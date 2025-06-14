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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено ворожі об’єкти ВПК із виробництва вибухових речовин - потужності АТ "ННК" та комбінат Невинномиськ , - Генштаб

атака на завод в РФ

У рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї рф - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

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"Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6810) Удари по РФ (372)


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Гарно. Але https://www.reuters.com/world/europe/russian-billionaires-whose-chemical-factories-fuel-russias-war-machine-2024-12-30/ ще є що робити.
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14.06.2025 11:26 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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14.06.2025 11:33 Відповісти
Героям слава!!
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14.06.2025 12:01 Відповісти
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14.06.2025 11:37 Відповісти
сценка ППО нє ПОП
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Треба щє самокатний та пейджерний! Не покладайте рук ☝️
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14.06.2025 12:31 Відповісти
 
 