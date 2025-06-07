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Новини Фото Пожежі в РФ
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Масштабна пожежа сталася на бітумному заводі поряд з об’єктом "Лукойла" у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 7 червня, у Нижньогородський області Росії сталася пожежа на бітумному заводі поблизу нафтопереробного заводу компанії "Лукойл". 

Про це повідомляє МНС Росії та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Російське МНС каже, що загоряння виникло на установці, яка використовується для виробництва бітуму. Йдеться про резервуар об'ємом у 200 кубічних метрів.

Причини пожежі не встановлені.

пожежа рф

Росіяни пишуть, що відкрите займання було ліквідовано на 4000 м2.

пожежа рф

Зазначається, що вогнем повністю знищено дві та частково пошкоджено одну ємність із бітумом.

пожежа рф

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Автор: 

завод (1027) НПЗ (593) пожежа (4351) росія (66060)


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Топ коментарі
+11
красівоє.
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07.06.2025 20:01 Відповісти
+10
побачивши у новині слово "бітум" зелена шваль занурилася у солодкі спогади про перші роки свого безславного правління...
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07.06.2025 20:01 Відповісти
+4
Як же вони теперка - без бітуму...
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07.06.2025 20:00 Відповісти
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Як же вони теперка - без бітуму...
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07.06.2025 20:00 Відповісти
Шикарний шанс не тягнути негрів на війну,а просто своїх закоптити.Бажано наглухо
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07.06.2025 20:27 Відповісти
Дарогі...дарогі...дарогі..
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07.06.2025 21:19 Відповісти
красівоє.
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07.06.2025 20:01 Відповісти
побачивши у новині слово "бітум" зелена шваль занурилася у солодкі спогади про перші роки свого безславного правління...
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07.06.2025 20:01 Відповісти
Та вони й зараз дороги роблять, не партесь..
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07.06.2025 21:20 Відповісти
До песды тот кран, типа песдатый...
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07.06.2025 20:03 Відповісти
Малюк, не треба бітумні заводи руйнувати, хай кацапи дороги будують!
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07.06.2025 20:06 Відповісти
Ойвєй!
Оставілі россію бєз асфальта!
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07.06.2025 20:30 Відповісти
То тільки бітум вигорів... шкода, наші промазали по НПЗ, ну, хоч щось, дофіга диму, нехай потравляться...
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07.06.2025 20:40 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/ Олег Пономарь:

"Тяжелый самолетоподобный украинский дрон-камикадзе поразил нефтеперерабатывающий завод Лукойл в г. Кстово, Нижегородской области, вызвав пожар в резервуаре с битумом и разлив на площади 100 кв. м. Завод, перерабатывающий 17 млн ​​тонн нефти в год, производит топливо, дизельное топливо, авиатопливо и битум.
UPD: по обновлённым данным, горит производство битума".

https://www.ponomaroleg.com/kstovo-nizhegorodskoj-oblasti-gorit-bitumnyj-zavod/
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07.06.2025 20:45 Відповісти
Это не я, Может Зинка? 🤔😄
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07.06.2025 20:41 Відповісти
 
 