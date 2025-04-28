В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: горит нефтебаза
Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Россияне сообщат о масштабном пожаре на нефтебазе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra и главу Новороссийска Андрея Кравченко.
"В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание емкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на легковые автомобили, стоявшие рядом, и контейнеры", - говорится в сообщении.
Пострадавших якобы нет. Пожар тушат 57 спасателей и 19 единиц техники.
Он также сказал, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.
Около 22:00, как написал Кравченко, возгорание было ликвидировано.
На видео, записанных местными жителями, можно слышать взрывы.
В частности, канал Кубань 24 писал, что очевидцы слышали несколько "хлопков".
"Украинские войска сегодня вечером успешно нанесли удар по нефтебазе в российском городе Новороссийск. Сейчас объект горит", - отметил OSINT-аналитик OSINTtechnical в соцсети X.
Перед этим российские мониторинговые каналы сообщали об угрозе ракетных ударов "Нептуном" в том районе.
Официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.
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бомбити треба нафтоперегонку
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Ось по них і потрібно валити. Тим більш що вони нікуди не втічуть і давно відомі.
Якби ж поцілили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'37.8%22N+37%C2%B042'49.1%22E/@44.7771793,37.7110501,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7771755!4d37.7136304?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Кирилівська" (220/110/35/10/6 кВ, 450 КVA), то без енергії був би майже весь Новоросійськ, і залізнична гілка у Новоросійськ теж стала би, бо https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'39.3%22N+37%C2%B042'57.5%22E/@44.7775777,37.7146706,249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7775758!4d37.7159607?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Гайдук тягова" теж відключилась би. Але ніт - по енергетиі ми не б'ємо, бо трампліни зразу збуджуються.
Любо братцы -жить.
И смотреть,
Как та Москва- горит !!