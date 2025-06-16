Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО
У ніч проти 16 червня у російському Орлі пролунали вибухи. Місцеві заявили про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.
За попередніми даними, працювали системи ППО.
Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.
Нагадали чого варті договора з расєєй...
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-16;@46.09,51.44,13.00z