Уражено об’єкт ВПК росіян у Московській області, - Генштаб ЗСУ
У ніч на 12 червня 2025 року Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили об'єкт ВПК Росії.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", - йдеться в повідомленні.
Результати вогневого ураження уточнюються.
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Поділля16
показати весь коментар12.06.2025 09:54 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Victor Shevchuk
показати весь коментар12.06.2025 10:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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