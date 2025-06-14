Дроны атаковали предприятия в Ставропольском крае и Самарской области РФ, - СМИ. ВИДЕО
В ночь на субботу, 14 июня 2025 года, дроны атаковали два предприятия на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
В частности, как отмечается, ночью БПЛА атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Местные жители опубликовали кадры с БАЛА. Позже губернатор Владимир Владимиров подтвердил атаку: "Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска". Сначала он сообщил об одном пострадавшем, но позже уточнил, что пострадавших нет.
По данным из открытых источников, "Невинномысский Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.
Также сообщается, что беспилотники атаковали предприятие в Самарской области РФ.
"Под ударом мог быть либо ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов", либо АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Информация уточняется.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки на регион: "Сегодня ночью была попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска".
Он уверяет, что повреждений вроде бы нет.
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Кацапи не такі дурні. У них все укріплено. А в нас все вкрадено