 кВ, 450 КVA), то без енергії був би майже весь Новоросійськ, і залізнична гілка у Новоросійськ теж стала би, бо https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'39.3%22N+37%C2%B042'57.5%22E/@44.7775777,37.7146706,249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7775758!4d37.7159607?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Гайдук тягова" теж відключилась би. Але ніт - по енергетиі ми не б'ємо, бо трампліни зразу збуджуються.
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29.04.2025 00:19
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І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04 Ответить
Знищуючи бази противника ми знищуємо самі себе , бо все що згорає попадає в атмосферу, якої ми дихаємо. Це тупиковий шлях продовження війни. Всі засоби , всі гроші повинні бути спрямовані на екологічно чистий варіант завершення війни. Достатньо одягнути Пуйла в дерев'яний кітель і з склеєними ластами відправити на концерт Кобзона і війна дуже швидко припиниться. Причина війни- скажена собака Пуйло. Панове Малюк і Буданов.ви здійснили бувально подвиг знищивши підряд двох високопоставлених генералів. Але це "сапоги", армійські генерали, які виконують наказ. А наказ віддає Пуйло. Коли ви почнете підготовку операції "Валькірія 2.0" по фізичній ліквідації Пуйла? На це жодних грошей не жаль.
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29.04.2025 11:53 Ответить
Frank sonatra Ви помиляєтесь, у війні винен дикі нелюди рашисти а не тільки одне чмошне х7йло. Аби у кацапов та іньших рашистов був розум чи люляніть не йти воювати до сусідів то перелякане х7йло ніколи б не починало війну. Винні всі.
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29.04.2025 12:05 Ответить
Ви зовсім не розумієте ситуацію. В Росії жахлива диктатура На чолі держави стоїть оборотень в погонах, якого просунули на посаду президента бандити. Цей оборотень узурпував всю владу і там ніхто не може навіть хрюкнути проти, бо буде знищений. В умовах деспотії ніхто не може заперечити Пуйлу і його тонтон-макутам. Тому доки не буде знищений Пуйло, для якого війна- це умова існування, миру не буде. Україна повинна всі сили кинути на фізичне знищеня Пуйла.
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29.04.2025 12:16 Ответить
Сомневаюсь, что это простота (которая хуже воровства). И что, там все держится на одном путине? - это даже не бред. "Україна повинна всі сили кинути на фізичне знищеня Пуйла." - это клиника. Уничтожена должна быть московия, как угроза не только Украине, но и многим другим странам и регионам, - это международная угроза.
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29.04.2025 12:49 Ответить
Пробач, але я з дебілами не спілкуюся . Тобі краще спілкуватися з дебелими санітарами, які тобі популярно пояснять, що до чого. Знову викинув таблетку галоперідолу, замість того,щоб її проковтнути, от тебе і несе.
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29.04.2025 13:04 Ответить
"Україна повинна всі сили кинути....". Эту придурковатую антифразу надо запомнить вместе с источником этой дурости.
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29.04.2025 12:56 Ответить
СБУ і ГУР не помішало б перевірити, хто ти такий і чому так захищаєш Пуйла. Навіть Лаптєстан тобі не жаль , а от Пуйла -жаль. Крім того ти явно не володієш українською мовою, що вже підозріло. Невже якусь консерву Пуйла прорвало?.
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29.04.2025 13:12 Ответить
Экология - это первоочередное для молдаван типа frank sonatra . И предлагая нам план "Валькірія 2.0", уже надеется, что он так и закончится, как и "Валькірія":"Провал заговора повлёк за собой казнь большинства заговорщиков и репрессии в отношении остальных участников германского Сопротивления. Всего были арестованы около 600 человек. Судебные процессы продолжались с августа 1944 года по апрель 1945 года. Около 200 человек были казнены или доведены до самоубийства". А главное - это был внутренний заговор, а не внешнее воздействие - две большие разницы. Случайное несоответствие?
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29.04.2025 12:38 Ответить
"И предлагая нам план "Валькірія 2.0", уже надеется, что он так и закончится, как и "Валькірія":-це цитата. З чого ти взяв чмо безмозгле, що я так передбачаю? "Валькірія"- чудово підготовленв операція по знищенню Гітлера і якби не випадковість , Гітлера було б знищено і війна закінчилася б дуже скоро після 20 липня 1944 року. Щодо жертв- так жертв було багато. Але і ставки в цій грі були високі. Проводили цю операцію люди військові і вони знали на що йдуть. Не те, що ти чмо диванне. Якби війна закінчилася вже тоді, було б врятовано від безглуздої загибелі сотні тисяч, а може і мілліони життів людей різних національностей. "А главное - это был внутренний заговор, а не внешнее воздействие - две большие разницы" це цитата. А ти знаєш , що вибухівку для бомби змовники одержали з Великобританії? І координація змови йшла з західними урядами, адже новий уряд Німеччини треба було б легітимізувати, щоб з ним могли встановити віносини караїни -союзники. Це добре, що ти вмієш користуватися Гуглом, але навчися користуватися ще і власною головою. що воювали проти Німеччини.
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29.04.2025 12:58 Ответить
Пропонуєте не знищувати?
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29.04.2025 13:35 Ответить
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07 Ответить
Є іфдея... Повернуть місту історичну назву, а саме місто - грекам... І ніщо тоді горіть не буде... Бата ж ніколи не горіла...
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29.04.2025 02:25 Ответить
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10 Ответить
🤞
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29.04.2025 12:07 Ответить
рашка видобуває біля 500 млн !!! тон чорної жижи щороку.

