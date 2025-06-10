Російський Татарстан атакували безпілотники: під ударом опинилися заводи. ВIДЕО

Зранку 10 червня мешканці Нижньокамська та Єлабуги у Татарстані заявили про роботу сил ППО. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

"ЗСУ атакували безпілотниками Татарстан. БпЛА бачили в Нижньокамську та Єлабузі", - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

У Нижньокамську вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Красний Луч. Перед цим в міжнародному аеропорту "Бегішево" місцева влада ввела план "Килим", рейси на виліт та приземлення затримали.

За словами очевидців, ударні дрони летіли у напрямку північної частини міста, де розташовані заводи.

Російський телеграм-канал Baza повідомив, що місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Зокрема мер Нижньокамська Радмір Бєляєв інформував про нібито знищення ударних БпЛА у небі над містом.

"Усі служби спрацювали оперативно. Спрацювала система безпеки. Постраждалих та руйнувань немає", — зазначив він.

За його словами, технологічний процес на місцевих підприємства не було порушено.

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