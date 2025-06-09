Росіян почали штрафувати за кадри прильотів українських БпЛА, - росЗМІ

Влада Калузької та Тульської областей РФ почала штрафувати місцевих жителів та журналістів за публікацію в соцмережах фото та відео з "прильотами" українських безпілотників.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на початок червня до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони на поширення інформації про наслідки падіння дронів.

У двох випадках порушниками стали засоби масової інформації, у п'яти - громадяни. Також три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Інші складені на адміністраторів або власників Telegram-каналів, пабліків "ВКонтакте" та авторів персональних сторінок.

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У Тульській області вже оштрафували першого порушника - 25 тис. рублів за відео з атаки на місто Алексин.

Загалом заборону на публікації такого контенту запровадили у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші. Влада пояснює це тим, що оприлюднені кадри допомагають Україні планувати подальші удари.

Розмір штрафів для фізосіб становить від 1 до 5 тисяч рублів, для юридичних - до 1 мільйона.

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