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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, поднялся пожар, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на среду, 11 июня 2025 года в городе Котовск Тамбовской области РФ прогремела серия взрывов. Вероятно, был атакован Тамбовский пороховой завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Тамбовский пороховой завод в Котовске горит после атаки БПЛА, сообщают местные жители. О том, что на кадрах снята территория рядом с заводом, свидетельствуют две красно-белые трубы, которые ранее неоднократно попадали на фото порохового завода в местных СМИ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки ВСУ на нефтебазу в Энгельсе и завод в российских Чебоксарах. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

беспилотник (3795) Удары по РФ (370)


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Топ комментарии
+43
ета двіжуха...
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11.06.2025 06:41 Ответить
+31
Щось горить. Кацапам смішно...
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11.06.2025 06:42 Ответить
+21
Потомкі Пушкіна .
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11.06.2025 06:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ета двіжуха...
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11.06.2025 06:41 Ответить
Й порине кідарстан у вічне полум"я.
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11.06.2025 15:03 Ответить
Щось горить. Кацапам смішно...
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11.06.2025 06:42 Ответить
Не "ЩОСЬ", а "БЕЗДИМНИЙ ПОРОХ"... Саме такий відтінок має полум"я, при горінні нітропорохів...
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11.06.2025 08:32 Ответить
На жаль відновлять швидко..виробництво примінивне...складування практично нема..цеха розсереджені..сировина що надходить мокра..
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11.06.2025 08:54 Ответить
Ти ще забув уключить головний компонент, який покаже марність ударів по порохових заводах - "СИРОВИНА СЛАБОГОРЮЧА"...
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11.06.2025 09:07 Ответить
Нітроцеллюза скоріш за все китайстка..і надходить вона незапресована та зволожена..нітрогліцерін теж розведений спирт та етер місцеві
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11.06.2025 12:53 Ответить
"Фантазёр - ты меня называла!...".
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11.06.2025 12:58 Ответить
Я на них виробничу практику проходив..
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11.06.2025 13:35 Ответить
Прямо в Тамбові?
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11.06.2025 13:37 Ответить
Казань, пнрмь
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12.06.2025 06:34 Ответить
А ти впевнений, що в Казані та Пермі, виробництво ВР аналогічне "тамбовському"?
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12.06.2025 07:29 Ответить
А їх всього 2...або як казані піроксилінові, або як в пермі балистітні..саме вибухонебезпечне місце виробництво запалювальних зарядів..димний ружей порох..технологія 17ст..тільки замімсть коняки барабан крутить електрлмотор
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12.06.2025 10:18 Ответить
ну якщо раз в місяць буде прилітати туди, то хай відновлюють
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11.06.2025 11:22 Ответить
спиціалізд, а поясни, чому вони так повільно горять без детонації ?
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11.06.2025 12:01 Ответить
Ти, як не "висерешся" - тобі "в голови низько"... Детонації немає тому, що порох розосереджений по великій площі... Звернися до мисливців, і попроси, щоб дали тобі "Сокола" чи "Крука". Насип "доріжку", і підпали... Посидь, і подивися... (І не забувай - ЦІ порохи - "швидкогорючі", А у військовій справі використовуються,, в основному, "повільногорючі" - бо при використанні "швидкогорючих" у нарізній зброї, надто швидко росте тиск у стволах...).
Не вдасться тобі мене "куснуть", не вдасться...
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11.06.2025 12:18 Ответить
тупого солдафона, що суму знань отримує з серіалів і різних побрехеньок, нехай твої собаки кусають. то ти, значить, був там на заводі і порох доріжками розкладав, ок.
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11.06.2025 12:43 Ответить
У тебе є якісь конструктивні заперечення? Чи, лише", чергове "гімноплюйство", в мою адресу??
