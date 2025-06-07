2 296 13
Масштабна пожежа сталася на бітумному заводі поряд з об’єктом "Лукойла" у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу, 7 червня, у Нижньогородський області Росії сталася пожежа на бітумному заводі поблизу нафтопереробного заводу компанії "Лукойл".
Про це повідомляє МНС Росії та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Російське МНС каже, що загоряння виникло на установці, яка використовується для виробництва бітуму. Йдеться про резервуар об'ємом у 200 кубічних метрів.
Причини пожежі не встановлені.
Росіяни пишуть, що відкрите займання було ліквідовано на 4000 м2.
Зазначається, що вогнем повністю знищено дві та частково пошкоджено одну ємність із бітумом.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар07.06.2025 20:01 Відповісти Посилання
+10 Андрій Богатир
показати весь коментар07.06.2025 20:01 Відповісти Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар07.06.2025 20:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оставілі россію бєз асфальта!
"Тяжелый самолетоподобный украинский дрон-камикадзе поразил нефтеперерабатывающий завод Лукойл в г. Кстово, Нижегородской области, вызвав пожар в резервуаре с битумом и разлив на площади 100 кв. м. Завод, перерабатывающий 17 млн тонн нефти в год, производит топливо, дизельное топливо, авиатопливо и битум.
UPD: по обновлённым данным, горит производство битума".
https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/