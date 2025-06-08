Безпілотники атакували підприємство хімічної промисловості "Азот" у Тульській області РФ: сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на неділю, 8 червня, у Новомосковську у Тульській області пролунало щонайменше 5 вибухів. Росіяни заявляють про удар дронів по підприємству хімічної промисловості "Азот".
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що місцеві жителі чули від п'яти до восьми вибухів. Телеграм-канали поширюють фото та відео, на яких видно пожежу.
Завод "Азот" в Тульській області РФ є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Деякі з хімічних речовин, що виробляють тут, можуть використовуватися у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного палива, вибухівки.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 7 червня, у Нижньогородський області Росії сталася пожежа на бітумному заводі поблизу нафтопереробного заводу компанії "Лукойл".
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А вітер має дути на Москву.
треба дрони або їх компоненти завозити на рф. Хопперів там дохера. Головне - зупинити потяг у потрібній геолокації.