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12.06.2025 07:31 Ответить
тебе в гуглі забанили, сам почитай, а я не збираюсь тут переписувати інформацію про те як горить і коли вибухають порохи і які, тут не всі статті читають, а тільки загловки, а тебе вже не навчиш, людина, що упорото доказує, що об'єм міряють у квадратних метрах і присує якісь висери суфорову, вже нічого не навчиться. та й багато іншого, ось недавно ти чергову побрехеньку про борсука,я кого бояться ведмеді висрав, ну ржака.
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12.06.2025 07:46 Ответить
Знаєш - я все більше впевнююсь, що у тебе якщо не початкова стадія шизофренії, то якийсь психічний розлад - точно... Для всіх тут темою є обговорення факту нанесення ураження тамбовському пороховому заводу, та наслідки цього ураження... А для тебе особисто - обговорення моєї особи... Звернися до психіатра, поки справа не закінчилася у "кімнаті з м"якими стінами"...
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12.06.2025 07:59 Ответить
ти не плутай обговорення і твої побрехеньки і домисли. ти вже спиціаліздом з психіатрії стало, ці знання ти з якого серіалу отримав? так, по суті вище написаного ти нічого заперечити не можеш.
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12.06.2025 10:52 Ответить
Я нічого не "плутаю"... Я на тебе взагалі уваги не звертаю . Ти для мене, на форумі - "пусте місце"... А от ти постійно "лізеш без мила в жопу", наче я тобі постійно "серу за пазуху"... Прямо, як в анекдоті про француженку:
- Месье! Я бежала за вами три квартала!
- Зачем, мадемуазель?!!!
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!...
Тому рекомендую ще раз - звернись до психіатра... Поки пізно не стало...
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12.06.2025 12:25 Ответить
ти кловун
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12.06.2025 15:09 Ответить
Доведи... Але не "гімноплювачками"... А доказами...
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12.06.2025 16:56 Ответить
дурню, якщо ти звернуло увагу, тут паплюжать всіх, що пишуть різну дурню, ти не виключення.
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12.06.2025 17:46 Ответить
що я маю довести, що ти кловун? так це факт, що не потребує доведення, те, що ти цього не визнаєш, то це не значить, що та не є, жоден дурень не визнає, що він дурень, ти не виключення.
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12.06.2025 17:48 Ответить
дурню, знаєш у чому твою проблема? ти, совковоий ваєнний, а в ті часи у військові йшли, ті що ні на що непридатні, тобто люди, що не мають власної думки, нічого не вирішують, де за них все зроблено, і вирішено, тобто амеби. а, ти чомусь вирішило, що на старість ти стало мудрим, ні, ти так і залишилось тупим солдафоном, що мислить шаблонами і ******** розумнішим за себе, оті твої, "а я, типа, теж таке колись говорив", брешеш, просто ніхто перевірити не може, тим і користуєшся. ти тупе старе чмо, з претензіями, безпідставними. я тебе чмирив і буду чмирити, бо ти брехливе посміховисько.
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12.06.2025 17:55 Ответить
Ох, як тебе "пропоносило"... Видно, я "цапанув за живе"...
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12.06.2025 17:58 Ответить
ти, шмат лайна. тому мене "пропоносило"
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12.06.2025 22:04 Ответить
Ну так не лізь до мене, на форумі - і "поносить" не буде... Коли я на тебе і твої коментарі, уваги не звертаю - і мені не смердить...
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13.06.2025 05:32 Ответить
Ну, тепер у москалів шахедів, ракет и снарядів не буде. А ні, буде. Є Корея, Китай, зауральськіє території. Перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по містах, як це роблять москалі, теж чисто психологічно. І бажано тим, на що Зелька забив свій піструн, балістикою.
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11.06.2025 06:47 Ответить
достатньо декілька дрг, теракти у метро, по схемі чеченів
навіщо шось вигадувати
московіти сцикливі
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11.06.2025 07:40 Ответить
Але ж чеченам, наче, не допомогло?
