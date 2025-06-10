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Новини Атака безпілотників на Росію
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Російський Татарстан атакували безпілотники: під ударом опинилися заводи. ВIДЕО

Зранку 10 червня мешканці Нижньокамська та Єлабуги у Татарстані заявили про роботу сил ППО. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

"ЗСУ атакували безпілотниками Татарстан. БпЛА бачили в Нижньокамську та Єлабузі", - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

У Нижньокамську вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Красний Луч. Перед цим в міжнародному аеропорту "Бегішево" місцева влада ввела план "Килим", рейси на виліт та приземлення затримали.

За словами очевидців, ударні дрони летіли у напрямку північної частини міста, де розташовані заводи.

Російський телеграм-канал Baza повідомив, що місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Зокрема мер Нижньокамська Радмір Бєляєв інформував про нібито знищення ударних БпЛА у небі над містом.

"Усі служби спрацювали оперативно. Спрацювала система безпеки. Постраждалих та руйнувань немає", — зазначив він.

За його словами, технологічний процес на місцевих підприємства не було порушено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіян почали штрафувати за кадри прильотів українських БпЛА, - росЗМІ

Автор: 

безпілотник (4348) Татарстан (39) Удари по РФ (367)


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Топ коментарі
+8
Треба нищить активи кацапських миллиардерів , щоб переворот у хремлі був- у кацапів є різні методи ( даже табакерки )
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10.06.2025 07:49 Відповісти
+5
ну і шо? ще б повітряні кульки пускали на них
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10.06.2025 08:04 Відповісти
+4
Нетерпляче чекаємо на інформацію про уламки
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10.06.2025 07:41 Відповісти
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Може добрались до Шахедів?
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10.06.2025 07:30 Відповісти
Треба знищувати рашистан але не забувати що понад 600 тисяч рашиських виродків знаходятся на окупованих територіях, зокрема лднр там казарми і логістика ворога .
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10.06.2025 07:34 Відповісти
Треба нищить активи кацапських миллиардерів , щоб переворот у хремлі був- у кацапів є різні методи ( даже табакерки )
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10.06.2025 07:49 Відповісти
Це точно, тому що отримують прибутки від неї, навіть якщо ху..ло здохне, створять для орків нове ху..ло щоб дальше заробляти на війні. Якщо їх збитки від війни переважать прибутки то вони її припинять. Але для цього треба по портах бити, нажаль там щільне ППО.
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10.06.2025 08:19 Відповісти
І аєропорти треба закрити на фіг- особливо південь. Бо кацапня летить до Стамбулу, до ОАЄ , до ЕС . Навіть АЄРОПОРТ И у Баку і еревані зараз працюють на кацапів.
так ось олигархи літають з родинами і радіють життю - а треба щоб почули наслідки своєї кривавої війни
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10.06.2025 09:20 Відповісти
Нетерпляче чекаємо на інформацію про уламки
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10.06.2025 07:41 Відповісти
Кацапню треба нищити...і військових і цивільних!!!!
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10.06.2025 07:57 Відповісти
Я так бачу, ти активно цим зайнятий? Працюєш за методиками фсб
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10.06.2025 09:35 Відповісти
ну і шо? ще б повітряні кульки пускали на них
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10.06.2025 08:04 Відповісти
Курка по зернятку клює.. Сьогодні дрони, завтра дрони.. А післязавтра підкатить ешелон з Бабами-йогами.. А ППО виснажене..
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10.06.2025 08:13 Відповісти
Судячи по "ну і шо?" про кульки це твій сарказм. Це означає що ти - ДУРА. Тисячі металізованих кульок засвітили би всі радари. Та й просто кульки це ціль. А може на ній контейнер з майвіками, куди вітер принесе там і бомбити. 1000 кульок з контейнерами і тільки 10 з дронами. А збивати треба тисячу. Головна біль ППО.
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10.06.2025 08:40 Відповісти
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10.06.2025 08:37 Відповісти
Жодного заводу на мокшандії не має лишитись! Жодного! Вся параша має бути схожа на Бахмут!
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10.06.2025 09:24 Відповісти
потрібно, щоб дрони вже падали на голові цивільних кацапів, ну так сталося, це абломкі... Результат буде вагоміший, ніж дрони збивають на підльоті д військових об'єктів
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10.06.2025 09:28 Відповісти
дуже слабо. порівнюючи з зграями шахедів по 90 кг БЧ
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10.06.2025 09:30 Відповісти
До жопи. Винести весь завод - потрібна массована атака ракетами. Не треба сидіти як три мавпи та затуляти собі очі та вуха. Ми переможемо тількі психологічно, а для цього треба те, що у зеленої падли немає - балістика по Москві.
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10.06.2025 09:38 Відповісти
 
 