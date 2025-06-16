Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 16 червня у російському Орлі пролунали вибухи. Місцеві заявили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО.

Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили потужності з виробництва БпЛА у Татарстані, - Генштаб