Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, поднялся пожар, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на среду, 11 июня 2025 года в городе Котовск Тамбовской области РФ прогремела серия взрывов. Вероятно, был атакован Тамбовский пороховой завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Тамбовский пороховой завод в Котовске горит после атаки БПЛА, сообщают местные жители. О том, что на кадрах снята территория рядом с заводом, свидетельствуют две красно-белые трубы, которые ранее неоднократно попадали на фото порохового завода в местных СМИ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки ВСУ на нефтебазу в Энгельсе и завод в российских Чебоксарах. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО