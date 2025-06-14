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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 14 червня 2025 року, дрони атакували два підприємства на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Зокрема, як зазначається, вночі БпЛА атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Місцеві жителі опублікували кадри із БаЛА. Пізніше губернатор Володимир Володимиров підтвердив атаку: "Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська". Спочатку він повідомив про одного потерпілого, але пізніше уточнив, що постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено технопарк "Резоніт" у Московській області, - Генштаб ЗСУ

За даними із відкритих джерел, "Невинномиський Азот" є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії.

Також повідомляється, що безпілотники атакували підприємство у Самарській області РФ.

"Під ударом міг бути або ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів", або АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія". Інформація уточнюється.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив факт атаки на регіон: "Сьогодні вночі була спроба атаки БПЛА одного з промислових підприємств Новокуйбишевська".

Він запевняє, що пошкоджень начебто немає.

Автор: 

безпілотник (4374) Удари по РФ (372)


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Топ коментарі
+20
На нижньому відео їпуть не лише підприємства, а й авторку відео, судячи зі звуків. Повна гармонія у природі.
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14.06.2025 09:14 Відповісти
+11
рашисти-ета апять двіжуха...
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14.06.2025 09:06 Відповісти
+11
Термін "двіжуха"чітко визначає примітивність мислення, як "лідора" так і "глубінного" народу. Не уявляю, щоби будь хто із політичних лідерів, сказав так про свій народ? Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум!
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14.06.2025 09:13 Відповісти
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рашисти-ета апять двіжуха...
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14.06.2025 09:06 Відповісти
Термін "двіжуха"чітко визначає примітивність мислення, як "лідора" так і "глубінного" народу. Не уявляю, щоби будь хто із політичних лідерів, сказав так про свій народ? Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум!
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14.06.2025 09:13 Відповісти
Цікаво, хто видумав маячню: "Коли Бог, бажає когось покарати, забирає розум! " Кого Господь карає? Оточуючих? Розум відібрав в одного, а страждають люди навколо...
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14.06.2025 09:25 Відповісти
Анекдот часів ссср про потопельників пароплава генерал Нахімов знаєш? То чого питаєш?
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14.06.2025 11:39 Відповісти
Бог посилає свого Ангела Сатану випробувати людину на вірність Богу - якось так.
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14.06.2025 11:36 Відповісти
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14.06.2025 09:14 Відповісти
На нижньому відео їпуть не лише підприємства, а й авторку відео, судячи зі звуків. Повна гармонія у природі.
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14.06.2025 09:14 Відповісти
+100500! дама думає, хрін з ним - ховатись. Може в останнє.
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14.06.2025 09:22 Відповісти
Підприємствам "щастя" привалило?
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14.06.2025 09:19 Відповісти
Орки в екстазі
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14.06.2025 09:21 Відповісти
Ота банда шо цє робит', цє суперово, дуже добра робота, ледіз єнд джентлмен.
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14.06.2025 09:25 Відповісти
Это Шахеды обиделись на Путина за фуфловое ПВО что он иранцам втюхал и которое F-35 в упор не видит.
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14.06.2025 09:29 Відповісти
ОГИДНО читати кометнарі КАРКАЮЧИМ КАЦАПСЬКИМ ЯЗІКОМ в час, коли щодня ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ, віддаючи команди саме ЦИМ ВОРОЖИМ КАЦАПСЬКИМ ЯЗІКОМ!!! АГОВ, КАЦАПНЯ, то ви якого РОДУ-ПЛЕМЕНІ??? Чи безродні, як ШАВКИ???
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14.06.2025 09:56 Відповісти
Ботяра-провокатор.А що російськомовні гірше воюють?
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14.06.2025 11:28 Відповісти
І воно перестане функціонувати як наші підприємства після ворожих атак, бо рознесені вщент?
Кацапи не такі дурні. У них все укріплено. А в нас все вкрадено
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14.06.2025 10:01 Відповісти
Бідолашна, так цибала нарадощах шо аж захекалась...
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14.06.2025 10:23 Відповісти
"А как дисал, как дисал ..." - цитата
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14.06.2025 12:01 Відповісти
 
 