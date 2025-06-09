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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіян почали штрафувати за кадри прильотів українських БпЛА, - росЗМІ

У Росії штрафують за кадри атак українських БпЛА

Влада Калузької та Тульської областей РФ почала штрафувати місцевих жителів та журналістів за публікацію в соцмережах фото та відео з "прильотами" українських безпілотників.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на початок червня до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони на поширення інформації про наслідки падіння дронів.

У двох випадках порушниками стали засоби масової інформації, у п'яти - громадяни. Також три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Інші складені на адміністраторів або власників Telegram-каналів, пабліків "ВКонтакте" та авторів персональних сторінок.

Дивіться також: Безпілотники атакували підприємство хімічної промисловості "Азот" у Тульській області РФ: сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тульській області вже оштрафували першого порушника - 25 тис. рублів за відео з атаки на місто Алексин.

Загалом заборону на публікації такого контенту запровадили у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші. Влада пояснює це тим, що оприлюднені кадри допомагають Україні планувати подальші удари.

Розмір штрафів для фізосіб становить від 1 до 5 тисяч рублів, для юридичних - до 1 мільйона. 

Дивіться: Дрон-камікадзе сідає на плече пораненому окупанту і відриває йому голову. ВIДЕО 18+

Автор: 

росія (66080) суд (11740) дрони (4913) Удари по РФ (364)


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Топ коментарі
+4
Штрафувати??))) Розстрілюйте вже!))
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09.06.2025 13:05 Відповісти
+1
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09.06.2025 13:30 Відповісти
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Штрафувати??))) Розстрілюйте вже!))
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09.06.2025 13:05 Відповісти
соловей перед своїми імбецилами саме так й пропонує. Там начеб-то хтось й вішати пропонував. Можна було б і довічне їм давати. От тільки погано що без таких операторів наша розвідка буде довше отримувати підтвердження уражень.
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09.06.2025 13:11 Відповісти
тому на новину про атаку на будь-який об'єкт тут на форумі від місцевих ботів буде з'являтись купа коментів про розбиті шибки і пошкоджний дах.
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09.06.2025 13:19 Відповісти
Секта свідків вибитих шибок тут має декілька членів. Їм дійсно сподобаються новини без відеопідтверджень, тому що єдиними підтвердженнями застосування наших дронів будуть тільки заяви болотних губернаторів "всє бпла сбілі, жертв і разрушєній нє дапущєно". А отже-ми бездарно щось запустили, раз пів-ростова чи бєлгорода не палає. Зрада.
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09.06.2025 13:39 Відповісти
ну так, штатні тут - андруша лаврінєнко і гарік грант.
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09.06.2025 13:42 Відповісти
Один з них-головний пастор ) От тільки цікаво, що у новинах, де на кацапії щось сильно палає, секта не згадує, що це від тих самих шибкових дронів з "дитячою кількістю вибухівки" )
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09.06.2025 14:27 Відповісти
андруша тут самий затятий. А вся ця міцева шобла навіть уявлення про дрони не мають, їм якщо навіть тризуб на кремлі повісять, тоасе одно напишуть що криво.
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09.06.2025 14:32 Відповісти
Проблема в тому, що кацапи дуже підвержені зомбуванню і жити не можуть без царя. Тож ***** мало що загрожує. Там досі переважна більшість щиро вірить, що якби не ********** "сво", то нато вже б захоплювало їхні аварійні халупи з протікаючими стелями.
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09.06.2025 14:36 Відповісти
може і не переважна більшість, але половина точно.
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09.06.2025 14:57 Відповісти
Та я все маю надію, що коли почнуть кошмарити нєпадєцкі - може підуть кремля палити, погроми влаштовувати..історія ж циклічна, начасі вже повторити 1917 рік)) і не до нас стане..
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09.06.2025 14:12 Відповісти
Кацапська пропаганда просто , як завжди , стврює , для свого населення , іншу реальність ... щоб не трапилось - кацапи повинні думати , що в них все нормально !
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09.06.2025 13:27 Відповісти
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09.06.2025 13:30 Відповісти
"Загалом заборону на публікації такого контенту запровадили у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші." Інші це мабуть маацква, якщо не так то ЗСУ сподіваюсь підправить...
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09.06.2025 13:33 Відповісти
 
 