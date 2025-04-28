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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Горить нафтобаза в РФ
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У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи: палає нафтобаза. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Росіяни повідомлять про масштабну пожежу на нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra та голову Новоросійська Андрія Кравченко.

"У промисловій зоні села Кирилівка сталося загоряння місткості з дизельним пальним. Вогонь перекинувся на легкові автомобілі, що стояли поруч, і контейнери", - йдеться у дописі.

Постраждалих нібито немає. Пожежу гасять 57 надзвичайників та 19 одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На нафтобазі "Кавказька" у Краснодарському краї стався повторний вибух. ВIДЕО

Він також сказав, що причина пожежі буде встановлена після гасіння та проведення відповідних заходів.

Близько 22:00, як написав Кравченко, загорання було ліквідоване.

У Новоросійську заявили про масштабну пожежу на НПЗ 28 квітня

На відео, записаних місцевими жителями, можна чути вибухи.

Так, канал Кубань 24 писав, що очевидці чули кілька "хлопков".

"Українські війська сьогодні ввечері успішно завдали удару по нафтобазі в російському місті Новоросійськ. Наразі об'єкт горить", - зазначив OSINT-аналітик OSINTtechnical у соцмережі X.

Дивіться також: У російському Комсомольську-на-Амурі загорівся нафтопереробний завод: "Чёт серьезно пыхнуло. Какой-то п#здец! Жутко!". ВIДЕО

Перед цим російські моніторингові канали повідомляли про загрозу ракетних ударів "Нептуном" в тому районі.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі не надходило.

У Новоросійську заявили про масштабну пожежу на НПЗ 28 квітня

Автор: 

вибух (4470) НПЗ (589) пожежа (4331) росія (65270) Удари по РФ (283)


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Топ коментарі
+19
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10
+12
І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04
+7
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07
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І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04 Відповісти
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07 Відповісти
Є іфдея... Повернуть місту історичну назву, а саме місто - грекам... І ніщо тоді горіть не буде... Бата ж ніколи не горіла...
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29.04.2025 02:25 Відповісти
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10 Відповісти
рашка видобуває біля 500 млн !!! тон чорної жижи щороку.

бомбити треба нафтоперегонку

.
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28.04.2025 23:18 Відповісти
Вишки бить потрібно.
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28.04.2025 23:24 Відповісти
У сибиру? Там тисячі три км до них буде, і їх по кількості біля восьми тисяч
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29.04.2025 00:08 Відповісти
які до біса вишки? що ти мелеш? вони 90% видобувають за допомогою насосів!
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29.04.2025 00:59 Відповісти
свердловини - це грубо кажучі, дірка у землі. Це не вразливі і віддалені об'єкти. Знищувати треба нафтотранспортну систему, а саме нафтоперекачувальні станції, які стоять на магістральних нафтопроводах, яерез які качається нафта на НПЗ. Нема перекачки з свердловин - треба їх глушить. Заглушені свердловини або технічно вже неможливо "підняти", або це вже економічно не вигідно. Більш швидкий ефект по часу звісно буде від ураження конкретно потужностей нафтопереробки, тобто НПЗ.
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29.04.2025 02:21 Відповісти
зазвичай НПС - дуже "ніжний" і вразливий обєкт, і завжди знаходиться у у глухомані в таких ******, що там немає ніякого ППО. Тому навіть одне влучання дрона у машинний зал може зупинити перекачку нафти на тижні і більше.
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29.04.2025 02:32 Відповісти
Нарешті!
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28.04.2025 23:47 Відповісти
Нікагда такова нє біло - і вот оп"ятЪ.......
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29.04.2025 00:03 Відповісти
Єдині і дієві санкції проти Сосії це ті які несуть українські дрони і ракети
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29.04.2025 00:15 Відповісти
У Кирилівці нема якоїсь визначної нафтобази. Є https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045'56.7%22N+37%C2%B043'29.8%22E/@44.7657605,37.7223685,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7657567!4d37.7249488?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D невеличка нафтобаза на вулиіці Кирилівській. Найближчі (5 км) великі термінали знаходяться у порту Новоросіська - Новоросійський Мазутний Термінал і термінал "Імпортпіщєпрома".
Якби ж поцілили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'37.8%22N+37%C2%B042'49.1%22E/@44.7771793,37.7110501,499m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7771755!4d37.7136304?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Кирилівська" (220/110/35/10/6 кВ, 450 КVA), то без енергії був би майже весь Новоросійськ, і залізнична гілка у Новоросійськ теж стала би, бо https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B046'39.3%22N+37%C2%B042'57.5%22E/@44.7775777,37.7146706,249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.7775758!4d37.7159607?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Гайдук тягова" теж відключилась би. Але ніт - по енергетиі ми не б'ємо, бо трампліни зразу збуджуються.
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29.04.2025 00:19 Відповісти
на )(уйлостані цього гуталіна вистачає з надлишком. але москалики хоч зекономили на дровах гріючись біля нафтобази. відкоркую пляшку коли почнуть тушити мацкву.
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29.04.2025 00:23 Відповісти
Любо братцы -любо,
Любо братцы -жить.
И смотреть,
Как та Москва- горит !!
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29.04.2025 00:48 Відповісти
Спасибо вооружённым силам Украины
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29.04.2025 00:53 Відповісти
це найкращі санкції!
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29.04.2025 02:02 Відповісти
Это ужас-ужас или просто ужас?
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29.04.2025 03:14 Відповісти
Папу римского наверное выбирают.
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29.04.2025 06:50 Відповісти
Що згорить, то не згниє. Не погодились на припинення вогню в березні, то їжте, бо до 8 травня ще не одна база може почати палати
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29.04.2025 09:46 Відповісти
 
 