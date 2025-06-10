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Новости Атака беспилотников на Россию
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Российский Татарстан атаковали беспилотники: под ударом оказались заводы. ВИДЕО

пролет украинского дрона

Утром 10 июня жители Нижнекамска и Елабуги в Татарстане заявили о работе сил ПВО. Регион атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

"ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БПЛА видели в Нижнекамске и Елабуге", - говорится в сообщении российских СМИ.

В Нижнекамске взрывы прогремели вблизи населенного пункта Красный Луч. Перед этим в международном аэропорту "Бегишево" местные власти ввели план "Ковер", рейсы на вылет и приземление задержали.

По словам очевидцев, ударные дроны летели в направлении северной части города, где расположены заводы.

Российский телеграм-канал Baza сообщил, что местные власти прокомментировали атаку дронов по Татарстану. В частности, мэр Нижнекамска Радмир Беляев информировал о якобы уничтожении ударных БПЛА в небе над городом.

"Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет", - отметил он.

По его словам, технологический процесс на местных предприятия не был нарушен.

Также читайте: Завод, производивший антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах, - Генштаб ВСУ

Автор: 

беспилотник (3776) Татарстан (33) Удары по РФ (365)


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Топ комментарии
+15
Треба нищить активи кацапських миллиардерів , щоб переворот у хремлі був- у кацапів є різні методи ( даже табакерки )
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10.06.2025 07:49 Ответить
+9
Кацапню треба нищити...і військових і цивільних!!!!
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10.06.2025 07:57 Ответить
+8
Нетерпляче чекаємо на інформацію про уламки
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10.06.2025 07:41 Ответить
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Може добрались до Шахедів?
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10.06.2025 07:30 Ответить
Треба знищувати рашистан але не забувати що понад 600 тисяч рашиських виродків знаходятся на окупованих територіях, зокрема лднр там казарми і логістика ворога .
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10.06.2025 07:34 Ответить
Треба нищить активи кацапських миллиардерів , щоб переворот у хремлі був- у кацапів є різні методи ( даже табакерки )
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10.06.2025 07:49 Ответить
Це точно, тому що отримують прибутки від неї, навіть якщо ху..ло здохне, створять для орків нове ху..ло щоб дальше заробляти на війні. Якщо їх збитки від війни переважать прибутки то вони її припинять. Але для цього треба по портах бити, нажаль там щільне ППО.
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10.06.2025 08:19 Ответить
І аєропорти треба закрити на фіг- особливо південь. Бо кацапня летить до Стамбулу, до ОАЄ , до ЕС . Навіть АЄРОПОРТ И у Баку і еревані зараз працюють на кацапів.
так ось олигархи літають з родинами і радіють життю - а треба щоб почули наслідки своєї кривавої війни
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10.06.2025 09:20 Ответить
це так в Істанбульському ерпоті товпи цапів
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10.06.2025 10:27 Ответить
навіть табакерки
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10.06.2025 10:25 Ответить
Нетерпляче чекаємо на інформацію про уламки
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10.06.2025 07:41 Ответить
Кацапню треба нищити...і військових і цивільних!!!!
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10.06.2025 07:57 Ответить
Я так бачу, ти активно цим зайнятий? Працюєш за методиками фсб
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10.06.2025 09:35 Ответить
ну і шо? ще б повітряні кульки пускали на них
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10.06.2025 08:04 Ответить
Курка по зернятку клює.. Сьогодні дрони, завтра дрони.. А післязавтра підкатить ешелон з Бабами-йогами.. А ППО виснажене..
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10.06.2025 08:13 Ответить
Судячи по "ну і шо?" про кульки це твій сарказм. Це означає що ти - ДУРА. Тисячі металізованих кульок засвітили би всі радари. Та й просто кульки це ціль. А може на ній контейнер з майвіками, куди вітер принесе там і бомбити. 1000 кульок з контейнерами і тільки 10 з дронами. А збивати треба тисячу. Головна біль ППО.
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10.06.2025 08:40 Ответить
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10.06.2025 08:37 Ответить
Жодного заводу на мокшандії не має лишитись! Жодного! Вся параша має бути схожа на Бахмут!
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10.06.2025 09:24 Ответить
потрібно, щоб дрони вже падали на голові цивільних кацапів, ну так сталося, це абломкі... Результат буде вагоміший, ніж дрони збивають на підльоті д військових об'єктів
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10.06.2025 09:28 Ответить
дуже слабо. порівнюючи з зграями шахедів по 90 кг БЧ
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10.06.2025 09:30 Ответить
До жопи. Винести весь завод - потрібна массована атака ракетами. Не треба сидіти як три мавпи та затуляти собі очі та вуха. Ми переможемо тількі психологічно, а для цього треба те, що у зеленої падли немає - балістика по Москві.
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10.06.2025 09:38 Ответить
татары - отделяйтесь от мокш!
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10.06.2025 10:07 Ответить
Мало того,що слабенький боєзаряд і маленька швидкість,то ще і прилітають в пункт "Б"засвітла..Щоб легше і дешевше було збивати..
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10.06.2025 11:22 Ответить
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10.06.2025 12:23 Ответить
 
 