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11.06.2025 08:41 Ответить
*****?
чечня на срасії зараз привилейований регіон с окремою владою
їх кацапи купили, бо завоювати не могли а теракти москалів били у саме очко
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11.06.2025 09:23 Ответить
Так в тому й питання: Ви теж так хочете? Стати регіоном рф, як Ви висловилися. Подорожче продатися. А потім на Берлін, тиктокі знимати у третьому ешелоні
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11.06.2025 09:26 Ответить
*****? піздець ти висновки робиш...
я пас...
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11.06.2025 17:53 Ответить
Трамп звинуватиме в терорізмі. Захоче всі копалини собі лічно, напопалам з ******. Допомоги і зброї не дасть! І європейцям такє "мєтро" теж не сподобаєтьтся.
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11.06.2025 08:58 Ответить
давно вже тотально покуй 😎 на те що там хто скаже
нас вбивають, чи не зрозуміло тобі?
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11.06.2025 09:24 Ответить
Щось не чутно від вас останнім часом про 3 кг і шибки.
Натомість змінили платівку на "єто нє ущєрб, всьо бистро восстановят, і вообщє за Урал пєрєнєсут".
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11.06.2025 09:10 Ответить
та ні, тепер в РФ пороха не буде зовсім! ура, товаришчі
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11.06.2025 09:16 Ответить
Буде, звісно, але менше.
Вирішили в поляризацію: або все, або нічого.
Ну, так у житті не буває.
Можна тоді сказати, що не взяла русня Кієв за трі дня, всю Украіну за двє нєдєлі - значить, програла війну.
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11.06.2025 09:18 Ответить
Україну в протистоянні з Росією певні сили підштовхнули на хибний шлях. Обстрілювати російські заводи і нафтобази- це війна на взаємовинищення. Так можна воювати до останнього українця, які закінчаться раніше , ніж лаптєногі, бо їх менше. Війна закінчиться швидко, якщо буде фізично знищене біснувате Пуйло і його скажена зграя- придворне оточення. Треба всі ресурси кинути на знищення не лаптєногих, а тих, хто віддає їм накази. Малюку треба міняти парадигму опору. Проблема в тому, що у *********** Янелоха і Пуйла болотного один начальник, який категорично заборонив їм знищувати один одного. Для цього начальника головне- двіжуха, а саме взаємознищення українців і лаптєногих для очистки їх територій і максималного ослаблення, щоб потім взяти їх голими руками.
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11.06.2025 11:24 Ответить
Портнова вбили - суди чесними одразу стали?
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11.06.2025 12:42 Ответить
Ніхто поки що не знає, хто вбив Портнова і з якою метою. Тому поставимо поки що на паузу спекуляції навколо Портнова.
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11.06.2025 15:57 Ответить
Його вбили чи ні?
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11.06.2025 17:34 Ответить
Всі ці биття по містам/цивільним лише частково і ненадовго вгамують ПОЧУТТЯ помсти, проте об'єктивно ніхера не змінять у війні, або спрацюють в протилежний бік - хом'ячки згуртуються. Приклади: удари каців по українським містам, які допомагають підтримувати потік військової допомоги від партнерів; або авіаційні удари британців по містах третього рейху, які призвели до колосальних жертв серед цивільних проте не похитнули військову промисловість Німеччини.
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11.06.2025 15:08 Ответить
Потомкі Пушкіна .
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11.06.2025 06:50 Ответить
Ефіопи?😃
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11.06.2025 08:00 Ответить
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11.06.2025 08:15 Ответить
..потЬомкі Пушкіна
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11.06.2025 10:29 Ответить
Потёмки Пушкина.
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11.06.2025 11:18 Ответить
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу...

Звучить смішно, особливо про "чувства добрые" і "Свободу".
Возбуждал, возбуждал, да так и не возбудил)
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11.06.2025 15:09 Ответить
Росія передислокувала частину бомбардувальників Ту-160 з аеродрому під Енгельсом на аеродром під Анадырем, розташованому більш ніж за 6600 кілометрів від України.
Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.
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11.06.2025 07:06 Ответить
Фура дні за три доїде.
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11.06.2025 09:19 Ответить
Потоне в багнюці..доріг нема..тільки зимники
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11.06.2025 13:43 Ответить
Думаю і тупін десь туди передислокувався
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11.06.2025 15:12 Ответить
Чарівні расєянки не матюкаються вони матом розмовляють
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11.06.2025 07:12 Ответить
Яка багата російська мова!
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11.06.2025 07:16 Ответить
А нормальні слова, які іноді використовують орки, служать для зв'язки мату.
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11.06.2025 09:18 Ответить
Молодці, наші хлопчики!!! ВБИВЦІ мають відчувати "двіжуху", яку організував їм НЕДОМІРОК пуйло!!! Слава ВОЇНАМ ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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11.06.2025 07:16 Ответить
та ні.. ета двіжуха, а нє пізд єц. ))
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11.06.2025 07:17 Ответить
Удари треба наносити не тільки по військовим об'єктам, але і по цивільним. Якщо кацапи влучили по пологовому будинку в Одесі - то відповідь повинна бути точно такою , або по будинках в Харкові - відповідь така сама. Тобто населення кацапстана повинно винищуватися - якщо цього не роблять, це означає, що в Україні проросійська агентура захопила владу.
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11.06.2025 07:19 Ответить
Ти те населення бачив? Їм дохнути за "вялічіє" - це щастя.
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11.06.2025 07:50 Ответить
Ось і чудове. А ти населення в Пітєрі і в Маскві бачив? Як думаєшь - їм під обстрілами без світу і води теж за щастя буде(((:
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11.06.2025 08:10 Ответить
А мацву ти бачив? Там 32 ТЕЦ. І ППО зі всієї расеї. Багато настріляєш? Хиба що пару шибок в Москоу-Сіті. Сенс був би, якщо населення піде на кремль чи валдай. Сподіваєшся на це??
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11.06.2025 08:20 Ответить
Ти ж харківець , і Білгород мабуть бачив ? Це чудове місто . Чому це чудове місто не знищити разом з усіма його мешканцями , для початку? І Харкову було б легше.
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11.06.2025 08:36 Ответить
Харківці дуже добрі, навіть надмірно. Коли про це кажу знайомим, половина відповідає, що у них там то теща, то кум-сват. Як так можна? І пофіх, шо ті родичі тебе вже давно "бендерою" кличуть і кидають слухалку коли ім розповідають про черговий обстріл. "Вас абманивают!"
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11.06.2025 08:54 Ответить
То просто розумово неповноцінні люди, хоча багато , хто з них закінчили ХІРЕ, ХАІ, Універсітет та інші заклади .
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11.06.2025 09:03 Ответить
Достатньо перебити насосну станцію в Яхромі, на каналі, і всьо - Мацква без води назавжди. Детройт відпочиває.
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11.06.2025 08:43 Ответить
Без світла і води то можна. А от по цивільних житлових кварталах- не можна! Ми ж не кацапьоZZZди!
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11.06.2025 09:00 Ответить
І ставлення до нас буде точно таке.
"

Як наступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера Деніц постав перед судом. Союзні експерти визнавали, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83 німецький флот вів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 тотальну підводну війну від самого початку й що потоплення нейтральних суден у зоні, оголошеній небезпечною, не злочин. Відтак, Карл був звинувачений та визнаний винним у злочинах проти миру і воєнних злочинах. Йому інкримінували порушення звичаїв ведення морської війни, коли за його наказом німецькі підводні човни атакували всі без винятків типи кораблів і не допомагали жертвам потоплень. Проте Деніц довів, що його дії нічим не відрізнялись від дій, наприклад, американського флоту, і тому був визнаний невинним. Незважаючи на це, під тиском англійської і радянської сторін він отримав 10 років тюремного ув'язнення - найм'якший із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 винесених у Нюрнберзі вироків. Термін відбував у в'язниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83 Шпандау.

