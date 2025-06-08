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Новини Фото Атака безпілотників на Росію Пожежі в РФ
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Безпілотники атакували підприємство хімічної промисловості "Азот" у Тульській області РФ: сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 8 червня, у Новомосковську у Тульській області пролунало щонайменше 5 вибухів. Росіяни заявляють про удар дронів по підприємству хімічної промисловості "Азот".

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місцеві жителі чули від п'яти до восьми вибухів. Телеграм-канали поширюють фото та відео, на яких видно пожежу.

пожежа

пожежа

Завод "Азот" в Тульській області РФ є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Деякі з хімічних речовин, що виробляють тут, можуть використовуватися у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного палива, вибухівки.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 7 червня, у Нижньогородський області Росії сталася пожежа на бітумному заводі поблизу нафтопереробного заводу компанії "Лукойл".

Дивіться також: Масштабна пожежа сталася на бітумному заводі поряд з об’єктом "Лукойла" у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4351) росія (66070) дрони (4909)


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Топ коментарі
+7
Дуже добре, це вже третій раз протягом останніх двох тижнів. Мабуть знов відновили роботу після травневих уражень. Треба продовжувати, не так багато у кацапів виробників концентрованої азотної кислоти на теріторії європейської частини рф.
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08.06.2025 01:10 Відповісти
+6
Дышите поглубже, дорогие пи@ары. Набирайте побольше кислоты в лёгкие. Это к вам пришла ваша же "движуха".
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08.06.2025 01:09 Відповісти
+5
Бітум файно горить і смердить - у правильному напрямку безпилотники літять
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08.06.2025 01:09 Відповісти
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Тула спишь?! Ставь самовар!!🤪
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08.06.2025 01:03 Відповісти
взагалі-то це Новомосковск.
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08.06.2025 01:12 Відповісти
Не важно, ВСУ пряники привезли!!🥱🤪🤗🥳
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08.06.2025 01:21 Відповісти
Гарний початок нового дня
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08.06.2025 01:03 Відповісти
а вот "азот" бруднодупим кнурособакам зносити це вже діло
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08.06.2025 01:08 Відповісти
Бітум файно горить і смердить - у правильному напрямку безпилотники літять
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08.06.2025 01:09 Відповісти
Дышите поглубже, дорогие пи@ары. Набирайте побольше кислоты в лёгкие. Это к вам пришла ваша же "движуха".
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08.06.2025 01:09 Відповісти
...
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08.06.2025 01:10 Відповісти
Дуже добре, це вже третій раз протягом останніх двох тижнів. Мабуть знов відновили роботу після травневих уражень. Треба продовжувати, не так багато у кацапів виробників концентрованої азотної кислоти на теріторії європейської частини рф.
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08.06.2025 01:10 Відповісти
горить там зараз на комбінаті:
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08.06.2025 01:36 Відповісти
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-07;@38.21,54.09,13.00z
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08.06.2025 01:37 Відповісти
Згорів аеродром гори й Азот. Алюмінь! ☝️😇🤘
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08.06.2025 01:13 Відповісти
Гарне підприємство, дуже отруйне.
А вітер має дути на Москву.
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08.06.2025 01:16 Відповісти
НПЗ касапські потрібно нишити! І їхню перевалку!
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08.06.2025 01:18 Відповісти
на НПЗ "Сибур-Кстов" вчора прилетіло. Правда нажаль на самий край теріторії, у бітумне виробництво.
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08.06.2025 01:43 Відповісти
Сумам це не допоможе.
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08.06.2025 01:30 Відповісти
лаптеногим тем более
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08.06.2025 01:33 Відповісти
Зачем во всех новостях постить одно и тоже? Как-раз это поможет. Это компонент производства взрывчатки.
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08.06.2025 01:36 Відповісти
Ще як допоможе !
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08.06.2025 01:43 Відповісти
І хто це зробив? - "дурний приклад - заразний" (с)

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08.06.2025 02:12 Відповісти
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08.06.2025 02:13 Відповісти
це просто якась фантастика.
треба дрони або їх компоненти завозити на рф. Хопперів там дохера. Головне - зупинити потяг у потрібній геолокації.
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08.06.2025 02:27 Відповісти
 
 