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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали предприятия в Ставропольском крае и Самарской области РФ, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на субботу, 14 июня 2025 года, дроны атаковали два предприятия на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В частности, как отмечается, ночью БПЛА атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Местные жители опубликовали кадры с БАЛА. Позже губернатор Владимир Владимиров подтвердил атаку: "Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска". Сначала он сообщил об одном пострадавшем, но позже уточнил, что пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен технопарк "Резонит" в Московской области, - Генштаб ВСУ

По данным из открытых источников, "Невинномысский Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.

Также сообщается, что беспилотники атаковали предприятие в Самарской области РФ.

"Под ударом мог быть либо ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов", либо АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Информация уточняется.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки на регион: "Сегодня ночью была попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска".

Он уверяет, что повреждений вроде бы нет.

Автор: 

беспилотник (3796) Удары по РФ (370)


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Топ комментарии
+20
На нижньому відео їпуть не лише підприємства, а й авторку відео, судячи зі звуків. Повна гармонія у природі.
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14.06.2025 09:14 Ответить
+13
Термін "двіжуха"чітко визначає примітивність мислення, як "лідора" так і "глубінного" народу. Не уявляю, щоби будь хто із політичних лідерів, сказав так про свій народ? Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум!
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14.06.2025 09:13 Ответить
+11
рашисти-ета апять двіжуха...
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14.06.2025 09:06 Ответить
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рашисти-ета апять двіжуха...
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14.06.2025 09:06 Ответить
Термін "двіжуха"чітко визначає примітивність мислення, як "лідора" так і "глубінного" народу. Не уявляю, щоби будь хто із політичних лідерів, сказав так про свій народ? Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум!
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14.06.2025 09:13 Ответить
Цікаво, хто видумав маячню: "Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум! " Кого Господь карає? Оточуючих? Розум відібрав в одного, а страждають люди навколо...
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14.06.2025 09:25 Ответить
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14.06.2025 09:14 Ответить
На нижньому відео їпуть не лише підприємства, а й авторку відео, судячи зі звуків. Повна гармонія у природі.
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14.06.2025 09:14 Ответить
+100500! дама думає, хрін з ним - ховатись. Може в останнє.
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14.06.2025 09:22 Ответить
Підприємствам "щастя" привалило?
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14.06.2025 09:19 Ответить
Орки в екстазі
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14.06.2025 09:21 Ответить
Ота банда шо цє робит', цє суперово, дуже добра робота, ледіз єнд джентлмен.
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14.06.2025 09:25 Ответить
Это Шахеды обиделись на Путина за фуфловое ПВО что он иранцам втюхал и которое F-35 в упор не видит.
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14.06.2025 09:29 Ответить
ОГИДНО читати кометнарі КАРКАЮЧИМ КАЦАПСЬКИМ ЯЗІКОМ в час, коли щодня ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ, віддаючи команди саме ЦИМ ВОРОЖИМ КАЦАПСЬКИМ ЯЗІКОМ!!! АГОВ, КАЦАПНЯ, то ви якого РОДУ-ПЛЕМЕНІ??? Чи безродні, як ШАВКИ???
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14.06.2025 09:56 Ответить
Ботяра-провокатор.А що російськомовні гірше воюють?
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14.06.2025 11:28 Ответить
І воно перестане функціонувати як наші підприємства після ворожих атак, бо рознесені вщент?
Кацапи не такі дурні. У них все укріплено. А в нас все вкрадено
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14.06.2025 10:01 Ответить
Бідолашна, так цибала нарадощах шо аж захекалась...
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14.06.2025 10:23 Ответить
"А как дисал, как дисал ..." - цитата
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14.06.2025 12:01 Ответить
 
 