Після звільнення з в'язниці (яке відбулося https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 року) Деніц виклопотав адміралтейську пенсію і жив із дружиною в достатку в містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбургу. Після смерті дружини (яка померла https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року) він жив ​​в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле сам. Майже весь час моряк присвятив письменницькій діяльності, написавши такі твори як «10 років і 20 днів» (1958), «Моє захопливе життя» (1968), «Німецька військово-морська стратегія у Другій світовій війні» (1968). Він помер від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 серцевого нападу https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5 Аумюле і https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 року був похований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD) цвинтарі Вальдфрідгоф поруч із дружиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86#cite_note-3 [3]. При похованні були присутні ветерани - товариші по зброї.

Багато німців прихильно ставилися до постаті грос-адмірала Карла Деніца з огляду на його роль у порятунку та евакуації мільйонів німців зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східної Пруссії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%C2%BB Операція «Ганнібал»). На його похоронах https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 року були присутні численні німецькі та закордонні морські офіцери."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86
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11.06.2025 09:29 Ответить
Ми ж не орки. Ми ніколи так чинити не будемо, бо ми люди, а вони ні. На жаль
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11.06.2025 15:18 Ответить
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11.06.2025 07:19 Ответить
Порохові заводи завжди гарно горять. Яскраво горять. А то були добрі дрони, дяка добрим дронам.
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11.06.2025 07:47 Ответить
Та да.
Тим паче, що свої фахівці пороходєли вже давно удобрюють цирозними печінками русскую зємлю, а от повторити експорт учьоних хахлов з Гєтьманщини, як свого часу зробив Алексєй Міхайловіч Романов, у нинішнього *********** московіі нє получаєтся....
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11.06.2025 07:59 Ответить
На першому відео ,істинно язик Пушкіна
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11.06.2025 08:34 Ответить
файний відос...святковий.. а саме головне по ньому видно що вєпали не в контору а там де чортам спекотно, тобіш в пороховик..Подяка курвославним за відос..так тримати.... движуха..
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11.06.2025 08:39 Ответить
Це вже вдруге по тому ж самому ?
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11.06.2025 08:40 Ответить
Як тількі полетить балістика на Москву, я не буду писати про скло на балконах. Да.
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11.06.2025 09:37 Ответить
Его уже бомбили когда то, на жаль вин працюе и этот налёт наверняка переживёт
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11.06.2025 09:57 Ответить
Потрібно вже курєйців північних прокурювати
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11.06.2025 10:27 Ответить
Порох ніяк не вгамується, пекельно палять чортяка !
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11.06.2025 10:42 Ответить
а що, порох гарно горить?)))))
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11.06.2025 11:08 Ответить
Дуже гарно! Як от на цих відео!
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11.06.2025 12:46 Ответить
просто якісь "пекельні борошна" ))). Молодці Українці!
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11.06.2025 11:13 Ответить
"Нам піздєц. Ха-ха"
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11.06.2025 12:45 Ответить
бавовна розквітла
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11.06.2025 12:46 Ответить
Гімноплюй - ти і є "гімноплюй"!... Я з порохом, на "ТИ", ще з 1975 року - коли в школі, в ракетному гуртку, займався... Сам робив порохи (димний, зокрема), для ракетних двигунів... Робив нітроцелюлозу - це вже потайки від усіх. А з 1986 року - мисливствую, і сам споряджаю патрони...
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11.06.2025 13:04 Ответить
Друге відео то щось накшталт цього https://youtube.com/shorts/Q0ph2KGqxZk?si=cHLAZ5XOjfJGI1i5 ?
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11.06.2025 15:05 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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11.06.2025 17:32 Ответить
 
 