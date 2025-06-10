Российский Татарстан атаковали беспилотники: под ударом оказались заводы. ВИДЕО

Утром 10 июня жители Нижнекамска и Елабуги в Татарстане заявили о работе сил ПВО. Регион атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

"ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БПЛА видели в Нижнекамске и Елабуге", - говорится в сообщении российских СМИ.

В Нижнекамске взрывы прогремели вблизи населенного пункта Красный Луч. Перед этим в международном аэропорту "Бегишево" местные власти ввели план "Ковер", рейсы на вылет и приземление задержали.

По словам очевидцев, ударные дроны летели в направлении северной части города, где расположены заводы.

Российский телеграм-канал Baza сообщил, что местные власти прокомментировали атаку дронов по Татарстану. В частности, мэр Нижнекамска Радмир Беляев информировал о якобы уничтожении ударных БПЛА в небе над городом.

"Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет", - отметил он.

По его словам, технологический процесс на местных предприятия не был нарушен.

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