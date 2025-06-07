Масштабна пожежа сталася на бітумному заводі поряд з об’єктом "Лукойла" у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 7 червня, у Нижньогородський області Росії сталася пожежа на бітумному заводі поблизу нафтопереробного заводу компанії "Лукойл".

Про це повідомляє МНС Росії та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Російське МНС каже, що загоряння виникло на установці, яка використовується для виробництва бітуму. Йдеться про резервуар об'ємом у 200 кубічних метрів.

Причини пожежі не встановлені.

Росіяни пишуть, що відкрите займання було ліквідовано на 4000 м2.

Зазначається, що вогнем повністю знищено дві та частково пошкоджено одну ємність із бітумом.

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