бомбити треба нафтоперегонку

.
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28.04.2025 23:18 Ответить
Вишки бить потрібно.
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28.04.2025 23:24 Ответить
У сибиру? Там тисячі три км до них буде, і їх по кількості біля восьми тисяч
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29.04.2025 00:08 Ответить
які до біса вишки? що ти мелеш? вони 90% видобувають за допомогою насосів!
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29.04.2025 00:59 Ответить
свердловини - це грубо кажучі, дірка у землі. Це не вразливі і віддалені об'єкти. Знищувати треба нафтотранспортну систему, а саме нафтоперекачувальні станції, які стоять на магістральних нафтопроводах, яерез які качається нафта на НПЗ. Нема перекачки з свердловин - треба їх глушить. Заглушені свердловини або технічно вже неможливо "підняти", або це вже економічно не вигідно. Більш швидкий ефект по часу звісно буде від ураження конкретно потужностей нафтопереробки, тобто НПЗ.
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29.04.2025 02:21 Ответить
зазвичай НПС - дуже "ніжний" і вразливий обєкт, і завжди знаходиться у у глухомані в таких ******, що там немає ніякого ППО. Тому навіть одне влучання дрона у машинний зал може зупинити перекачку нафти на тижні і більше.
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29.04.2025 02:32 Ответить
Нафто та газо перекачувальні станції - дуже дорогі та трудомісткі для відновлення об'єкти.
Ось по них і потрібно валити. Тим більш що вони нікуди не втічуть і давно відомі.
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29.04.2025 11:28 Ответить
так, хто хоч раз був нп НПС чи ГКС, то розуміє, наскільки це вразливі об'єкти, які після вибуху\пожежі проблематично відновлювати.
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29.04.2025 13:18 Ответить
Нарешті!
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28.04.2025 23:47 Ответить
Нікагда такова нє біло - і вот оп"ятЪ.......
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29.04.2025 00:03 Ответить
Єдині і дієві санкції проти Сосії це ті які несуть українські дрони і ракети
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29.04.2025 00:15 Ответить
У Кирилівці нема якоїсь визначної нафтобази. Є https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045'56.7%22N+37%C2%B043'29.8%22E/@44.7657605,37.7223685,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7657567!4d37.7249488?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D невеличка нафтобаза на вулиіці Кирилівській. Найближчі (5 км) великі термінали знаходяться у порту Новоросіська - Новоросійський Мазутний Термінал і термінал "Імпортпіщєпрома".
Якби ж поцілили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'37.8%22N+37%C2%B042'49.1%22E/@44.7771793,37.7110501,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7771755!4d37.7136304?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Кирилівська" (220/110/35/10/6 кВ, 450 КVA), то без енергії був би майже весь Новоросійськ, і залізнична гілка у Новоросійськ теж стала би, бо https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'39.3%22N+37%C2%B042'57.5%22E/@44.7775777,37.7146706,249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7775758!4d37.7159607?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Гайдук тягова" теж відключилась би. Але ніт - по енергетиі ми не б'ємо, бо трампліни зразу збуджуються.
показать весь комментарий
29.04.2025 00:19 Ответить
на )(уйлостані цього гуталіна вистачає з надлишком. але москалики хоч зекономили на дровах гріючись біля нафтобази. відкоркую пляшку коли почнуть тушити мацкву.
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29.04.2025 00:23 Ответить
Любо братцы -любо,
Любо братцы -жить.
И смотреть,
Как та Москва- горит !!
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29.04.2025 00:48 Ответить
Спасибо вооружённым силам Украины
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29.04.2025 00:53 Ответить
це найкращі санкції!
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29.04.2025 02:02 Ответить
Это ужас-ужас или просто ужас?
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29.04.2025 03:14 Ответить
Папу римского наверное выбирают.
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29.04.2025 06:50 Ответить
Що згорить, то не згниє. Не погодились на припинення вогню в березні, то їжте, бо до 8 травня ще не одна база може почати палати
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29.04.2025 09:46 Ответить
 
 