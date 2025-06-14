Дрони атакували підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 14 червня 2025 року, дрони атакували два підприємства на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Зокрема, як зазначається, вночі БпЛА атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Місцеві жителі опублікували кадри із БаЛА. Пізніше губернатор Володимир Володимиров підтвердив атаку: "Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська". Спочатку він повідомив про одного потерпілого, але пізніше уточнив, що постраждалих немає.

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За даними із відкритих джерел, "Невинномиський Азот" є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії.

Також повідомляється, що безпілотники атакували підприємство у Самарській області РФ.

"Під ударом міг бути або ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів", або АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія". Інформація уточнюється.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив факт атаки на регіон: "Сьогодні вночі була спроба атаки БПЛА одного з промислових підприємств Новокуйбишевська".

Він запевняє, що пошкоджень начебто немає.