Уражено об’єкт ВПК росіян у Московській області, - Генштаб ЗСУ

У ніч на 12 червня 2025 року Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили об'єкт ВПК Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", - йдеться в повідомленні.

Результати вогневого ураження уточнюються.

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