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Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, поднялся пожар, - СМИ. ВИДЕО
В ночь на среду, 11 июня 2025 года в городе Котовск Тамбовской области РФ прогремела серия взрывов. Вероятно, был атакован Тамбовский пороховой завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"Тамбовский пороховой завод в Котовске горит после атаки БПЛА, сообщают местные жители. О том, что на кадрах снята территория рядом с заводом, свидетельствуют две красно-белые трубы, которые ранее неоднократно попадали на фото порохового завода в местных СМИ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+43 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий11.06.2025 06:41 Ответить Ссылка
+31 Andrew Moon
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+21 Moshe_Dayan
показать весь комментарий11.06.2025 06:50 Ответить Ссылка
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Не вдасться тобі мене "куснуть", не вдасться...
- Месье! Я бежала за вами три квартала!
- Зачем, мадемуазель?!!!
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!...
Тому рекомендую ще раз - звернись до психіатра... Поки пізно не стало...
навіщо шось вигадувати
московіти сцикливі
чечня на срасії зараз привилейований регіон с окремою владою
їх кацапи купили, бо завоювати не могли а теракти москалів били у саме очко
я пас...
нас вбивають, чи не зрозуміло тобі?
Натомість змінили платівку на "єто нє ущєрб, всьо бистро восстановят, і вообщє за Урал пєрєнєсут".
Вирішили в поляризацію: або все, або нічого.
Ну, так у житті не буває.
Можна тоді сказати, що не взяла русня Кієв за трі дня, всю Украіну за двє нєдєлі - значить, програла війну.
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу...
Звучить смішно, особливо про "чувства добрые" і "Свободу".
Возбуждал, возбуждал, да так и не возбудил)
Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.
"
Як наступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера Деніц постав перед судом. Союзні експерти визнавали, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83 німецький флот вів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 тотальну підводну війну від самого початку й що потоплення нейтральних суден у зоні, оголошеній небезпечною, не злочин. Відтак, Карл був звинувачений та визнаний винним у злочинах проти миру і воєнних злочинах. Йому інкримінували порушення звичаїв ведення морської війни, коли за його наказом німецькі підводні човни атакували всі без винятків типи кораблів і не допомагали жертвам потоплень. Проте Деніц довів, що його дії нічим не відрізнялись від дій, наприклад, американського флоту, і тому був визнаний невинним. Незважаючи на це, під тиском англійської і радянської сторін він отримав 10 років тюремного ув'язнення - найм'якший із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 винесених у Нюрнберзі вироків. Термін відбував у в'язниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83 Шпандау.
Після звільнення з в'язниці (яке відбулося https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 року) Деніц виклопотав адміралтейську пенсію і жив із дружиною в достатку в містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбургу. Після смерті дружини (яка померла https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року) він жив в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле сам. Майже весь час моряк присвятив письменницькій діяльності, написавши такі твори як «10 років і 20 днів» (1958), «Моє захопливе життя» (1968), «Німецька військово-морська стратегія у Другій світовій війні» (1968). Він помер від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 серцевого нападу https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле і https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 року був похований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD) цвинтарі Вальдфрідгоф поруч із дружиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86#cite_note-3 [3]. При похованні були присутні ветерани - товариші по зброї.
Багато німців прихильно ставилися до постаті грос-адмірала Карла Деніца з огляду на його роль у порятунку та евакуації мільйонів німців зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східної Пруссії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%C2%BB Операція «Ганнібал»). На його похоронах https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 року були присутні численні німецькі та закордонні морські офіцери."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86
Тим паче, що свої фахівці пороходєли вже давно удобрюють цирозними печінками русскую зємлю, а от повторити експорт учьоних хахлов з Гєтьманщини, як свого часу зробив Алексєй Міхайловіч Романов, у нинішнього *********** московіі нє получаєтся....