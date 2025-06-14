Уражено ворожі об’єкти ВПК із виробництва вибухових речовин - потужності АТ "ННК" та комбінат Невинномиськ , - Генштаб

У рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї рф - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

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"Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ.