Російський Татарстан атакували безпілотники: під ударом опинилися заводи. ВIДЕО
Зранку 10 червня мешканці Нижньокамська та Єлабуги у Татарстані заявили про роботу сил ППО. Регіон атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
"ЗСУ атакували безпілотниками Татарстан. БпЛА бачили в Нижньокамську та Єлабузі", - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.
У Нижньокамську вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Красний Луч. Перед цим в міжнародному аеропорту "Бегішево" місцева влада ввела план "Килим", рейси на виліт та приземлення затримали.
За словами очевидців, ударні дрони летіли у напрямку північної частини міста, де розташовані заводи.
Російський телеграм-канал Baza повідомив, що місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Зокрема мер Нижньокамська Радмір Бєляєв інформував про нібито знищення ударних БпЛА у небі над містом.
"Усі служби спрацювали оперативно. Спрацювала система безпеки. Постраждалих та руйнувань немає", — зазначив він.
За його словами, технологічний процес на місцевих підприємства не було порушено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так ось олигархи літають з родинами і радіють життю - а треба щоб почули наслідки своєї кривавої війни