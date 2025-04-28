У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи: палає нафтобаза. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Росіяни повідомлять про масштабну пожежу на нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra та голову Новоросійська Андрія Кравченко.

"У промисловій зоні села Кирилівка сталося загоряння місткості з дизельним пальним. Вогонь перекинувся на легкові автомобілі, що стояли поруч, і контейнери", - йдеться у дописі.

Постраждалих нібито немає. Пожежу гасять 57 надзвичайників та 19 одиниць техніки.

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Він також сказав, що причина пожежі буде встановлена після гасіння та проведення відповідних заходів.

Близько 22:00, як написав Кравченко, загорання було ліквідоване.

На відео, записаних місцевими жителями, можна чути вибухи.

Так, канал Кубань 24 писав, що очевидці чули кілька "хлопков".

"Українські війська сьогодні ввечері успішно завдали удару по нафтобазі в російському місті Новоросійськ. Наразі об'єкт горить", - зазначив OSINT-аналітик OSINTtechnical у соцмережі X.

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Перед цим російські моніторингові канали повідомляли про загрозу ракетних ударів "Нептуном" в тому районі.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі не надходило.