Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 16 червня у російському Орлі пролунали вибухи. Місцеві заявили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО.

Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили потужності з виробництва БпЛА у Татарстані, - Генштаб

Психологічна атака? На психіку?
16.06.2025 07:18 Відповісти
Видно орки суттєво підсилили захист своїх НПЗ тому відучора похєрили "енергетичне перемир'я".
Нагадали чого варті договора з расєєй...
16.06.2025 08:04 Відповісти
Додали ще кілька кілометрів сітки ?
16.06.2025 08:10 Відповісти
Тепер менше можливостей проконтролювати результат:
Росіян почали штрафувати за кадри прильотів українських БпЛА, - росЗМІ
16.06.2025 08:37 Відповісти
всі станції перекачки захистити вони ніяк не в змозі. І навіть якщо поставлять ППО коло кожного НПЗ - один дрон з десяти прорветься.
16.06.2025 10:12 Відповісти
По мирняку потрібно, щоб хороші рускі нарешті зрозуміли що йде війна
16.06.2025 11:37 Відповісти
ну, ту саханську самогонну шарагу (52°55'31.3"N 35°56'22.1"E) тільки у гарячці можно назвати нафтопереробним заводом. Але хай буде.
16.06.2025 20:51 Відповісти
комбінат "Кристал" горить девяту добу.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-16;@46.09,51.44,13.00z
16.06.2025 20:58 Відповісти
 
 