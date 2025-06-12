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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено об’єкт ВПК росіян у Московській області, - Генштаб ЗСУ

Удар по технопарку Резоніт у Московській області

У ніч на 12 червня 2025 року Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили об'єкт ВПК Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", - йдеться в повідомленні.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Читайте: ЗСУ уразили Тамбовський пороховий завод, вибухи лунали біля складу БК та аеродрому, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6799) росія (66144) Удари по РФ (371)


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А хто здав секретний об'єкт в місті Києві, де ніби виробляли дрони і куди прилетіли ракети? Невже той сами Потужний і Піарний мальчік, що заради свого піару та рейтингу приніс найбільшу шкоду в черговий раз для нас?. Кацапам і розвідки не потрібно, головне слівдкувати за відосами простого мальчіка, так 73%?
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12.06.2025 09:54 Відповісти
В Україні загалом, а в Києві зокрема, стільки підземних потужностей для різноманітних виробництв, що залишилися у спадок від часів "холодної війни", що можна заблудитися. Інша справа, що такі об'єкти мали витримати ядерний удар. У таку ціль калібри та іскандери можуть "прилітати" хоч через годину.
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12.06.2025 10:02 Відповісти
 
 